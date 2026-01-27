Nunca pongas el aire acondicionado a esta temperatura: así se dispara la factura de energía

El ajuste de la temperatura se puede hacer manual desde el control remoto o utilizar funciones inteligentes para que se haga de forma automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El afán por enfriar rápidamente un hogar lleva a muchas personas a ajustar el aire acondicionado a valores extremos. No obstante, este hábito no logra el efecto deseado y repercute negativamente tanto en el confort como en el costo de la tarifa de energía.

Por esta razón, expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) sugieren evitar prácticas que elevan el gasto sin mejorar el bienestar, pues la diferencia entre un uso responsable y uno erróneo puede suponer hasta varios cientos de euros extra al año.

Por qué no se debe poner el aire acondicionado por debajo de 20°C

Uno de los errores más comunes consiste en fijar el aire acondicionado a por debajo de los 20°C, una temperatura que muchos creen acelera el enfriamiento de la vivienda. Según la OCU, esta práctica no acorta el tiempo necesario para alcanzar el nivel de confort, pero sí aumenta el consumo energético.

El aparato consume más electricidad sin aportar mayor velocidad de enfriamiento y puede generar incomodidad térmica en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema trabaja al mismo ritmo para llegar a 24°C que para alcanzar 20°C, pero una vez superado ese umbral, el electrodoméstico continuará operando para lograr la cifra más baja, incrementando el gasto de energía.

El organismo detalla que cada grado de enfriamiento adicional supone un aumento de al menos el 7% en el consumo del aparato, lo que repercute de forma directa en la factura de luz.

Los expertos sugieren mantener una diferencia de unos 8°C respecto a la temperatura exterior. Si fuera hay 32°C, ajustar el aparato a unos 24°C es suficiente para garantizar confort y eficiencia.

Qué pasa si nunca se limpian los filtros del aire acondicionado

La acumulación de suciedad en los filtros reduce la eficiencia del sistema y aumenta el consumo eléctrico entre un 5% y un 15%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro error común es el mantenimiento deficiente del aire acondicionado. La OCU advierte que un filtro obstruido puede aumentar el consumo de energía entre un 5% y un 15%, además de afectar la calidad del aire interior.

Por este motivo, los expertos sugieren realizar una revisión y limpieza anual, al igual que se hace con la caldera antes del invierno. Ignorar esta tarea puede derivar en un sistema menos eficiente y en una factura de energía más elevada, sin que el usuario perciba directamente el motivo del aumento.

Por qué conviene usar ventiladores para reducir el consumo de energía

Otro fallo al momento de climatizar el hogar es activar el aire acondicionado como primera opción dejando de lado alternativas más económicas, como los ventiladores.

El uso de ventiladores representa un menor coste en la factura y puede mejorar la sensación de frescor sin necesidad de bajar la temperatura del aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la OCU, utilizar un ventilador de baja velocidad durante diez horas diarias durante todo el verano puede costar menos de 15 euros, mientras que el uso de aire acondicionado puede rondar los 300 euros, dependiendo del tamaño del aparato y la tarifa eléctrica.

Aunque los ventiladores no reducen la temperatura ambiente, ayudan a que el cuerpo pierda calor por evaporación, aumentando la sensación de frescor.

Los ventiladores de techo pueden mejorar la distribución del aire frío generado por el aire acondicionado, lo que permite programar una temperatura menos exigente y, en consecuencia, ahorrar energía.

Qué pasa si no se aísla el hogar al momento de usar el aire acondicionado

Las fugas de aire por puertas y ventanas mal cerradas obligan al aparato a trabajar más tiempo y encarecen el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener puertas y ventanas cerradas es esencial para conservar el aire fresco en el interior. La OCU señala que la fuga de aire frío por cerramientos defectuosos o puertas abiertas obliga al electrodoméstico a trabajar más tiempo, elevando tanto el consumo como la factura.

En este sentido, colocar burletes en puertas o ventanas que no cierran bien, o incluso usar toallas de forma temporal, puede ayudar a evitar estas pérdidas energéticas.

Asimismo, un aislamiento adecuado en la casa optimiza el funcionamiento del aire acondicionado en verano y contribuye a retener el calor durante el invierno. Mejorar el aislamiento supone una inversión que repercute de manera positiva en la economía doméstica y en la comodidad.