Battlefield 6 gratis: cómo jugar sin pagar a todos los mapas y modos del 17 al 24 de marzo

Battlefield 6 gratis del 17 al 24 de marzo: EA busca revitalizar la franquicia con una semana de acceso total

Electronic Arts (EA) ha lanzado una nueva estrategia para revitalizar las cifras de jugadores de Battlefield 6, la última entrega de la icónica franquicia de shooters en primera persona.

A partir del 17 de marzo y hasta el 24 de marzo, el juego será gratuito en todas sus plataformas principales: PC (Steam y EA App), PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Durante esta semana especial, cualquier usuario podrá acceder a todos los mapas y modos de juego sin necesidad de comprar el título ni adquirir contenidos adicionales.

EA busca así no solo atraer a nuevos usuarios, también recuperar la atención de quienes se alejaron tras el lanzamiento, aprovechando la visibilidad que brinda una prueba gratuita a gran escala.

Tras una caída en la base de usuarios, la prueba gratuita busca atraer nuevos participantes y recuperar la actividad en el multijugador, con acceso ilimitado a mapas, modos y personalización en todas las plataformas principales - Battlefield 6, de Electronic Arts.

¿Por qué EA abre el acceso a Battlefield 6?

Battlefield 6 se lanzó con gran expectativa y logró récords de ventas en sus primeros días. Sin embargo, en los meses siguientes, la base de jugadores cayó drásticamente, especialmente en PC. Según datos de SteamDB, el juego perdió más de 650.000 jugadores desde su lanzamiento, y las críticas a la monetización, al uso de inteligencia artificial generativa en cosméticos y a la falta de contenido constante han empañado su recepción.

Con la Temporada 2 sin alcanzar los resultados esperados y tras un retraso en parte de sus actualizaciones, EA ha optado por la fórmula clásica: una semana de acceso gratuito para todos. El objetivo es frenar el rechazo de jugadores y, al mismo tiempo, revitalizar las estadísticas de actividad en el juego.

¿Cómo participar en la prueba gratuita de Battlefield 6?

El proceso es sencillo y no requiere compras ni suscripciones especiales:

PC (Steam o EA App): accede a la ficha de Battlefield 6 en la tienda digital correspondiente y haz clic en la opción de prueba gratuita o “Jugar gratis”. Descarga el juego y comienza a jugar. PlayStation 5 y Xbox Series X|S: busca Battlefield 6 en la tienda digital de tu consola y selecciona la prueba gratuita. Descarga e inicia el juego como cualquier otro título.

Durante la semana promocional, tendrás acceso completo a todos los mapas, modos y funciones, incluyendo el multijugador masivo, la personalización de clases y el contenido de temporada en curso.

¿Qué define a Battlefield como franquicia?

La campaña de acceso abierto permite experimentar la escala masiva, la destrucción de entornos y el trabajo en equipo característico de la saga, en un intento de EA por reactivar el interés y las ventas tras meses de críticas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Battlefield no es solo un shooter más. Desde su debut en 2002 con Battlefield 1942, la serie desarrollada por DICE se ha caracterizado por su:

Escala masiva: mapas enormes que permiten combates de hasta 128 jugadores en simultáneo.

Combate de armas combinadas: integración de infantería, tanques, helicópteros, aviones y otros vehículos en batallas dinámicas.

Destrucción de entornos: gracias al motor Frostbite, los escenarios son reactivos y cambian según el daño recibido, obligando a los jugadores a adaptarse constantemente.

Trabajo en equipo: el sistema de patrullas y clases fomenta la coordinación entre roles (médico, ingeniero, apoyo, reconocimiento) y premia la cooperación táctica.

Sonido inmersivo: Battlefield es reconocido por su diseño sonoro, con efectos realistas y detallados que aumentan la sensación de estar en un campo de batalla real.

La apertura de Battlefield 6 en todas las plataformas democratiza el acceso al shooter, permitiendo que nuevos jugadores prueben la experiencia sin coste y que veteranos regresen para evaluar los cambios recientes. Además, EA espera que la visibilidad extra y el aumento de jugadores estimulen la venta de contenidos premium, pases de temporada y microtransacciones, componentes clave del modelo de negocio de juegos como servicio.

Es importante destacar que, una vez concluida la semana gratuita, quienes deseen continuar jugando deberán adquirir el título. Sin embargo, todo el progreso y las recompensas obtenidas durante la prueba se conservarán si decides comprar el juego posteriormente.

Si buscas una experiencia de guerra total, con momentos épicos y acción táctica, la semana gratuita de Battlefield 6 es la mejor oportunidad para sumergirte en uno de los shooters más influyentes del gaming moderno.