Prohibido para niños: EA Sports FC 27 cambia su edad mínima a 16 años y sacude a la comunidad

El sistema de pago de EA Sports FC lo volverá un juego que no es apto para todos los públicos. (EA)

El próximo título de la popular saga de fútbol de Electronic Arts podría marcar un cambio importante para los videojuegos deportivos. De acuerdo con las nuevas normas del sistema europeo de clasificación por edades Pan European Game Information (PEGI), el esperado EA Sports FC 27 podría pasar de ser un juego apto para todos los públicos a uno recomendado para mayores de 16 años.

La modificación responde a un ajuste en los criterios de evaluación del organismo europeo, que a partir de 2026 aplicará reglas más estrictas para los juegos que incluyan sistemas de recompensas aleatorias pagadas, conocidos como “cajas de botín” o loot boxes.

Bajo estas nuevas directrices, cualquier título que incorpore este tipo de mecánicas recibirá automáticamente una clasificación mínima de PEGI 16.

Mayores de 16 años podrán comprar EA Sports FC 27 debido a las nuevas regulaciones de PEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio impacta directamente en la franquicia futbolística de Electronic Arts, que desde hace años incorpora este sistema dentro del modo Ultimate Team.

En esta modalidad, los jugadores pueden comprar sobres virtuales con dinero real o moneda del juego para obtener cartas de futbolistas al azar con el objetivo de mejorar sus equipos.

Durante años, la saga —que anteriormente estaba asociada a la marca FIFA antes de la separación comercial entre ambas entidades— mantuvo una clasificación PEGI 3, lo que la convertía en un videojuego apto para todas las edades. Sin embargo, la presencia de sobres con recompensas aleatorias ahora podría modificar esa evaluación si la mecánica se mantiene en las próximas entregas.

EA Sports FC había mantenido hasta la fecha una clasificación de apto para todos los públicos. Electronic Arts

Las nuevas reglas de PEGI buscan ofrecer mayor claridad a padres y jugadores sobre los elementos interactivos presentes en los videojuegos. En particular, el organismo considera que las loot boxes pueden implicar ciertos riesgos para usuarios más jóvenes, ya que combinan pagos con resultados aleatorios cuyo valor depende de la suerte.

El debate sobre estas mecánicas no es nuevo. En los últimos años, diferentes gobiernos y organismos reguladores han analizado su impacto dentro de la industria del videojuego.

Algunas investigaciones comparan su funcionamiento con sistemas de apuestas, debido a que el jugador paga por la posibilidad de obtener un objeto valioso sin garantía de resultado.

PEGI busca que los compradores y padres sepan sobre los sistemas de pago de EA Sports FC. - Electronic Arts

La actualización del sistema de clasificación también incorpora otras medidas relacionadas con el diseño de los juegos. Por ejemplo, los títulos que incluyan ofertas limitadas por tiempo o cantidad recibirán al menos una clasificación PEGI 12.

Del mismo modo, los juegos que penalicen a los usuarios por no conectarse con frecuencia o que utilicen mecánicas de presión para mantener la actividad también podrían recibir calificaciones más altas.

Otro aspecto relevante es el de la comunicación en línea. Según la nueva normativa, los videojuegos que incluyan funciones de chat o interacción entre usuarios sin moderación adecuada podrían recibir directamente una clasificación PEGI 18.

Hasta ahora, EA Sports FC tiene la opción de comprar sobres aleatorios para sacar mejores jugadores. REUTERS/Leon Kuegeler

Estas modificaciones solo se aplicarán a videojuegos nuevos que sean enviados para evaluación a partir de junio de 2026. Esto significa que los títulos ya publicados no cambiarán su clasificación actual, incluso si contienen elementos similares.

PEGI explicó que el objetivo de esta actualización es adaptar sus criterios a los cambios en la industria del videojuego y ofrecer una información más precisa sobre los contenidos interactivos.

Además, la organización busca armonizar sus estándares con los del sistema alemán Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), que ya había introducido medidas similares tras una reforma de la legislación de protección juvenil en 2023.

EA Sports FC deberá cambiar su modelo de pago si no quiere perder su clasificación de PEGI 3. - Electronic Arts

En este contexto, el futuro de la clasificación de EA Sports FC 27 dependerá en gran medida de las decisiones de Electronic Arts sobre el diseño de su modo Ultimate Team. Si el sistema de sobres se mantiene tal como funciona actualmente, el juego podría convertirse en uno de los primeros grandes títulos deportivos en recibir la etiqueta PEGI 16 bajo la nueva normativa.

El posible cambio ha generado debate dentro de la comunidad de jugadores, ya que la saga es una de las más populares del mundo y tradicionalmente ha tenido una audiencia muy amplia que incluye a menores de edad. También plantea interrogantes sobre cómo podrían adaptarse otros videojuegos que utilizan sistemas similares de recompensas aleatorias.