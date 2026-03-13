Claude ya genera gráficos y visualizaciones personalizadas en el chat: útil si eres estudiante o investigador

Claude, el asistente de Anthropic, ahora puede generar gráficos y visualizaciones en el chat. (Anthropic)

Claude, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Anthropic, ahora permite que su chatbot genere gráficos, diagramas y otras visualizaciones personalizadas directamente en la conversación.

Si el contexto lo requiere, Claude inserta estos elementos visuales de forma automática, sin relegarlos a un panel lateral.

Por ejemplo, si el usuario conversa sobre la tabla periódica, Claude puede mostrar una visualización interactiva donde es posible hacer seleccionar en los elementos para obtener más información.

Además de sugerir visualizaciones según la conversación, los usuarios pueden pedir a Claude que cree diagramas, tablas o gráficos específicos. (X: claudeai)

También, ante preguntas sobre estructuras arquitectónicas, la herramienta puede crear diagramas que muestran cómo se distribuye el peso en un edificio.

Aunque Claude decide cuándo añadir visualizaciones en función del diálogo, los usuarios pueden solicitarle explícitamente diagramas, tablas o gráficos.

Esta actualización se suma a recientes lanzamientos de otros competidores: OpenAI incorporó en ChatGPT la función de generar visualizaciones interactivas para conceptos matemáticos y científicos, mientras que Google Gemini ya permite crear imágenes educativas con las que los usuarios pueden interactuar.

Claude genera el gráfico solicitado y lo integra en el chat, permitiendo la interacción con sus elementos. (X: claudeai)

Cómo solicitarle gráficos a Claude

Si deseas que Claude genere una visualización similar a los ejemplos mencionados, como la tabla periódica, puedes escribir instrucciones como: “Muestra una visualización interactiva de la tabla periódica” o “Genera un diagrama sobre cómo se distribuye el peso en un edificio”.

Claude creará la imagen o gráfico solicitado y lo insertará en la conversación, permitiéndote interactuar con los elementos, por ejemplo, haciendo clic en los componentes de la tabla periódica para obtener más información.

De igual forma, puedes pedirle directamente otro tipo de gráficos o diagramas, adaptando tu solicitud al tema de interés.

Para obtener una visualización como la tabla periódica, basta con pedir a Claude: “Muestra una visualización interactiva de la tabla periódica” o “Genera un diagrama del peso en un edificio”. (X: claudeai)

Cuándo son útiles los gráficos generados por Claude

Los gráficos generados por Claude son especialmente útiles cuando la información es compleja o involucra datos numéricos, relaciones entre conceptos, procesos o estructuras visuales.

Por ejemplo, en conversaciones sobre ciencia, economía o arquitectura, un gráfico permite comprender patrones, comparar resultados o visualizar conexiones que serían difíciles de captar solo con texto.

Además, las visualizaciones interactivas facilitan la exploración de temas detallados, como la tabla periódica o diagramas de flujo. Esta funcionalidad mejora la claridad, acelera la toma de decisiones y permite al usuario obtener respuestas personalizadas de manera visual, adaptadas al contexto de la conversación.

Cómo funcionan los gráficos en ChatGPT

Ahora, ChatGPT permite crear gráficos interactivos para facilitar la comprensión de conceptos matemáticos y científicos. Por ejemplo, al resolver un problema de física, la herramienta puede generar una visualización que ilustra la situación y permite modificar variables en tiempo real.

ChatGPT ofrece la opción de crear gráficos interactivos para explicar temas de matemáticas y ciencias. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Al explorar el teorema de Pitágoras, los usuarios pueden ajustar las longitudes de los lados de un triángulo y observar cómo cambia la hipotenusa al instante.

OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, destaca que el aprendizaje visual e interactivo promueve una comprensión conceptual más profunda que los métodos tradicionales. Manipular variables y ver sus efectos ayuda a los estudiantes a interiorizar relaciones entre conceptos.

Para usar esta función, solo es necesario ingresar una consulta en ChatGPT, como: “Ayúdame a entender el teorema de Pitágoras”, “Explica cómo funciona PV = nRT” o “¿Cómo se calcula el área de un círculo?”.

También se pueden solicitar cálculos y explicaciones sobre temas como la circunferencia, el área de superficie de un cono, la ley de Coulomb, funciones graficables, la ley de Hooke, la energía cinética o la relación período-frecuencia, entre otros.

Gemini, de Google, también permite a los usuarios generar gráficos y explorar conceptos complejos de manera interactiva, al igual que ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo hacer gráficos con Gemini de Google

Para quienes buscan aprender matemáticas, física o crear gráficos, Gemini de Google incorpora una función semejante a la que recientemente sumó ChatGPT.

En lugar de limitarse al texto o a imágenes estáticas, Gemini ofrece imágenes interactivas que facilitan la exploración visual de conceptos complejos.

Por ejemplo, al analizar el sistema digestivo o las partes de una célula, los usuarios pueden seleccionar áreas específicas del diagrama y acceder a un panel interactivo. Este recurso brinda definiciones, explicaciones detalladas y materiales complementarios para profundizar en el tema.

La interacción con las imágenes convierte el aprendizaje en una experiencia activa y participativa.