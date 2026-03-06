Esta es la app de IA que ha superado a ChatGPT tras la polémica del Pentágono

El crecimiento de Claude se refleja en el aumento de suscripciones a sus planes de pago tras la controversia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, se ha posicionado en el primer lugar de descargas tanto en la App Store como en Google Play, superando a ChatGPT tras el enfrentamiento de la compañía con el Pentágono por el uso ético de la IA.

La decisión de Anthropic de rechazar el uso de su tecnología para armas autónomas y vigilancia masiva ha generado un respaldo público significativo y ha marcado un hito en el debate sobre los límites de la inteligencia artificial.

El conflicto con el Pentágono impulsa la popularidad de Claude

La controversia surgió cuando Anthropic, propietaria de Claude, se negó a permitir que su IA fuera utilizada en ámbitos militares y de vigilancia por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta postura llevó a la prohibición de sus productos en agencias y proveedores gubernamentales, y a que la empresa fuera etiquetada como “woke” por sectores políticos. Claude se disparó al primer puesto de aplicaciones gratuitas en ambas tiendas móviles a finales de febrero y principios de marzo.

Anthropic rechazó que su IA Claude se use para armas autónomas y vigilancia masiva del gobierno estadounidense. (Reuters)

Según una encuesta nacional realizada por Morning Consult a 2.000 adultos estadounidenses, más de la mitad de los encuestados consideró que el gobierno excedió sus límites en el trato hacia Anthropic. Dos tercios opinaron que las empresas tecnológicas deben fijar restricciones éticas a sus productos de IA, y una mayoría contundente expresó que solo los humanos deben decidir sobre el uso de fuerza letal en conflictos armados.

Apoyo en la comunidad tecnológica y viralidad en redes

La actitud de Anthropic recibió respaldo de figuras influyentes del sector tecnológico, como Jeff Dean de Google, así como de voces destacadas en X (antes Twitter). La reacción contrasta con el movimiento de OpenAI, que optó por un acuerdo menos restrictivo con el Pentágono.

La campaña de apoyo a Anthropic se reflejó incluso en manifestaciones frente a su sede en San Francisco, donde aparecieron mensajes con tiza celebrando su postura ética. El lanzamiento de un anuncio de Anthropic durante el Super Bowl, que criticó la introducción de publicidad en ChatGPT, contribuyó a aumentar la visibilidad y el número de suscripciones a la app.

Claude superó a ChatGPT en descargas en la App Store y Google Play después de la polémica con el Pentágono. (Europa Press)

Anthropic ha capitalizado la situación reforzando las capacidades de Claude. La compañía añadió recientemente una función de memoria al plan gratuito, lo que permite que el chatbot recuerde datos de contexto, proyectos previos y preferencias del usuario. Esta mejora fomenta una relación más personalizada y eficiente, ya que Claude puede adaptarse a las necesidades individuales y recordar los flujos de trabajo habituales.

Para facilitar la transición desde otras aplicaciones, Anthropic también desarrolló un sistema para importar información de contexto desde competidores como ChatGPT. El proceso es transparente: los usuarios pueden transferir sus datos fácilmente y, si así lo prefieren, exportarlos nuevamente en cualquier momento.

Crecimiento sostenido

El avance de Claude se refleja en las cifras reportadas por la empresa. Desde comienzos de año, los usuarios gratuitos crecieron un 60%, mientras que las suscripciones a los planes Pro y Max más que se duplicaron. Este crecimiento sugiere que, una vez que los usuarios perciben mejoras reales de productividad, optan por acceder a versiones de pago para obtener mayor velocidad y capacidad.

Influencers tecnológicos y usuarios expresaron públicamente su respaldo a la postura ética de Anthropic, empresa desarrolladora de Claude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia apunta a que los asistentes de IA evolucionarán hacia herramientas cada vez más autónomas y adaptadas a las necesidades personales, capaces de operar computadoras, generar código y asistir en tareas complejas. En ese contexto, la familiaridad y la personalización serán factores decisivos para la elección de plataforma.

Un nuevo paradigma en la competencia entre chatbots

La trayectoria de Claude tras la disputa con el Pentágono ha marcado un antes y un después en el sector de la inteligencia artificial. El respaldo social y la apuesta por la ética empresarial han fortalecido la imagen de Anthropic y han consolidado a Claude como el principal rival de ChatGPT en el mercado global de aplicaciones de IA.