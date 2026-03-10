ChatGPT se roba el show porque ahora es matemático y físico con esta nueva versión

Ahora, ChatGPT permite crear gráficos interactivos para comprender mejor conceptos de matemáticas y ciencias. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ahora, ChatGPT incorpora la capacidad de generar gráficos interactivos para facilitar la comprensión de conceptos de matemáticas y ciencias. Por ejemplo, si un usuario utiliza esta inteligencia artificial para resolver un problema de física, la herramienta puede crear un gráfico que ilustra la situación.

Al explorar el teorema de Pitágoras, es posible modificar las longitudes de los lados del triángulo y observar en tiempo real cómo se ajusta la hipotenusa. Los usuarios pueden cambiar números y variables y ver los resultados de forma inmediata.

OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, señala que diversas investigaciones sugieren que el aprendizaje visual e interactivo favorece una comprensión conceptual más profunda que la instrucción tradicional para muchos estudiantes.

“Permitir a los estudiantes manipular variables y observar sus efectos en tiempo real ayuda a interiorizar las relaciones entre conceptos matemáticos y científicos”, agregan.

Cómo usar esta nueva función de ChatGPT

Para utilizar esta nueva función de ChatGPT, los usuarios solo deben ingresar a la inteligencia artificial y formular su consulta.

Por ejemplo, pueden pedir: Ayúdame a entender el Teorema de Pitágoras, Explica cómo funciona PV=nRT o ¿Cómo puedo encontrar el área de un círculo?. También es posible solicitar cálculos y explicaciones sobre temas como la circunferencia de un círculo, la fórmula del área de superficie de un cono, el funcionamiento de la ley de Coulomb, qué es una función graficable, la ley de Hooke, la energía cinética o la relación período-frecuencia, entre otros.

Los estudiantes podrán comprender de manera más cercana conceptos de física. (OpenAI)

OpenAI ha indicado que, con el tiempo, planea ampliar el aprendizaje interactivo a más asignaturas y continuar desarrollando herramientas que fortalezcan la experiencia educativa con ChatGPT.

En qué momentos utilizar esta función de ChatGPT

La función de gráficos interactivos en ChatGPT es útil en situaciones donde la comprensión visual es clave para el aprendizaje de conceptos matemáticos y científicos.

Por ejemplo, al enfrentar problemas que requieren visualizar relaciones entre variables, como la aplicación de fórmulas geométricas o el análisis de leyes físicas, esta herramienta permite observar de forma inmediata cómo los cambios en los datos modifican los resultados.

La función de gráficos interactivos en ChatGPT resulta útil cuando la visualización es fundamental para aprender matemáticas o ciencias. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estudiantes pueden aprovechar esta función al resolver ejercicios de álgebra, geometría, física o química, ya que facilita la identificación de patrones y la interpretación de resultados complejos.

Además, es práctica para quienes preparan presentaciones educativas o necesitan explicar conceptos a otros, ya que los gráficos ayudan a transmitir ideas de manera clara y didáctica.

Cómo estudiar matemáticas o física con Gemini de Google

Para quienes desean estudiar matemáticas o física, Gemini de Google ofrece una función similar a la recientemente incorporada en ChatGPT.

La aplicación Gemini incorpora imágenes interactivas para explorar visualmente temas académicos complejos. (Google )

Más allá del texto tradicional y las imágenes estáticas, la aplicación Gemini integra imágenes interactivas, una herramienta diseñada para facilitar la exploración visual de conceptos académicos complejos.

Por ejemplo, al estudiar el sistema digestivo o las partes de una célula, los usuarios pueden seleccionar directamente una sección específica del diagrama y acceder a un panel interactivo.

Este panel proporciona definiciones instantáneas, explicaciones detalladas y recursos adicionales para profundizar en el tema.

La posibilidad de interactuar con imágenes transforma el aprendizaje de una experiencia pasiva a una exploración activa.

Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imagen con IA más avanzado hasta la fecha. (Google)

Con ciertas imágenes, los usuarios pueden obtener información adicional y formular preguntas complementarias sobre los temas abordados. Gemini busca así convertir el aprendizaje en un proceso más visual, dinámico y accesible para estudiantes y docentes.

Gemini ahora tiene Nano Banana 2

Google lanzó Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación de imágenes, que ya está disponible de manera gratuita en Gemini, el Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads. Entre sus principales atributos destaca la rapidez con la que responde a las indicaciones de los usuarios.

La empresa señala que este sistema aprovecha la base de conocimientos del mundo real de Gemini y recurre tanto a información en tiempo real como a imágenes obtenidas mediante búsquedas en la web, lo que permite representar temas específicos con mayor precisión.