Un romance de película que terminó en pesadilla: mujer fue estafada por una IA que se hacía pasar por Brad Pitt

La suplantación del actor de Hollywood fue tan convincente que no solo transfirió más de 700.000 dólares, sino que acabó en la calle tras perder su casa

Los criminales suplantaron la identidad
Los criminales suplantaron la identidad del actor Brad Pitt en busca de manipular las emociones y decisiones de su víctima. (Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Una mujer francesa de 53 años perdió más de 700.000 dólares y quedó sin hogar tras una sofisticada estafa romance sustentada en imágenes generadas por inteligencia artificial (IA).

El fraude digital encabezado por impostores que se hicieron pasar por Brad Pitt no solo destruyó sus ahorros: la víctima arrastra consecuencias psicológicas profundas, lo que ilustra el poder destructivo de las nuevas tecnologías cuando son empleadas para manipular la vulnerabilidad emocional.

Cómo se desarrolló esta estafa con IA que suplantó a una estrella de Hollywood

El modus operandi de los estafadores incluyó perfiles falsos en redes sociales, videos manipulados y hasta personajes digitales que fingían ser familiares y agentes federales.

Los atacantes crearon perfiles falsos
Los atacantes crearon perfiles falsos y recrearon imágenes con IA para dar mayor legitimidad a la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo comenzó en febrero de 2023, cuando Anne, diseñadora de interiores, descargó Instagram y recibió el primer mensaje: una persona que afirmaba ser Jane Etta, la madre del actor, le aseguró que Pitt necesitaba “una mujer como ella”.

Al día siguiente, el supuesto Pitt contactó a Anne directamente, dando paso a una conexión virtual que aprovecharía tanto su inexperiencia en redes sociales como la situación personal tras una reciente separación.

De qué forma el falso Brad Pitt le pidió dinero a la víctima

Poco después del primer contacto, el falso Brad Pitt le informó sobre un impedimento para recibir regalos de lujo por el supuesto congelamiento de sus cuentas bancarias por el divorcio con Angelina Jolie.

A lo largo del engaño
A lo largo del engaño digital, la mujer transfirió la totalidad de su indemnización de divorcio por creerse en contacto con Brad Pitt. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argumentó que necesitaba ayuda para liberar los obsequios retenidos en la aduana y solicitó una transferencia de 9.200 dólares, el primero de una serie de pagos que, a medida que pasaban los meses, se volvieron cada vez más frecuentes y onerosos.

Con el tiempo, surgieron nuevas excusas. Los estafadores afirmaron que Pitt necesitaba fondos para cubrir gastos médicos por un presunto cáncer de riñón.

Anne recibió imágenes generadas por inteligencia artificial que mostraban al actor en una cama de hospital; la ausencia de esas fotografías en internet reforzó su creencia de que las tomas eran exclusivas.

Finalmente, tras su divorcio legal, Anne transfirió su indemnización completa de 798.000 dólares a los impostores, convencida de que salvaba la vida de un hombre que en verdad nunca conoció.

Por qué fue efectiva la estafa digital que utilizaba inteligencia artificial

Pese a la intervención de
Pese a la intervención de sus familiares, la mujer no pudo recuperar todo su dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ese año y medio, la hija de Anne, de 22 años, intentó alertarla sobre las inconsistencias del supuesto romance. No logró convencerla. La mujer sostenía que la relación era auténtica, protegida por una burbuja emocional que la mantenía ajena a los riesgos del medio digital.

El quiebre llegó en junio de 2024, cuando la prensa publicó fotografías del verdadero Brad Pitt junto a su novia, la diseñadora Inés de Ramón.

Ante la evidencia pública, Anne cortó el contacto virtual, pero los estafadores realizaron una última maniobra: intentaron presentarse como un agente especial del FBI, John Smith, para exigirle más dinero. Esta vez, la mujer denunció el hecho a la policía, que hoy investiga el caso sin detenidos hasta el momento.

Cuáles fueron las secuelas de este fraude que utilizó inteligencia artificial

Tras descubrir el fraude, la
Tras descubrir el fraude, la víctima sufrió profundas consecuencias psicológicas y sociales, quedando sin vivienda ni recursos económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato de Anne emitido por TF1 evidencia las consecuencias devastadoras de estos engaños: en sus palabras, intentó suicidarse en tres ocasiones desde que reconoció la verdad, ahora vive con una amiga en una pequeña habitación y conserva de sus pertenencias solo unas cuantas cajas.

Reconoció que durante la estafa omitió detalles de sus dudas, pero sostuvo que “cualquiera podría haber caído si le hubieran dicho palabras que nunca escuchaste de tu propio marido”.

Las imágenes, videos y hasta presentadores digitales que robustecieron el engaño, fueron creados con inteligencia artificial. La conjunción de tecnología, aislamiento afectivo y manipulación emocional compondría un cóctel de riesgo creciente.

Entre las alertas que surgen de este caso figura el consejo de no responder a contactos inesperados de celebridades ni aceptar solicitudes de dinero de desconocidos.

