Parece real, pero no lo es: cómo la IA crea sitios de eventos falsos y podría hacerte perder dinero

Estafadores usan la IA para duplicar eventos y llevarse el dinero de los usuarios.

La inteligencia artificial está dando lugar a una nueva generación de estafas digitales cada vez más difíciles de detectar. Según un informe reciente de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, en 2026 se espera un fuerte crecimiento de fraudes impulsados por IA, entre ellos la creación de sitios web falsos de eventos que imitan con gran precisión a plataformas legítimas de venta de entradas y pueden provocar pérdidas económicas significativas para los usuarios.

Los expertos advierten que estas estafas aprovechan el avance de herramientas de IA capaces de generar textos, imágenes y diseños web realistas en cuestión de minutos. El resultado son páginas casi idénticas a las originales, con logos, calendarios de eventos, pasarelas de pago falsas y mensajes de urgencia que inducen a comprar entradas inexistentes.

De acuerdo con Kaspersky, la inteligencia artificial se ha convertido en un arma de doble filo. Mientras ayuda a optimizar procesos en sectores como el entretenimiento, también facilita el trabajo de los ciberdelincuentes, que ahora pueden escalar estafas con menos esfuerzo y mayor alcance.

La IA se ha convertido en una herramienta muy usada por los estafadores.

Uno de los escenarios más preocupantes es el de los eventos masivos. La alta demanda de conciertos, festivales o competiciones deportivas crea el contexto ideal para engaños rápidos. Con IA generativa, los estafadores pueden clonar sitios oficiales, adaptar precios en tiempo real y lanzar campañas fraudulentas en redes sociales o correos electrónicos dirigidos.

“Cuando la IA se convierte en infraestructura crítica, cualquier fallo, abuso o uso malicioso puede tener consecuencias graves”, advierte la empresa de ciberseguridad en su informe.

Cómo funcionan los sitios de eventos falsos

Las estafas basadas en IA no se limitan a una sola técnica. Según los especialistas, suelen combinar varios elementos:

Diseños web hiperrealistas , creados con herramientas de generación automática.

Precios dinámicos falsos , que cambian según la supuesta demanda para generar urgencia.

Bots y automatización , que simulan escasez de entradas o actividad de otros compradores.

Pasarelas de pago fraudulentas , que capturan datos bancarios o desvían pagos.

Campañas de difusión masiva, mediante anuncios, redes sociales o mensajes personalizados.

En muchos casos, la víctima no se da cuenta del engaño hasta que intenta acceder al evento o revisa su cuenta bancaria.

Con la IA, los ciberdelincuentes pueden copiar de manera hiperrealista eventos de conciertos.

Otras amenazas vinculadas a la IA en 2026

El informe de Kaspersky no se limita a las entradas falsas. La compañía identificó cinco grandes riesgos asociados al uso acelerado de inteligencia artificial en el sector del entretenimiento y los servicios digitales:

Uso de bots y reventa automatizada : sistemas impulsados por IA inflarán precios en mercados secundarios, afectando a los consumidores.

Riesgos en proveedores externos : la dependencia de plataformas de IA en la nube abre nuevas puertas a filtraciones sin atacar directamente a las empresas.

Ataques a redes de distribución de contenido : la IA puede ayudar a detectar materiales valiosos aún no estrenados y vulnerabilidades para robos masivos.

Uso indebido de IA en videojuegos : generación de contenido inapropiado o filtración involuntaria de datos personales por fallos en el entrenamiento.

Mayor presión regulatoria: nuevas leyes exigirán transparencia, control y supervisión del uso de IA, obligando a las empresas a redefinir procesos internos.

Por qué estas estafas son más difíciles de detectar

A diferencia de fraudes tradicionales, los sitios creados con IA no presentan errores evidentes de diseño o redacción. Los textos son coherentes, las imágenes creíbles y la experiencia de usuario similar a la de plataformas legítimas. Esto reduce las señales de alerta habituales y aumenta la tasa de éxito de los engaños.

Páginas falsas no presentan errores de diseño y redacción gracias a la IA.

Además, la capacidad de la IA para personalizar mensajes permite ataques más dirigidos, ajustados al historial de navegación o intereses de las víctimas.

Recomendaciones para reducir el riesgo

Ante este panorama, los expertos recomiendan tratar tanto a los sistemas de IA como a los datos que los alimentan como parte crítica de la superficie de ataque. Entre las principales medidas sugeridas se encuentran:

Verificar siempre la URL y el dominio antes de comprar entradas.

Desconfiar de ofertas con precios demasiado atractivos o mensajes de urgencia extrema.

Evitar enlaces recibidos por mensajes o anuncios no verificados.

Utilizar métodos de pago con protección antifraude.

Reforzar la supervisión de plataformas y proveedores externos.

La inteligencia artificial seguirá transformando la experiencia digital, pero también elevará el nivel de sofisticación de las estafas. En 2026, distinguir lo real de lo falso será más difícil que nunca, y la prevención se perfila como la principal defensa para no perder dinero frente a engaños cada vez más creíbles.