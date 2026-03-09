Tecno

El fin de las apps manuales: Gemini toma el control del celular para hacer tus compras y trámites

Entre las acciones posibles se encuentran realizar pedidos de comida a domicilio a través de aplicaciones compatibles, reservar transporte, etc.

La actualización convierte a Gemini en un agente inteligente que no solo responde preguntas o genera texto. (Europa Press)

Los usuarios de dispositivos Android ya pueden aprovechar una actualización que sitúa a Gemini, el asistente de Google basado en inteligencia artificial, como una herramienta mucho más poderosa y autónoma.

La reciente función permite que la IA lleve a cabo acciones dentro de otras aplicaciones del teléfono de forma automática, agilizando procesos rutinarios y gestionando tareas sin que el usuario tenga que abrir cada app de manera manual. Ya activa en los modelos más recientes, esta innovación marca un salto en la experiencia cotidiana con los smartphones.

Cómo funciona la nueva inteligencia artificial de Gemini en Android

La actualización convierte a Gemini en un agente inteligente que no solo responde preguntas o genera texto, sino que también es capaz de interactuar directamente con aplicaciones instaladas.

La nueva actualización de Gemini permite que la IA realice tareas automáticamente en diferentes aplicaciones del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que la IA puede ejecutar tareas completas dentro del sistema operativo, facilitando desde pedir comida hasta reservar un viaje o gestionar ciertos aspectos del móvil.

Entre las acciones posibles se encuentran realizar pedidos de comida a domicilio a través de aplicaciones compatibles, reservar transporte, hacer búsquedas avanzadas dentro del teléfono y controlar funciones del sistema o apps conectadas.

Todo esto sucede mientras el usuario observa el proceso en tiempo real y mantiene la opción de modificar, pausar o cancelar la acción en cualquier momento.

Usuarios de dispositivos Android ya pueden aprovechar una actualización que sitúa a Gemini como una herramienta mucho más poderosa y autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación radica en que Gemini ya no actúa solo como un chatbot conversacional, sino que se posiciona como un verdadero asistente operativo, capaz de ejecutar instrucciones complejas y gestionar pasos múltiples sin intervención manual.

Esta capacidad de actuar en nombre del usuario transforma la relación con el dispositivo móvil y amplía el alcance de lo que la inteligencia artificial puede aportar en la vida diaria.

Gemini y el avance hacia los “agentes de IA” autónomos

El despliegue de estas funciones en Gemini señala la transición hacia la era de los llamados agentes de IA. A diferencia de los asistentes tradicionales, que se limitaban a ofrecer respuestas o sugerencias, los nuevos agentes inteligentes pueden comprender una orden compleja, descomponerla en pasos específicos, acceder a distintas aplicaciones y completar la tarea de principio a fin de manera autónoma.

Entre las acciones posibles se encuentran realizar pedidos de comida a domicilio a través de apps compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en lugar de que el usuario deba buscar un restaurante, abrir la app de delivery y realizar el pedido manualmente, ahora es suficiente con pedirle a Gemini: “Quiero una pizza cerca de mi casa”. La IA se encarga de buscar, seleccionar, tramitar el pedido y mostrar el avance, todo dentro de un entorno controlado y seguro.

Google ha anunciado que está trabajando para integrar estas capacidades con otros servicios de su ecosistema, como mapas, búsqueda o herramientas digitales, ampliando aún más el potencial de los agentes inteligentes en el uso diario de los dispositivos.

Impacto de la nueva función de Gemini en la vida cotidiana

La llegada de funciones autónomas como las que ofrece Gemini redefine la interacción cotidiana con el teléfono móvil. Al eliminar la necesidad de abrir varias aplicaciones y completar manualmente formularios o procesos repetitivos, la inteligencia artificial simplifica la gestión de tareas, ahorra tiempo y reduce distracciones.

Funciones como las de Gemini transforman el uso diario del teléfono móvil. GOOGLE

Esta automatización permite a los usuarios concentrarse en actividades más relevantes, delegando en la IA tareas rutinarias como pedir comida, reservar transporte o buscar información.

Además, el hecho de que el usuario mantenga siempre el control sobre las acciones que realiza Gemini añade una capa de seguridad y confianza al uso de la tecnología.

El avance representa un paso decisivo en la evolución de los asistentes digitales y anticipa un futuro en el que los agentes de IA se conviertan en aliados indispensables para la gestión eficiente de la vida personal y profesional.

Datos para la eternidad: los

Los celulares van a desaparecer,

Por qué no deberías ver

Xbox quiere que una IA

¿Está tu empleo en riesgo?:
