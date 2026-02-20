Google lanza Gemini 3.1 Pro y las pruebas confirman que es la mejor IA del mundo: supera a ChatGPT y Claude

Google lanzó Gemini 3.1 Pro, un modelo de inteligencia artificial pensado para resolver tareas que requieren respuestas elaboradas. (Google)

Google presentó su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3.1 Pro, diseñado para abordar tareas que requieren más que una simple respuesta.

Esta versión se caracteriza por una mayor capacidad para resolver problemas complejos y ha demostrado superar a competidores como ChatGPT y Claude en diferentes pruebas.

En evaluaciones de razonamiento académico y abstracto, Gemini 1.5 Pro obtuvo los mejores resultados.

En el test “Humanity’s Last Exam”, alcanzó 44,4% y 51,4% según la metodología aplicada, superando las cifras de GPT-5.2 de ChatGPT y Sonnet 4.6 de Claude.

Además, en la prueba avanzada de razonamiento ARC-AgI-2, logró un destacado 77,1%, muy por encima de otros sistemas. Estos resultados consolidan a Gemini como el modelo líder en análisis y resolución de problemas complejos.

Cómo acceder a Gemini 3.1 Pro

La versión 3.1 Pro está disponible en vista previa para desarrolladores mediante la API de Gemini en Google AI Studio, Gemini CLI, la plataforma de desarrollo de agentes Google Antigravity y Android Studio.

Las empresas pueden acceder a través de Vertex AI y Gemini Enterprise, mientras que los usuarios finales con suscripción pueden utilizarla mediante la aplicación Gemini y NotebookLM.

Para qué usar usar Gemini 3.1 Pro

Gemini 3.1 Pro es un avanzado modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google, diseñado para resolver tareas complejas que requieren razonamiento, análisis y generación de texto más allá de respuestas simples.

Esta herramienta está orientada tanto a desarrolladores como a empresas y usuarios finales, permitiendo automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de información y crear soluciones personalizadas.

Por ejemplo, los desarrolladores pueden integrar Gemini 3.1 Pro en aplicaciones a través de la API en Google AI Studio o en entornos como Android Studio, facilitando la creación de asistentes virtuales que resuelvan dudas técnicas, generen código o automaticen respuestas en tiempo real.

Las empresas pueden aprovechar este modelo en Vertex AI y Gemini Enterprise para optimizar el análisis de datos, resumir documentos extensos, detectar patrones en grandes bases de datos y mejorar la atención al cliente mediante chatbots avanzados.

Para los consumidores, Gemini 3.1 Pro está disponible mediante la aplicación Gemini y NotebookLM, lo que permite desde redactar textos complejos y resumir información hasta recibir ayuda personalizada en proyectos académicos o laborales.

Su capacidad para comprender contextos, analizar información y generar contenido relevante convierte a Gemini 3.1 Pro en una herramienta versátil para quienes necesitan soluciones inteligentes y eficientes en distintas áreas.

Google lanza el celular Pixel10a

Google presentó el nuevo Pixel 10a, un smartphone con prestaciones avanzadas a un precio considerado accesible por la compañía: USD 499. El dispositivo incluye una cámara principal de 48 MP y una ultra gran angular de 13 MP.

Destaca por ser el modelo de la serie A con mayor uso de materiales reciclados hasta ahora, incorporando por primera vez cobalto, cobre, oro y tungsteno reciclados.

Su estructura cuenta con un marco de aluminio 100% reciclado con acabado satinado y una tapa trasera compuesta en un 81% por materiales reciclados.

El Pixel 10a integra el procesador Google Tensor G4, diseñado especialmente para brindar acceso completo a Gemini, el asistente personal de inteligencia artificial de Google.

Entre sus funciones, permite utilizar Gemini Live para mantener conversaciones naturales desde el teléfono. También incluye Nano Banana, que transforma fotos, combina imágenes y aplica estilos creativos únicos.

Otras herramientas impulsadas por IA, como Circle to Search, facilitan obtener información sobre cualquier elemento en pantalla simplemente rodeándolo, tocándolo o resaltándolo.

El teléfono también incluye herramientas útiles como Filtro de llamadas y Espera por mí, que ayudan a ahorrar tiempo y a evitar llamadas no deseadas.

El Google Tensor G4 es un procesador de ocho núcleos construido en tecnología de 4 nm. Su diseño prioriza la eficiencia y la inteligencia artificial, más que la potencia máxima. Está presente en la serie Pixel 9.

El modelo ya se puede reservar y estará disponible tanto en tiendas físicas como online a partir del 5 de marzo de 2026.