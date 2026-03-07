Lo que los fabricantes no te dicen sobre dejar el móvil cargando mientras duermes

Celular cargando por la noche. (foto: COPE)

Millones de personas conectan su celular al cargador antes de dormir y lo dejan enchufado hasta la mañana siguiente. Es un hábito cómodo y aparentemente inofensivo, pero expertos en tecnología señalan que mantener el móvil cargando durante toda la noche puede acelerar, con el tiempo, el desgaste de la batería.

Aunque los teléfonos modernos están diseñados para evitar sobrecargas, pasar muchas horas al 100 % de carga y bajo ciertas condiciones —como el exceso de calor— puede reducir gradualmente la autonomía del dispositivo.

La práctica se ha vuelto casi automática. Muchos usuarios utilizan el teléfono como despertador o prefieren comenzar el día con la batería completamente cargada para evitar quedarse sin energía durante la jornada.

Expertos recomiendan no cargar el celular al 100 % siempre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos con sistemas como Android y iOS, la gestión de energía está optimizada para proteger el equipo, pero eso no significa que mantener el teléfono conectado toda la noche sea siempre la opción más recomendable.

Los smartphones actuales utilizan baterías de ion-litio, una tecnología diseñada para gestionar la energía de forma eficiente. Cuando el dispositivo alcanza el 100 % de carga, el sistema corta el flujo principal de energía para evitar una sobrecarga peligrosa. Esto significa que, en condiciones normales y con un cargador certificado, dejar el teléfono conectado durante varias horas no representa un riesgo de seguridad significativo.

Sin embargo, lo que ocurre después es menos evidente para muchos usuarios. Una vez que la batería llega al máximo, el sistema entra en un ciclo de mantenimiento: cuando la carga baja ligeramente —por ejemplo, al 99 %— el teléfono vuelve a recibir una pequeña cantidad de energía para recuperar el 100 %. Este proceso puede repetirse muchas veces a lo largo de la noche.

Cargar el celular al 100 % llega a que su batería se vaya descargando poco a poco. (Unsplash)

Estos pequeños ajustes se conocen como microciclos de carga y descarga. Aunque cada uno es mínimo, al repetirse durante meses o años pueden contribuir al desgaste natural de la batería. El resultado es que, con el tiempo, la capacidad total disminuye y el teléfono necesita cargarse con mayor frecuencia.

Por esta razón, muchos técnicos recomiendan mantener la batería dentro de un rango aproximado entre el 20 % y el 80 % siempre que sea posible. Este intervalo reduce la presión química sobre la batería de ion-litio y puede ayudar a prolongar su vida útil. No es una regla estricta ni necesaria para todos los usuarios, pero sí una práctica que puede marcar diferencias a largo plazo.

Otro factor clave es la temperatura. Las baterías de litio funcionan mejor en condiciones térmicas moderadas. Cuando el teléfono se carga durante horas en un ambiente caluroso —por ejemplo, debajo de una almohada o entre mantas— el calor queda atrapado y puede acelerar la degradación del componente.

El calor y la carga constante dañan la batería. (Copilot)

El problema no es solo la carga completa, sino la combinación de batería al 100 % y temperaturas elevadas durante largos periodos. Esta situación puede provocar que la batería pierda capacidad más rápido de lo normal.

Para reducir estos efectos, los sistemas operativos modernos han incorporado herramientas de gestión inteligente de la carga. Tanto Android como iOS ofrecen funciones de carga optimizada que aprenden los hábitos del usuario. De esta manera, el teléfono mantiene la batería alrededor del 80 % durante la noche y completa la carga hasta el 100 % poco antes de la hora habitual de despertar.

Además, los especialistas recomiendan utilizar siempre cargadores originales o certificados, cargar el teléfono sobre superficies firmes y ventiladas, y evitar cubrir el dispositivo mientras se encuentra conectado.

Expertos recomiendan usar cargadores originales o certificados. (Copilot)

En la práctica, cargar el móvil durante la noche sigue siendo una opción segura para la mayoría de los usuarios, siempre que el equipo y el cargador estén en buen estado. El impacto real no es inmediato ni dramático, sino acumulativo.