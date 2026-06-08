El adiós al Indio Solari: debajo de la lluvia, los últimos fanáticos despidieron a la leyenda y una multitud se hizo notar en Villa Domínico

Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari, quien fue hallado sin vida el viernes 5 de junio a las 9 de la mañana, cerca de la piscina de su casa en Parque Leloir. Murió de un accidente cerebrovascular (ACV), de acuerdo con lo que indicó la autopsia.

El velorio comenzó a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la masiva presencia de seguidores que formaron una fila que llegó a extenderse por casi 8 kilómetros, cerca del límite con la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso al predio se mantuvo abierto desde entonces y hasta la madrugada de este lunes cuando el flujo de fanáticos, que se había mantenido en constante movimiento pese a la lluvia y las bajas temperaturas, comenzó a mermar.

La familia había anticipado en un comunicado que la ceremonia continuaría sin horario de cierre “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", pero cerca de las 4.30 se cerró la transmisión en vivo.

Por el momento no hay comunicación oficial acerca de cómo continuará la despedida -que tuvo lugar en el predio de la avenida Mitre al 5000, en el Parque de los Trabajadores- ni tampoco hubo información sobre el traslado del cuerpo.