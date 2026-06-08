El adiós al Indio Solari: debajo de la lluvia, los últimos fanáticos despidieron a la leyenda y una multitud se hizo notar en Villa Domínico

Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari, quien fue hallado sin vida el viernes 5 de junio a las 9 de la mañana, cerca de la piscina de su casa en Parque Leloir. Murió de un accidente cerebrovascular (ACV), de acuerdo con lo que indicó la autopsia.
El velorio comenzó a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la masiva presencia de seguidores que formaron una fila que llegó a extenderse por casi 8 kilómetros, cerca del límite con la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso al predio se mantuvo abierto desde entonces y hasta la madrugada de este lunes cuando el flujo de fanáticos, que se había mantenido en constante movimiento pese a la lluvia y las bajas temperaturas, comenzó a mermar.
La familia había anticipado en un comunicado que la ceremonia continuaría sin horario de cierre “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", pero cerca de las 4.30 se cerró la transmisión en vivo.
Por el momento no hay comunicación oficial acerca de cómo continuará la despedida -que tuvo lugar en el predio de la avenida Mitre al 5000, en el Parque de los Trabajadores- ni tampoco hubo información sobre el traslado del cuerpo.
La despedida de Indio Solari expuso un fenómeno que, para historiadores y analistas, desborda la lógica de un funeral y entra en la zona de los ritos de pertenencia: miles de personas se reunieron en Avellaneda para homenajear a un músico al que varias generaciones convirtieron en memoria compartida e identidad colectiva más allá de la política.
El gesto de Milo J en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México marcó el cierre de una etapa en su gira mundial, pero también se transformó en una postal de duelo y homenaje tras el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari. En un estadio colmado, el artista eligió rendir tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, luciendo una remera de Oktubre, un disco emblemático de la banda platense, apenas horas después de la noticia que conmocionó a miles de fanáticos.
Agustina está sentada en el cordón de la vereda sobre la Avenida Bartolomé Mitre. Acaba de pasar frente al cajón que contiene el cuerpo del Indio Solari, tras esperar más de 10 horas en la fila. La joven de 28 años, ceba un mate y habla con Infobae. “El Indio es el dios de los rotos - arranca Agustina ya con lágrimas en los ojos-. Yo estuve dos veces al borde de la muerte y me salvó escuchar a los Redondos. Como les pasa a los cientos de miles que están acá en la despedida. Escuchan una canción de Solari y les cambia la cara.”
Cientos de miles de fanáticos se movilizaron este domingo a Villa Domínico, partido de Avellaneda, para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien falleció el pasado viernes a los 77 años.
Desde el viernes pasado, el país parece estar paralizado tras conocerse la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, el mítico músico y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hecho que generó tanto impacto social como político.
Continúa el velorio del Indio Solari
Cerca de cumplirse un día desde la apertura de las puertas de Microestadio Gatica, en el Parque Domínico de Avellaneda, la fila continúa y miles de seguidores de la leyenda del rock nacional se acercan durante las primeras horas de este lunes para despedir al Indio Solari.