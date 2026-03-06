Steam Machine regresa después de una década: por qué Valve decidió retomar este proyecto tras su primer fracaso

Valve redobla su apuesta por el hardware y presenta la Steam Machine. (Valve)

La compañía estadounidense Valve prepara el regreso de su proyecto de hardware para videojuegos en casa con una nueva versión de la Steam Machine, más de una década después del intento inicial que no logró consolidarse en el mercado.

El dispositivo, pensado como una alternativa entre las consolas tradicionales y las computadoras para juegos, busca aprovechar el éxito reciente de la Steam Deck y ofrecer una experiencia optimizada para jugar títulos de PC directamente desde el televisor.

Según lo anunciado por la empresa, la nueva Steam Machine será una computadora compacta diseñada para ejecutar videojuegos modernos con resolución 4K y aprovechar el sistema operativo SteamOS. El equipo también formará parte de un ecosistema más amplio de dispositivos que incluye un controlador rediseñado y un visor de realidad virtual independiente llamado Steam Frame.

Valve lanza la Steam Machine para competir con las PC de alta gama.

El proyecto representa un nuevo intento de Valve por acercar los juegos de PC al entorno del salón del hogar. A diferencia del modelo anterior, la compañía busca ahora integrar mejor el hardware con su plataforma digital de videojuegos, apoyándose en la experiencia obtenida tras el lanzamiento de Steam Deck, uno de los dispositivos portátiles más exitosos del sector en los últimos años.

Un proyecto que busca superar el fracaso inicial

Las primeras Steam Machines aparecieron a mediados de la década de 2010 con el objetivo de competir con las consolas tradicionales. Sin embargo, el proyecto enfrentó varios problemas desde el principio. Diferentes fabricantes lanzaron equipos con configuraciones de hardware muy distintas, lo que generó un ecosistema fragmentado y difícil de entender para los usuarios.

A ello se sumó un catálogo de juegos limitado en el sistema operativo de Valve y la fuerte competencia de las consolas y las computadoras para juegos convencionales. Como resultado, el proyecto perdió impulso rápidamente y terminó desapareciendo del mercado.

La Steam Machine, como ordenador adaptado a consola, enfrenta desafíos de rendimiento con juegos exigentes y recientes del catálogo de Steam. (Foto: Steam)

La situación cambió con el lanzamiento de Steam Deck en 2022. Este dispositivo portátil demostró que existe un público interesado en equipos de juego basados en SteamOS que permitan ejecutar títulos de PC sin depender de Windows. Su éxito comercial impulsó a Valve a replantear el concepto original de la Steam Machine.

Un hardware pensado para jugar en el televisor

La nueva Steam Machine funcionará como una computadora compacta optimizada para el uso en televisores y monitores. El equipo estará basado en SteamOS 3 y permitirá ejecutar la biblioteca completa de juegos disponibles en la plataforma digital de Valve.

Según la compañía, el dispositivo ofrecerá un rendimiento hasta seis veces superior al de Steam Deck. Esto sería posible gracias a un procesador AMD Zen 4 semipersonalizado y una tarjeta gráfica basada en la arquitectura RDNA3.

La Steam Machine contará con sus propios controladores. (Valve)

El hardware estará orientado a ofrecer juegos en resolución 4K a 60 cuadros por segundo mediante tecnologías de escalado como FidelityFX Super Resolution. Las configuraciones de almacenamiento incluirán opciones de unidades SSD de 512 GB y hasta 2 TB, además de expansión mediante tarjetas microSD.

En cuanto a conectividad, el dispositivo contará con puertos DisplayPort y HDMI, lo que permitirá conectarlo fácilmente a televisores, monitores y otros periféricos como teclados, ratones o mandos de control.

Un ecosistema abierto frente a las consolas

Uno de los elementos centrales de la estrategia de Valve es mantener un enfoque abierto para los usuarios. A diferencia de las consolas tradicionales, que suelen funcionar dentro de ecosistemas cerrados, Steam Machine permitirá acceder a la amplia biblioteca de juegos disponible en Steam.

Junto con la Steam Machine, Valve lanzará el visor Steam Frame. (Valve)

El sistema también utilizará Proton, una capa de compatibilidad que permite ejecutar muchos juegos diseñados originalmente para Windows dentro de Linux. Esto amplía el catálogo disponible sin necesidad de modificar los títulos.

Además de la nueva Steam Machine, Valve anunció otros dispositivos que formarán parte del mismo ecosistema. Entre ellos se encuentra un controlador actualizado para optimizar la experiencia en televisión y el visor Steam Frame, pensado para ejecutar juegos de realidad virtual o transmitirlos de forma inalámbrica desde el dispositivo principal.

Incertidumbre sobre precio y lanzamiento

A pesar del anuncio, Valve todavía no ha confirmado el precio final del equipo ni una fecha exacta de lanzamiento. La empresa solo ha indicado que el dispositivo podría llegar al mercado a principios de 2026.

Steam Machine (Captura de tráiler oficial)

La compañía también adelantó que la Steam Machine no será subvencionada como ocurre con muchas consolas tradicionales. Esto significa que su precio estará más cerca del de una computadora para juegos con especificaciones similares.

Mientras tanto, algunos entusiastas del hardware han señalado que, aunque el procesador y la tarjeta gráfica prometen buen rendimiento, no corresponden a la generación más reciente disponible en el mercado, lo que podría afectar su competitividad a largo plazo frente a las PC de gama alta.