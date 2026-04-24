Google invertiría hasta 40.000 millones de dólares en Anthropic para liderar el mercado de IA

Si Google concreta los USD 40.000 millones comprometidos en Anthropic, se trataría de una de las inversiones más grandes registradas en el sector de la inteligencia artificial. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Google estaría planeando invertir hasta USD 40.000 millones en vpara consolidar su posición en el mercado de inteligencia artificial, de acuerdo con Bloomberg.

La operación contemplaría un primer desembolso de USD 10.000 millones en efectivo, con la posibilidad de agregar USD 30.000 millones adicionales si Anthropic alcanza sus objetivos de rendimiento.

La inversión llega en un momento en que Anthropic intensifica su captación de fondos tras el éxito de Claude Code, un agente de IA que acelera el desarrollo de software y se ha convertido en la herramienta de referencia para ingenieros de Silicon Valley, incluidos algunos empleados de Google.

Si Anthropic alcanza sus objetivos de rendimiento, Google inyectaría USD 30.000 millones adicionales a los USD 10.000 millones iniciales ya comprometidos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La valoración de Anthropic y sus rondas de financiación

Anthropic fue valorada en USD 350.000 millones en esta ronda, la misma cifra asignada en una ronda de financiación realizada en febrero de 2026, sin incluir los fondos recaudados recientemente.

En abril, la startup también anunció una inversión de USD 5.000 millones por parte de Amazon, con opción de inyectar USD 20.000 millones adicionales.

En febrero, Anthropic recaudó USD 30.000 millones, y desde entonces algunos inversores han buscado respaldar a la empresa con una valoración de USD 800.000 millones o más.

De concretarse la salida a bolsa de Anthropic en octubre de 2026, la empresa podría alcanzar una valoración superior a los USD 800.000 millones que algunos inversores ya le atribuyen. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

El papel de Google Cloud en la expansión de Anthropic

Anthropic es uno de los clientes más importantes de los chips y servicios en la nube de Google, negocios que Alphabet Inc. busca expandir a medida que su principal fuente de ingresos —la publicidad en buscadores— madura.

En el marco del acuerdo, Google Cloud proporcionaría a Anthropic cinco gigavatios de capacidad de computación durante los próximos cinco años, con posibilidad de añadir varios gigavatios más.

Para referencia, un gigavatio es suficiente para abastecer a unos 750.000 hogares en Estados Unidos. El acuerdo estaría ampliando un convenio anunciado a principios de abril entre Anthropic, Google y Broadcom Inc.

Las acciones de Google subieron más de un 1% tras conocerse los planes.

Si Google Cloud cumple con los cinco gigavatios de capacidad de computación prometidos durante los próximos cinco años, Anthropic contaría con la infraestructura necesaria para escalar sus productos a nivel global. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Los chips de Google como alternativa a Nvidia

Las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google se posicionan como una de las mejores alternativas a los chips de Nvidia, lo que las convierte en un recurso escaso y valioso para Anthropic y otros desarrolladores de IA en un sector que demanda enormes cantidades de potencia de cálculo.

En 2025, Google anunció que proporcionaría hasta un millón de sus chips TPU a Anthropic en una operación valorada en decenas de miles de millones de dólares, cuando el gigante de las búsquedas ya había invertido unos USD 3.000 millones en la startup.

Relación de Anthropic y Google

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, trabajó en Google como investigador de IA al inicio de su carrera. Fundó Anthropic en 2021 junto a un grupo de exempleados de OpenAI, y desde entonces ambas compañías han mantenido una estrecha relación.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, inició su carrera como investigador de IA en Google antes de fundar la startup en 2021 junto a un grupo de exempleados de OpenAI. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

No obstante, mientras Google incrementaría su inversión en Anthropic, las dos empresas compiten por desarrollar una IA capaz de igualar las capacidades humanas y llevar sus herramientas a empresas de todos los sectores.

En los últimos meses, directivos de Google han expresado preocupación por la posición de la compañía en el mercado de programación de IA, dominado por Anthropic, según declaraciones de empleados actuales y exempleados.

Riesgos y controversias

El futuro de Anthropic no está exento de riesgos. El Pentágono la catalogó como un riesgo para la cadena de suministro —designación que la empresa impugna actualmente en los tribunales— tras una disputa sobre el uso potencial de su tecnología por parte del ejército estadounidense.

Algunos analistas financieros, recoge el medio económico, también han cuestionado los llamados acuerdos circulares entre los principales proveedores de capacidad informática y las startups de IA: los gigantes tecnológicos invierten en las startups y, a la vez, les venden chips o capacidad de centros de datos, lo que genera interrogantes sobre la solidez real de estas valoraciones. Anthropic contempla además una posible salida a bolsa en octubre de 2026.