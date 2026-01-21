Steam Machine de Valve: la nueva referencia en PC de videojuegos reveló su precio y sorprendió a los gamers

Así es la Steam Machine: potencia, portabilidad y ecosistema abierto en el nuevo hardware premium de Valve - (Valve)

Valve anunció el precio oficial de la Steam Machine, su nuevo dispositivo de videojuegos, y la noticia ya genera debate en la comunidad.

Cuánto costará la consola Steam Machine

Valorada en 1.000 dólares (aproximadamente 932 euros), la Steam Machine busca posicionarse como una alternativa flexible y portátil dentro del universo gamer, con un enfoque en plataformas abiertas y compatibilidad con el ecosistema Steam OS.

El lanzamiento, previsto para este año (2026), marca un punto relevante en la evolución del hardware gaming y plantea preguntas sobre el futuro de la experiencia en PC.

El lanzamiento del dispositivo portátil por 1.000 dólares aspira a transformar el gaming en PC con plataformas abiertas y compatibilidad total, pero su valor y rendimiento frente a consolas tradicionales dividen a la comunidad gamer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Steam Machine no se presenta como una consola tradicional, sino como un “dispositivo de referencia” pensado para establecer un estándar en hardware compatible con Steam OS. Su objetivo es servir de modelo para que otros fabricantes desarrollen dispositivos adaptados a diversas necesidades y presupuestos, manteniendo la compatibilidad con la plataforma de Valve.

Cuáles son las características técnicas de la Steam Machine

En el núcleo del dispositivo, la Steam Machine integra un procesador AMD Zen 4 de seis núcleos y doce hilos, junto a una GPU RDNA3 con veintiocho unidades de cómputo. Esta configuración se complementa con 16 GB de RAM DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6. El enfoque técnico prioriza la portabilidad y la flexibilidad, permitiendo a los usuarios ejecutar juegos de PC en distintos entornos y dispositivos.

La tecnología de reescalado FSR de AMD permite a la Steam Machine ofrecer experiencias de juego en 4K y 60 FPS, aunque el rendimiento en resolución 4K depende en gran medida del reescalado, a diferencia de las consolas de última generación como PS5 y Xbox Series, que ejecutan muchos títulos en 4K nativo.

Según pruebas comparativas, la GPU de la Steam Machine es similar a una AMD Radeon RX 7600 o una NVIDIA RTX 4060 de sobremesa, lo que la sitúa en un rango de potencia competitivo pero no necesariamente superior frente a consolas optimizadas.

Qué hace de la Steam Machine una consola portable

La Steam Machine contará con sus propios controladores. (Valve)

El diseño de la Steam Machine permite jugar en diferentes lugares y no limita la experiencia a un solo espacio físico. Valve apuesta por un ecosistema abierto, donde los usuarios pueden acceder a sus bibliotecas de Steam y disfrutar de compatibilidad entre dispositivos sin las restricciones de los sistemas propietarios.

Esta estrategia contrasta con la de Sony y Microsoft, que basan su oferta en consolas cerradas y modelos de suscripción. Al fomentar la flexibilidad y la elección del usuario, Valve intenta responder a las preferencias cambiantes de los gamers, especialmente en un contexto de aumento de precios de componentes y búsqueda de alternativas portátiles y asequibles.

Debate sobre el precio de la nueva consola de Valve

El precio de 1.000 dólares refleja tendencias económicas como la inflación, la demanda de hardware de alto rendimiento y las interrupciones en la cadena de suministro. Este valor posiciona a la Steam Machine como un producto de gama alta, en un contexto donde las PC de videojuegos de rango medio se vuelven menos accesibles y la industria explora opciones portátiles y en la nube.

Valve considera que la Steam Machine puede ser una inversión a largo plazo, tanto para entusiastas como para fabricantes que busquen desarrollar nuevos dispositivos basados en Steam OS. La compañía también invirtió en tecnologías como FEX para procesadores ARM, anticipando una transición hacia juegos de PC en smartphones y tabletas.

De la consola al dispositivo de referencia: Valve desafía el mercado con la Steam Machine a 1.000 dólares - (Captura de tráiler oficial Valve)

A pesar de la arquitectura moderna de la Steam Machine, el rendimiento en juegos recientes y exigentes sigue siendo una incógnita. La optimización de títulos suele favorecer a sistemas cerrados como PS5 y Xbox Series, que permiten a los desarrolladores ajustar sus juegos específicamente para ese hardware.

En cambio, la Steam Machine, al funcionar como ordenador adaptado a consola, debe gestionar una amplia variedad de títulos del catálogo de Steam, lo que puede traducirse en resultados impredecibles según el juego y la configuración.

El lanzamiento de la Steam Machine plantea interrogantes sobre su adopción, rendimiento real y comparación directa con otras consolas y PC. Si los desarrolladores optimizan sus títulos para esta plataforma, podría consolidarse como una opción relevante en el mercado.

La Steam Machine de Valve se presenta como una nueva referencia en el mundo de los videojuegos para PC, con un enfoque en la portabilidad, la flexibilidad y las plataformas abiertas, mientras su precio y capacidades técnicas continúan siendo tema de análisis y discusión.