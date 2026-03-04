Tecno

Así funcionaría la asistencia automática de Xbox: la IA puede jugar por ti en secciones complicadas

La innovación plantea un nuevo estándar de soporte en tiempo real, con filtros de seguridad y la opción de decidir cuándo recibir ayuda

Guardar
Xbox patentaría una asistencia automática
Xbox patentaría una asistencia automática por IA: así será el futuro del gaming accesible y personalizado - MICROSOFT

La inteligencia artificial, motor de cambio en múltiples sectores, está redefiniendo la experiencia del gaming moderno. Microsoft ha presentado una patente que describe un sistema de asistencia automática para Xbox, donde una IA (o incluso otro jugador conectado en la nube) puede tomar el control de una partida de manera temporal y remota, ayudando al usuario a superar los desafíos más complicados.

La importancia de este desarrollo radica en su potencial para democratizar el acceso a experiencias de juego completas, permitiendo que más personas concluyan títulos que, de otro modo, abandonarían por dificultad.

Además, representa una respuesta tecnológica a una necesidad histórica: los jugadores siempre han buscado ayuda para avanzar, desde trucos anotados en libretas hasta tutoriales en YouTube. Ahora, ese auxilio podría integrarse directamente en la consola y operar en tiempo real.

Un nuevo sistema permitirá ceder
Un nuevo sistema permitirá ceder el control de la partida a una inteligencia artificial o jugador remoto para superar desafíos, garantizando seguridad, logros intactos y una experiencia más fluida para todos los usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema que cede el control a la IA o a un jugador remoto

La patente, titulada “Gestión de estado para sesiones de ayuda en videojuegos”, fue detectada recientemente por Tech4Gamers y difundida por Wccftech. El documento detalla cómo Xbox podría transferir el control de la partida de manera momentánea a un “ayudante”, que puede ser tanto una persona real como un modelo de IA entrenado específicamente para ese juego.

Si el jugador queda atascado en un jefe difícil o en una sección particularmente compleja, basta con solicitar asistencia para que la IA, o un jugador experto, resuelva el obstáculo y devuelva el mando inmediatamente, sin que se interrumpa el flujo de la partida.

De acuerdo con las filtraciones Microsoft argumenta que los métodos actuales para buscar ayuda, pausar el juego, buscar guías externas o vídeos, rompen la inmersión y el ritmo de la historia. Con la asistencia automática integrada, la transición sería fluida y apenas perceptible.

Seguridad, privacidad y logros intactos

Uno de los aspectos centrales de la patente es la seguridad: el sistema incorpora mecanismos que aseguran que, si el ayudante es un humano, la conexión sea segura y adecuada en términos de edad, evitando interacciones inapropiadas.

Microsoft revoluciona el gaming: la
Microsoft revoluciona el gaming: la IA podrá jugar por ti en Xbox y ayudarte a superar niveles difíciles El reciente lanzamientos de la consolas portátiles ROG Xbox Ally no ha afectado a los planes de Microsoft de fabricar la sucesora de las actuales Xbox Series X/Y, en la que ya trabajan de la mano de AMD. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

Además, una función llamada “gobierno de entradas” actúa como un escudo digital, impidiendo que el asistente remoto realice acciones no autorizadas, como eliminar archivos guardados, borrar personajes o gastar recursos virtuales.

El sistema también garantiza que la integridad de los logros y trofeos del usuario permanezca intacta. Es decir, si la IA ayuda a superar una sección crítica, el jugador podrá seguir desbloqueando logros sin penalizaciones, manteniendo la satisfacción personal y la competencia dentro de la comunidad gamer.

Aunque la función todavía está en fase de patente y no tiene fecha de llegada confirmada, marca una tendencia clara en la industria: los grandes fabricantes buscan reducir la frustración que lleva a muchos usuarios a abandonar juegos exigentes.

Sony, por ejemplo, ya ha implementado ayudas contextuales en PlayStation 5 y explora sistemas de control remoto similares. La asistencia automática de Xbox, de llegar a implementarse, daría un paso más allá al integrar ayuda activa y personalizada en la experiencia de juego.

Xbox Game Pass: nuevos títulos en marzo

El servicio suma siete juegos
El servicio suma siete juegos destacados, entre ellos la esperada llegada de Cyberpunk 2077 y Hollow Knight: Silksong, disponibles desde el primer día para suscriptores. (Foto: Xbox)

El mes de marzo también trae renovaciones al catálogo de Xbox Game Pass. Entre los lanzamientos más esperados están Cyberpunk 2077, que se suma el 10 de marzo, y Hollow Knight: Silksong, disponible a partir del 12 de marzo. El servicio añade además experiencias orientadas al público familiar, como DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, y títulos de simulación y deportes como Construction Simulator y EA Sports F1 25.

Como parte de la política de rotación, varios juegos saldrán de la biblioteca a mediados de mes, pero podrán adquirirse con descuento antes de su retirada definitiva.

La asistencia automática de Xbox, basada en IA y ayuda remota, podría transformar la forma en que superamos los desafíos más difíciles en los videojuegos, haciendo la experiencia más accesible y personalizada.

Mientras la industria avanza hacia sistemas de soporte integrados y juegos más inclusivos, los usuarios podrán decidir si prefieren resolver retos por sí mismos o dejar que la inteligencia artificial les ayude a continuar la aventura. Con los nuevos títulos que llegan a Game Pass, marzo se perfila como un mes clave tanto para los fans de la innovación como para quienes buscan nuevas experiencias de juego.

Temas Relacionados

XboxIAVideojuegosGamingMicrosoftTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

IA en la vida cotidiana: más latinoamericanos la usan para estudiar, planificar y manejar su dinero

El acceso masivo a IA redefine rutinas, decisiones y relaciones, pero también multiplica los desafíos frente a amenazas como phishing y suplantación

IA en la vida cotidiana:

La casa de Messi ahora tiene nuevo nombre gracias a un neobanco: Inter de Miami y Nu

Nu obtuvo los derechos de nombre del nuevo estadio del Inter Miami CF, que se inaugurará el 4 de abril de 2026

La casa de Messi ahora

Cómo evitar ser víctima de hackeos en WhatsApp y correo electrónico

Activa la verificación en dos pasos, utiliza contraseñas robustas y mantente alerta ante intentos de phishing para evitar fraudes, suplantación de identidad y robos

Cómo evitar ser víctima de

iPhone 17e vs. iPhone 16e: cuáles son las principales diferencias entre los celulares baratos de Apple

El nuevo iPhone económico de Apple incorpora carga inalámbrica mediante MagSafe y está disponible en tres acabados, a diferencia de su antecesor

iPhone 17e vs. iPhone 16e:

Cuáles son las canciones de Las guerreras K-pop con más vistas en YouTube

La película de Netflix es una sensación mediática. Solo su sencillo “Golden” ha acumulado más de 1.200 millones de reproducciones

Cuáles son las canciones de
DEPORTES
Dieron a conocer la sanción

Dieron a conocer la sanción a Franco Mastantuono tras ser expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe

Siete argentinos ponen en marcha una nueva ilusión en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

La oferta que España le hizo a Argentina para cambiar la sede de la Finalissima y los 4 estadios que podrían albergar el partido

El sincero mensaje al oído de Simeone a Griezmann que se filtró en el video de los festejos del Atlético Madrid por Copa del Rey

El show de Coudet en River con una broma a Francescoli tras “jurar por sus 4 pibes” y una aclaración sobre su carácter: “No vine a un cumpleaños”

TELESHOW
Tato Algorta habló tras el

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

El asado de los famosos: el reencuentro de Susana Giménez y Montaner y el talento de Marley que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

La fuente termal más ácida

La fuente termal más ácida del mundo vuelve a entrar en erupción tras seis años de inactividad

La amenaza de Irán redujo el tráfico en el estrecho de Ormuz en un 90%

Aseguran haber identificado una obra perdida de Miguel Ángel en Roma

Alejandro Sanz y Ricardo Arjona preparan un regreso esperado a El Salvador en 2026

¿Misiles sin destino? La OTAN desvió un proyectil iraní en Turquía y otro cayó en el norte de Siria