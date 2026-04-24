Tomás Etcheverry ganó con autoridad, avanzó a octavos de final y rompió una barrera en el Madrid Open

Tomás Etcheverry dio un paso firme en el Madrid Open y confirmó su buen momento sobre polvo de ladrillo. El número 29 del ranking ATP superó con autoridad al austríaco Sebastian Ofner (83º) por 6-4 y 6-4 en una hora y 19 minutos de juego, en su debut en la segunda ronda del Masters 1000 de la capital española.

En busca de un lugar entre los 16 mejores, el tenista platense enfrentará a Dino Prizmic (87°). Este viernes, el joven croata dio el batacazo ante el Top 10 estadounidense Ben Shelton (6°), que venía de levantar el trofeo en el ATP 500 de Múnich.

El argentino, que había quedado exento de la primera ronda por su condición de preclasificado, mostró un rendimiento sólido y sin fisuras en la Cancha 4 de la Caja Mágica. Con un tenis directo, agresivo y apoyado en la consistencia desde el fondo de la cancha, Etcheverry logró imponer condiciones desde el inicio y sostuvo su dominio a lo largo de todo el encuentro.

Uno de los pilares de su victoria fue el servicio. El jugador de 26 años ganó el 89% de los puntos con el primer saque (apenas concedió cuatro puntos por esa vía), además de conectar cinco aces.

Tomás Etcheverry no dejó dudas en el debut (Fuente: EFE/Alejandro García)

Etcheverry quebró en los momentos justos en cada set y supo administrar la ventaja con inteligencia. Ofner nunca logró incomodarlo de manera sostenida ni encontrar grietas en el planteo del argentino, que se mostró firme tanto en defensa como en ataque.

Con este triunfo, el platense rompió una barrera personal en el torneo madrileño. En sus tres participaciones anteriores en el cuadro principal, siempre había quedado eliminado en la segunda ronda.

Además, el tenista entrenado por Walter Grinovero y Kevin Konfederak ratificó su gran momento sobre polvo de ladrillo, superficie en la que, en febrero pasado, conquistó el ATP 500 de Río de Janeiro, el primer título de su carrera en el circuito mayor.

El desafío de Etcheverry ahora será evitar sorpresas ante Prizmic, la revelación del día en la Caja Mágica. Un detalle que podría jugar en favor del argentino es el desgaste físico: ante Shelton, el croata superó las tres horas en la cancha.

Tomás Etcheverry perdió apenas cuatro puntos con el primer saque (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Otro golpe de Solana Sierra en el Madrid Open

El día había comenzado con sonrisas para el tenis argentino. Solana Sierra protagonizó uno de los mejores triunfos de su carrera al derrotar a la polaca Magdalena Frech por 6-2 y 6-4, por la segunda ronda del WTA 1000.

Sierra, quien arrancó el certamen en el puesto 88°, volvió a dar un golpe de autoridad frente a una Top 50. Con un rendimiento sólido, agresivo y sin fisuras durante gran parte del encuentro, la marplatense dominó las acciones desde el inicio y manejó los tiempos del partido con madurez.

Con determinación desde la línea de base, profundidad en sus tiros y una notable eficacia en los puntos clave, Sol se llevó el primer parcial en apenas 33 minutos. Frech, número 38 del mundo y quien llegaba como favorita en la previa, nunca logró incomodar a una Sierra que se mostró firme tanto con su servicio como en la devolución.

Su próxima rival será la turca Zeynep Sonmez, número 67 del mundo y quien atraviesa un gran momento: en Stuttgart, la semana pasada, derrotó a la italiana Jasmine Paolini (9° del ranking WTA) por 6-2 y 6-2.

Solana Sierra da que hablar en Madrid