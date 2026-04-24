Pity Álvarez sorprendió al hablar sobre sus años en prisión: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos"

Pity Álvarez habló sobre su vida en la cárcel: "Me bajó los humos"

La reaparición pública de Pity Álvarez para la presentación del nuevo sencillo “Lejos de ser” incluyó algunas sorprendentes declaraciones. El músico argentino, figura central del rock de las últimas décadas, dialogó abiertamente sobre su vida tras ser condenado como autor del homicidio de Cristian Díaz y encarcelado, en una entrevista con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle por Urbana Play.

Álvarez aseguró que la privación de libertad fue un punto de inflexión que le permitió reflexionar sobre sus actos y asumir sus consecuencias. En la misma entrevista, afirmó que atraviesa el mejor momento de su vida, celebrando el lanzamiento de “Lejos de ser” y su regreso a la escena musical, tras un proceso judicial aún abierto, que lo marcó durante años.

“No, creo que estuvo bueno. Eh, me hacía falta, me parece. Me bajó un poquito los humitos, ¿viste?”, explicó el músico en Urbana Play. “Capaz que estaba muy... no sé. No me daba cuenta, pero hacía muchas boludeces. Y, este, y bueno, acción, reacción, ¿no? Eh, me las mandé y las tuve que pagar.” Al ser consultado por su estado actual, respondió: “Perfecto. Es, es el mejor momento de mi vida...”.

Pity Álvarez

Homicidio de Cristian Díaz y situación judicial de Pity Álvarez

Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, se convirtió en una figura marcada por la tragedia desde 2018, año en el que cometió el homicidio de Cristian Díaz. Luego de ese hecho, el músico atravesó periodos de prisión, internaciones en clínicas psiquiátricas y batallas contra las adicciones.

El proceso judicial contra Álvarez continúa abierto, aunque permanece suspendido por motivos de salud mental. Durante estos años, el artista enfrentó la dificultad de reconciliar su pasado con la actualidad en los escenarios, mostrando un tránsito constante entre la superación y la memoria del episodio que selló su historia pública.

El videoclip de "Lejos De Ser" de Pity Álvarez

El estreno de ‘Lejos de ser’ y el regreso al escenario

El regreso musical de Álvarez se concretó con “Lejos de ser”, un tema producido por el propio cantante cuya creación llevó diez meses. El videoclip fue dirigido por Luis Ortega y contó con la participación del actor Rodrigo de la Serna, quien interpretó a un obispo en una escenografía que sitúa a Álvarez en una celda. La obra mezcla referencias al pasado musical del artista, guiños a la cultura pop y evocaciones artísticas, integrando elementos de realismo y de la pintura renacentista.

La pieza audiovisual incorpora fragmentos humorísticos y críticas sociales, como la frase “Señora, ¿tiene cambio de 20.000?”, y discursos religiosos relacionados con la redención y la condena. De la Serna pronuncia en el video: “Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Por eso les ruego, hermanos, no le demos la espalda al amor.”

La producción contó con el aporte técnico de Eduardo Bergallo (masterización) y Esteban Kahayan (grabación en La Base Estudio), recalcando el regreso de Álvarez a estándares de alta calidad en la industria musical. El lanzamiento de “Lejos de ser” funciona como antesala para el concierto programado el 9 de mayo en Rosario, tras la multitudinaria presentación del 21 de diciembre de 2025 en Córdoba, a la que asistieron más de 35.000 personas.

El cantante, lejos de evadir su pasado, retoma el centro de la conversación pública y utiliza su música como medio de reconstrucción. En un presente colmado de relatos de encierro y confesiones, Álvarez se reafirma como protagonista de su propia transformación artística.

El mensaje de su regreso apunta a la posibilidad de reconciliación, tanto personal como musical, en una etapa donde el amor y la búsqueda de nuevas oportunidades ocupan un lugar central dentro de su propuesta actual.