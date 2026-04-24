Teleshow

Pity Álvarez sorprendió al hablar sobre sus años en prisión: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos"

El excantante de Viejas Locas e Intoxicados, que presentó su nuevo tema, Lejos de ser, habló en forma descarnada: “Me las mandé y tuve que pagar”

Guardar
Pity Álvarez habló sobre su vida en la cárcel: "Me bajó los humos"

La reaparición pública de Pity Álvarez para la presentación del nuevo sencillo “Lejos de ser” incluyó algunas sorprendentes declaraciones. El músico argentino, figura central del rock de las últimas décadas, dialogó abiertamente sobre su vida tras ser condenado como autor del homicidio de Cristian Díaz y encarcelado, en una entrevista con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle por Urbana Play.

Álvarez aseguró que la privación de libertad fue un punto de inflexión que le permitió reflexionar sobre sus actos y asumir sus consecuencias. En la misma entrevista, afirmó que atraviesa el mejor momento de su vida, celebrando el lanzamiento de “Lejos de ser” y su regreso a la escena musical, tras un proceso judicial aún abierto, que lo marcó durante años.

“No, creo que estuvo bueno. Eh, me hacía falta, me parece. Me bajó un poquito los humitos, ¿viste?”, explicó el músico en Urbana Play. “Capaz que estaba muy... no sé. No me daba cuenta, pero hacía muchas boludeces. Y, este, y bueno, acción, reacción, ¿no? Eh, me las mandé y las tuve que pagar.” Al ser consultado por su estado actual, respondió: “Perfecto. Es, es el mejor momento de mi vida...”.

Pity Álvarez dio un showmultitudinario a siete años del concierto fallido en Tucumán y tras el homicidio de Cristian Díaz (X)
Pity Álvarez

Homicidio de Cristian Díaz y situación judicial de Pity Álvarez

Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, se convirtió en una figura marcada por la tragedia desde 2018, año en el que cometió el homicidio de Cristian Díaz. Luego de ese hecho, el músico atravesó periodos de prisión, internaciones en clínicas psiquiátricas y batallas contra las adicciones.

El proceso judicial contra Álvarez continúa abierto, aunque permanece suspendido por motivos de salud mental. Durante estos años, el artista enfrentó la dificultad de reconciliar su pasado con la actualidad en los escenarios, mostrando un tránsito constante entre la superación y la memoria del episodio que selló su historia pública.

El videoclip de "Lejos De Ser" de Pity Álvarez

El estreno de ‘Lejos de ser’ y el regreso al escenario

El regreso musical de Álvarez se concretó con “Lejos de ser”, un tema producido por el propio cantante cuya creación llevó diez meses. El videoclip fue dirigido por Luis Ortega y contó con la participación del actor Rodrigo de la Serna, quien interpretó a un obispo en una escenografía que sitúa a Álvarez en una celda. La obra mezcla referencias al pasado musical del artista, guiños a la cultura pop y evocaciones artísticas, integrando elementos de realismo y de la pintura renacentista.

La pieza audiovisual incorpora fragmentos humorísticos y críticas sociales, como la frase “Señora, ¿tiene cambio de 20.000?”, y discursos religiosos relacionados con la redención y la condena. De la Serna pronuncia en el video: “Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Por eso les ruego, hermanos, no le demos la espalda al amor.”

La producción contó con el aporte técnico de Eduardo Bergallo (masterización) y Esteban Kahayan (grabación en La Base Estudio), recalcando el regreso de Álvarez a estándares de alta calidad en la industria musical. El lanzamiento de “Lejos de ser” funciona como antesala para el concierto programado el 9 de mayo en Rosario, tras la multitudinaria presentación del 21 de diciembre de 2025 en Córdoba, a la que asistieron más de 35.000 personas.

El cantante, lejos de evadir su pasado, retoma el centro de la conversación pública y utiliza su música como medio de reconstrucción. En un presente colmado de relatos de encierro y confesiones, Álvarez se reafirma como protagonista de su propia transformación artística.

El mensaje de su regreso apunta a la posibilidad de reconciliación, tanto personal como musical, en una etapa donde el amor y la búsqueda de nuevas oportunidades ocupan un lugar central dentro de su propuesta actual.

Temas Relacionados

Pity ÁlvarezHomicidio de Cristian DíazRock ArgentinoRegreso MusicalLejos de serIntoxicadosViejas Locas

Últimas Noticias

Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados

El galardón más prestigioso de la música argentina se prepara para una nueva edición

Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados

Nico Vázquez contó cómo se prepara para conducir Popstars en medio de un año intenso: "No me quiero desequilibrar"

El actor, que triunfa con Rocky en el teatro y da sus primeros pasos en su relación con Dai Fernández, asumirá el rol de la locución en el reality de canto

Nico Vázquez contó cómo se prepara para conducir Popstars en medio de un año intenso: "No me quiero desequilibrar"

El emotiva sorpresa de Dani la Chepi a su hija Isabella: “Ansiedad por la noticia”

La influencer compartió con sus seguidores la noticia del viaje sorpresa que organizó para visitar a su hermano, quien vive en España

El emotiva sorpresa de Dani la Chepi a su hija Isabella: “Ansiedad por la noticia”

Verónica Lozano habló de su relación con Wanda Nara: “Le dieron un correctivo en el canal”

La conductora de Cortá por Lozano recordó el episodio de la foto de su colega con Johnny Depp que trajo rispideces y afirmó que si se hace Bake Off, lo llevará adelante ella

Verónica Lozano habló de su relación con Wanda Nara: “Le dieron un correctivo en el canal”

Marcelo “Teto” Medina compartió la última noticia que le dio su cirujano sobre su lucha contra el cáncer

El humorista aguardaba los últimos estudios para ver si la quimioterapia había funcionado y si debía someterse a una cirugía de hígado. Aquí, su respuesta

Marcelo “Teto” Medina compartió la última noticia que le dio su cirujano sobre su lucha contra el cáncer
DEPORTES
La FIFA buscará limitar la cantidad de partidos de liga en el extranjero

La FIFA buscará limitar la cantidad de partidos de liga en el extranjero

Independiente pierde contra Riestra por la fecha 16 del Torneo Apertura

Tomás Etcheverry ganó con autoridad, avanzó a octavos de final y rompió una barrera en el Madrid Open

Conmoción en el vóley argentino por la muerte de Micaela Vogel, ex jugadora de la Selección

Un histórico piloto reveló la impactante cifra que se necesita para llegar a la F1: “La mayoría son hijos de millonarios”

TELESHOW
Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados

Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados

Nico Vázquez contó cómo se prepara para conducir Popstars en medio de un año intenso: "No me quiero desequilibrar"

El emotiva sorpresa de Dani la Chepi a su hija Isabella: “Ansiedad por la noticia”

Verónica Lozano habló de su relación con Wanda Nara: “Le dieron un correctivo en el canal”

Marcelo “Teto” Medina compartió la última noticia que le dio su cirujano sobre su lucha contra el cáncer

INFOBAE AMÉRICA

Panamá gana terreno como centro logístico de salud en América Latina

Panamá gana terreno como centro logístico de salud en América Latina

Gobierno de Ortega aprueba nueva concesión minera a firma china en la Costa Caribe Norte de Nicaragua

Tragedia en Cayo Rojo en Honduras: Conflicto familiar por terrenos deja tres víctimas mortales

Negociaciones en Pakistán: Donald Trump aseguró que Irán hará una oferta alineada con lo que espera Estados Unidos

Estas son las ciudades a las que se está mudando en masa la Generación Z en Estados Unidos en 2026