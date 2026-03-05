Tecno

La fintech DolarApp se transforma en ARQ: qué viene en América Latina

La empresa da este paso tras una inversión de 70 millones de dólares y refuerza su apuesta por los servicios financieros globales y digitales

Guardar
ARQ integra compraventa de dólares
ARQ integra compraventa de dólares y euros digitales, pagos internacionales y tarjetas globales en una sola aplicación. (ARQ)

DolarApp, la plataforma financiera digital reconocida en América Latina, anunció su transformación estratégica y ahora opera bajo el nombre ARQ. Este cambio marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la compañía, que ha recibido una inversión de 70 millones de dólares por parte de fondos internacionales como Sequoia Capital y Founders Fund.

Un ecosistema financiero global y digital

ARQ integra en una sola aplicación la compraventa y gestión de dólares y euros digitales, el envío y recepción de pagos internacionales, tarjetas internacionales para viajes y compras en línea, herramientas de inversión en dólares digitales y una oferta de crédito. Su enfoque abarca a consumidores afluentes de toda América Latina, permitiendo a los usuarios acceder a servicios financieros modernos y globales.

La compañía supera los 10 mil millones de dólares en volumen anualizado de transacciones en la región y cuenta con más de 2 millones de usuarios. Entre sus novedades, ARQ lanzó la tarjeta metálica Prestige, dirigida a clientes interesados en productos financieros globales y beneficios exclusivos.

La nueva tarjeta metálica Prestige
La nueva tarjeta metálica Prestige está dirigida a clientes con intereses en productos financieros exclusivos. (ARQ)

El auge de las fintech y la consolidación de ARQ

En la última década, las fintechs han permitido la inclusión financiera de millones de personas no bancarizadas en América Latina. Sin embargo, los profesionales de altos ingresos y quienes tienen movilidad internacional encontraban limitaciones en los servicios tradicionales.

El uso de stablecoins como base para operaciones internacionales aceleró la evolución de la industria y facilitó la creación de ARQ, que se ha posicionado como la plataforma preferida para usuarios con necesidades globales y sofisticadas.

La transformación de DolarApp en ARQ refleja una nueva etapa en la infraestructura financiera, donde la adopción de tecnologías como las stablecoins permite transferencias y pagos internacionales más ágiles y seguros.

Fundadores de DolarApp, ahora ARQ.
Fundadores de DolarApp, ahora ARQ. (ARQ)

Expansión y presencia regional

Fundada por Fernando Terrés, Zach Garman y álvaro Correa —exintegrantes del equipo ejecutivo de Revolut—, ARQ nació en México en 2022, luego se expandió a Argentina, Colombia y Brasil, y actualmente opera en buena parte del continente. La compañía emplea a más de 100 personas en ciudades como Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, Cracovia, Ciudad de México, Bogotá y Londres.

En América Latina, ARQ ha registrado un crecimiento sostenido, impulsado por el interés de los usuarios en acceder a dólares digitales, la necesidad de servicios financieros internacionales y el contexto de un dólar en valores bajos. Esto ha favorecido a quienes buscan gestionar sus finanzas, invertir o realizar compras globales desde una sola plataforma.

Una propuesta para las finanzas cotidianas y globales

Con la evolución hacia ARQ, la compañía amplía su propuesta de valor, facilitando tanto operaciones internacionales como la gestión diaria de las finanzas, inversión y crédito.

El uso de stablecoins impulsa
El uso de stablecoins impulsa transferencias más ágiles y seguras en la plataforma. (ARQ)

El objetivo es ofrecer a los usuarios latinoamericanos la posibilidad de operar con monedas globales, invertir internacionalmente y gastar sin fronteras, todo desde una aplicación confiable y fácil de usar.

La estrategia de ARQ apunta a ofrecer una solución integral para la gestión cotidiana y global de las finanzas, de modo que permita a los usuarios operar, invertir y gastar en cualquier parte del mundo con confianza y desde una única aplicación.

Esta evolución busca responder a los desafíos que enfrentan quienes trabajan, viajan, invierten o consumen más allá de las fronteras nacionales y necesitan herramientas modernas, ágiles y seguras para administrar su dinero.

Temas Relacionados

ARQDolarAppMundo FintechTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Webtoons: los 10 títulos más

Qué es WhatsApp Plus y por qué instalarlo puede poner en riesgo tu cuenta

La versión modificada de la aplicación ofrece funciones adicionales, pero su instalación puede exponer a los usuarios a riesgos de seguridad

Qué es WhatsApp Plus y

Qué es mejor para ver una película en streaming en un televisor: WiFi o cable Ethernet

Cada una ofrece ventajas en materia de flexibilidad y estabilidad del internet, pero una resalta por reducir las interferencias al reproducir plataformas como Netflix

Qué es mejor para ver

Cómo reconocer y evitar mensajes de texto fraudulentos en tu celular

La combinación de tecnología avanzada, filtros en dispositivos y usuarios informados puede reducir el impacto de las estafas por mensajes

Cómo reconocer y evitar mensajes

Cómo se cuida la lengua de suegra: guía marzo 2026, según la IA

Se recomienda colocar esta planta en un sitio con luz indirecta y evitar que reciba sol directo e intenso

Cómo se cuida la lengua
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

River Plate difundió el video del primer día de Coudet como DT: la frase sobre sus camisetas históricas, el saludo al plantel y una práctica intensa

El ex River Plate Oscar Ahumada se sumó a la Libertad Avanza

Explosivas declaraciones de Cristian Lema tras su partida de Boca Juniors y retiro: “Es muy difícil salir bien del club”

La buena noticia que dio Franco Colapinto sobre el nuevo Alpine a horas del arranque del Gran Premio de Australia en la Fórmula 1

TELESHOW
Paula Chaves, muy dura con

Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

El polémico posteo de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de la foto en traje de baño: “La que puede puede”

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Fabi Cantilo festejó sus 67 años: invitados famosos, el regalo de Fito Páez y el susto que terminó en la guardia

INFOBAE AMÉRICA

Malala Yousafzai: “Para una niña

Malala Yousafzai: “Para una niña afgana, leer sola en la habitación es un acto de resistencia”

Una adolescente queda gravemente herida tras intentar un peligroso reto viral con alcohol

El Reino Unido refuerza su presencia militar en Oriente Medio tras el ataque con un dron en una base en Chipre

Millones de personas bajo amenaza por tornados y granizo gigante ante un brote de tormentas severas en EEUU

El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet