La fintech DolarApp se transforma en ARQ: qué viene en América Latina

ARQ integra compraventa de dólares y euros digitales, pagos internacionales y tarjetas globales en una sola aplicación. (ARQ)

DolarApp, la plataforma financiera digital reconocida en América Latina, anunció su transformación estratégica y ahora opera bajo el nombre ARQ. Este cambio marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la compañía, que ha recibido una inversión de 70 millones de dólares por parte de fondos internacionales como Sequoia Capital y Founders Fund.

Un ecosistema financiero global y digital

ARQ integra en una sola aplicación la compraventa y gestión de dólares y euros digitales, el envío y recepción de pagos internacionales, tarjetas internacionales para viajes y compras en línea, herramientas de inversión en dólares digitales y una oferta de crédito. Su enfoque abarca a consumidores afluentes de toda América Latina, permitiendo a los usuarios acceder a servicios financieros modernos y globales.

La compañía supera los 10 mil millones de dólares en volumen anualizado de transacciones en la región y cuenta con más de 2 millones de usuarios. Entre sus novedades, ARQ lanzó la tarjeta metálica Prestige, dirigida a clientes interesados en productos financieros globales y beneficios exclusivos.

La nueva tarjeta metálica Prestige está dirigida a clientes con intereses en productos financieros exclusivos. (ARQ)

El auge de las fintech y la consolidación de ARQ

En la última década, las fintechs han permitido la inclusión financiera de millones de personas no bancarizadas en América Latina. Sin embargo, los profesionales de altos ingresos y quienes tienen movilidad internacional encontraban limitaciones en los servicios tradicionales.

El uso de stablecoins como base para operaciones internacionales aceleró la evolución de la industria y facilitó la creación de ARQ, que se ha posicionado como la plataforma preferida para usuarios con necesidades globales y sofisticadas.

La transformación de DolarApp en ARQ refleja una nueva etapa en la infraestructura financiera, donde la adopción de tecnologías como las stablecoins permite transferencias y pagos internacionales más ágiles y seguros.

Fundadores de DolarApp, ahora ARQ. (ARQ)

Expansión y presencia regional

Fundada por Fernando Terrés, Zach Garman y álvaro Correa —exintegrantes del equipo ejecutivo de Revolut—, ARQ nació en México en 2022, luego se expandió a Argentina, Colombia y Brasil, y actualmente opera en buena parte del continente. La compañía emplea a más de 100 personas en ciudades como Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, Cracovia, Ciudad de México, Bogotá y Londres.

En América Latina, ARQ ha registrado un crecimiento sostenido, impulsado por el interés de los usuarios en acceder a dólares digitales, la necesidad de servicios financieros internacionales y el contexto de un dólar en valores bajos. Esto ha favorecido a quienes buscan gestionar sus finanzas, invertir o realizar compras globales desde una sola plataforma.

Una propuesta para las finanzas cotidianas y globales

Con la evolución hacia ARQ, la compañía amplía su propuesta de valor, facilitando tanto operaciones internacionales como la gestión diaria de las finanzas, inversión y crédito.

El uso de stablecoins impulsa transferencias más ágiles y seguras en la plataforma. (ARQ)

El objetivo es ofrecer a los usuarios latinoamericanos la posibilidad de operar con monedas globales, invertir internacionalmente y gastar sin fronteras, todo desde una aplicación confiable y fácil de usar.

La estrategia de ARQ apunta a ofrecer una solución integral para la gestión cotidiana y global de las finanzas, de modo que permita a los usuarios operar, invertir y gastar en cualquier parte del mundo con confianza y desde una única aplicación.

Esta evolución busca responder a los desafíos que enfrentan quienes trabajan, viajan, invierten o consumen más allá de las fronteras nacionales y necesitan herramientas modernas, ágiles y seguras para administrar su dinero.