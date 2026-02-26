Nubank, el banco digital más grande de América, alcanza los 131 millones de clientes

Los ingresos anuales de Nubank crecieron 45%, superando los 16.300 millones de dólares en 2025. (Reuters)

Nubank cerró el año 2025 con un nuevo récord de 131 millones de clientes en la región, lo que consolida su liderazgo como el banco digital más grande de América y una de las plataformas financieras de mayor crecimiento en el mundo.

El anuncio, realizado por Nu Holdings Ltd., matriz de Nubank, acompañó la presentación de resultados financieros que reflejan un año de expansión acelerada, mejora en la rentabilidad y avances tecnológicos clave para la industria.

Durante 2025, Nubank sumó 17 millones de clientes netos, alcanzando los 131 millones de usuarios activos a nivel global, lo que representa un crecimiento interanual del 15%. En Brasil, la empresa se consolidó como la institución financiera privada más grande del país, con 113 millones de clientes, cifra que equivale al 62% de la población adulta y una tasa de actividad del 86%.

La eficiencia operativa permitió mantener el costo de servicio mensual por cliente por debajo de un dólar. (Nubank)

En México, Nubank ya atiende al 15% de la población adulta y se posicionó como el mayor emisor de nuevas tarjetas de crédito del país. En Colombia, la marca superó los cuatro millones de usuarios, y su tarjeta de crédito por suscripción casi triplicó las aprobaciones, impulsada por la expansión del portafolio de crédito.

La plataforma digital también robusteció su portafolio con más de 100 nuevos productos y servicios, incluyendo préstamos de nómina en Brasil, tarjetas de crédito para menores de edad y soluciones específicas para pequeñas empresas. Estas herramientas buscan aumentar el compromiso y mejorar la experiencia financiera de los usuarios, mientras refuerzan la estrategia de monetización.

Resultados financieros sólidos y eficiencia operativa

Nubank reportó ingresos récord de 4.900 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025 y 16.300 millones en el año fiscal, lo que representa un crecimiento del 45% respecto a 2024. La utilidad neta anual alcanzó los 2.900 millones de dólares, con un ROE histórico del 33%. El margen neto de interés ajustado por riesgo cerró en 10,5%, mientras que el promedio mensual de ingresos por cliente activo (ARPAC) subió un 27% interanual, situándose en 15 dólares.

Nubank sumó 17 millones de clientes en 2025 y alcanzó un récord de 131 millones de usuarios activos. (Reuters)

La eficiencia operativa sigue siendo un pilar del modelo de Nubank. El costo de servicio mensual por cliente se mantuvo por debajo del dólar (0,8 dólares), y el índice de eficiencia bajó al 19,9% en el último trimestre. El banco también logró reducir la morosidad, con una caída de 20 puntos básicos en el indicador de 15 a 90 días y de 10 puntos básicos en la morosidad de más de 90 días, situándose en 4,1% y 6,6% respectivamente.

En cuanto a liquidez, los depósitos totales crecieron 29% interanual hasta los 41.900 millones de dólares, mientras que la cartera de crédito total se expandió un 40% y la generadora de intereses aumentó un 47%.

Innovación tecnológica, apuesta por la IA y visión global

Uno de los ejes estratégicos de Nubank es la integración de inteligencia artificial en sus operaciones. El despliegue del modelo nuFormer en Brasil permitió una mayor eficiencia en la aprobación de créditos y una ganancia récord de participación en el mercado de tarjetas.

La institución se mantiene como el mayor emisor de tarjetas de crédito en México y líder en Brasil por cantidad de clientes. (Reuters)

La IA también se aplicó a la mejora de notificaciones, venta cruzada y calidad de servicio, elevando la experiencia del cliente y optimizando los procesos internos. Destaca además que el sistema de pagos PIX con IA superó los 10 millones de usuarios activos mensuales.

De cara a 2026, Nubank avanza en su transición de líder latinoamericano a plataforma bancaria digital global. La compañía solicitó una licencia bancaria nacional en Estados Unidos, recibiendo aprobación condicional en enero de 2026, y continuará expandiéndose en sus mercados clave. El foco está puesto en fortalecer la infraestructura tecnológica, profundizar en segmentos como Pymes y altos ingresos, y acelerar la adopción de inteligencia artificial como ventaja competitiva estructural.

Con una base de 131 millones de clientes y resultados financieros robustos, Nubank se posiciona no solo como referente de la banca digital en América Latina, sino como un actor clave en la transformación global del sector financiero.