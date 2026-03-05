Descubre cuáles son las canciones más populares de Las guerreras K-pop

El filme con temática surcoreana se estrenó a mitad del año 2025. (Foto: Netflix)

El éxito global de Las guerreras K-pop continúa. La película, estrenada en 2025, ha mantenido una presencia sostenida en la plataforma Netflix, superando récords de audiencia y consolidándose como una de las producciones más vistas durante 2026.

La propuesta ha logrado romper barreras culturales y lingüísticas gracias a una combinación de animación innovadora, una trama que explora la cultura coreana y una banda sonora original que ha encontrado eco en diversos públicos.

La música original del filme ha encabezado los principales rankings de streaming, acumulando más de 8.300 millones de reproducciones en todo el mundo. Este fenómeno ha impulsado a miles de usuarios a buscar y compartir las canciones que forman parte del soundtrack.

Cuál es el sencillo más escuchado de Las guerreras K-pop

“Golden” lidera las listas de reproducción en YouTube y se consolida como el himno principal del filme animado. (Fotocomposición Infobae)

Entre las composiciones originales, destaca “Golden”, pieza central del repertorio y responsable de gran parte del impacto global de la película. El tema ha alcanzado 1.205 millones de vistas en la plataforma YouTube, cifra que lo posiciona como el favorito indiscutido entre los seguidores.

La producción de esta canción ha sido reconocida por su meticulosa elaboración y por una melodía que rápidamente trascendió el universo del filme para instalarse en programas de televisión y eventos internacionales.

Por qué “Free” se ha vuelto la favorita de quienes buscan una balada

Dentro del repertorio de Las guerreras K-pop, la balada “Free”, interpretada por Ejae y Andrew Choi, ocupa un lugar especial entre quienes prefieren una experiencia más íntima.

La película atrajo a mucha audiencia por su temática y animación. (Foto: Netflix)

La canción suma 33 millones de reproducciones en YouTube y se distingue por una armonía vocal precisa, acompañada de una composición que explora emociones poco habituales en el género K-pop.

La inclusión de Free en la banda sonora ha permitido ampliar el espectro emocional de la película, brindando un espacio de calma en medio de ritmos más enérgicos.

Cómo “Your Idol” y “Takedown” han logrado captar la atención del público

El tema “Your Idol” ha alcanzado 142 millones de vistas en YouTube, consolidándose como una de las propuestas más poderosas del repertorio. Su sonido potente y pegadizo ha motivado a agrupaciones como Ateez y Stray Kids a versionarla en presentaciones en vivo.

La mayoría del repertorio musical de la película ha ocupado el primer puesto en las listas de reproducciones de miles de usuarios. (Foto: Netflix)

Por otro lado, “Takedown” registra 8,3 millones de vistas y destaca por un estribillo enérgico, sumado a una colaboración especial con el grupo Twice en la banda sonora.

La participación de Twice ha añadido un valor adicional al tema, fortaleciendo la conexión entre la película y las principales figuras del K-pop contemporáneo.

Cuál lugar ocupan “How It’s Done” y “Soda Pop” en el éxito de la película

El repertorio de Las guerreras K-pop incluye otros temas que han contribuido al fenómeno global. “How It’s Done” acumula 435 millones de vistas en YouTube y se caracteriza por sus líneas de rap y una producción de alto nivel, que la ha llevado a figurar en diversas listas de éxitos.

Varias de las canciones aparecen al momento de confrontar a los antagonistas. (Foto: Netflix)

Por su parte, “Soda Pop”, con 224 millones de vistas, se ha convertido en favorita del público juvenil gracias a su ritmo contagioso y su capacidad para viralizarse en redes sociales.

Qué hace especial a “What It Sounds Like” dentro del soundtrack

Considerada la joya oculta de la banda sonora, “What It Sounds Like” propone una experiencia distinta para la audiencia. Con 50 millones de vistas en YouTube, la canción destaca por una letra introspectiva y un ritmo progresivo que marca un momento clave en la narrativa del filme.

Su ubicación en la trama otorga a la pieza una carga emocional que la convierte en una de las más recordadas por la comunidad de seguidores. Asimismo, el valor de “What It Sounds Like” se potencia cuando se analiza en conjunto con Golden.

Muchos pueden resaltar la manera en que ambas canciones se complementan, enriqueciendo la experiencia y ofreciendo matices que refuerzan el mensaje de la película.