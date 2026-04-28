Eliana Guercio desató polémica en televisión con su comentario sobre Yipio en Gran Hermano: “Es un montón”

Eliana Guercio sostuvo que a Yipio "le permiten decir determinadas cosas por ser gordita" (A la Barbarossa - Telefe)

Un nuevo escándalo sacude la televisión y las redes sociales tras un polémico comentario de Eliana Guercio en A la Barbarossa (Telefe). La esposa de Sergio “Chiquito” Romero, que oficia de panelista en el ciclo matutino de Georgina Barbarossa, generó fuertes repercusiones al referirse de manera controvertida a Yisela “Yipio” Pintos, jugadora de Gran Hermano Generación Dorada. El disparador fue la comparación entre el caso de Yipio y el reciente episodio de Carmiña Masi, la participante paraguaya que fue expulsada del reality por comentarios racistas contra Jennifer Mavinga.

El debate en el estudio comenzó con la visita de Martín, uno de los últimos eliminados del reality, quien planteó en voz alta la pregunta sobre el posible regreso de Carmiña en el repechaje de mayo: “La echaron por discriminación. ¿Ustedes creen que la gente quiere ver una discriminadora dentro de la casa?”. La mesa se encendió y, sin vueltas, Eliana lanzó: “Sí, mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora serial”, apuntando directamente contra la uruguaya, que logró salvarse de la eliminación y continuar una semana más en el programa tras vencer a Brian Sarmiento en la gala del lunes.

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Las palabras de Guercio no pasaron inadvertidas. Mariana Brey intervino y acotó: “Yipio estaría re cancelada y tal vez podría estar afuera por cosas que dijo”. Sin embargo, Eliana fue más allá: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad. El insulto, la ironía…”.

La panelista fue duramente criticada ante su comentario contra la jugadora uruguaya (Instagram)

El primero en reaccionar fue Diego Brancatelli, quien no dudó en señalar la gravedad de la frase: “Es un montón”. Minutos después, volvió sobre el tema: “Me parece un espanto el comentario de Eliana, de que Yipio está ahí por gorda”. Lejos de reconocer la acusación, la panelista se defendió: “Brancatelli lo único que puede hacer es tergiversar”, intentando minimizar el alcance de sus palabras.

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Mientras la discusión escalaba, Analía Franchín intervino para pedir que cada panelista exprese su postura con claridad, en un intento de ordenar el debate. Fue entonces cuando Guercio terminó por profundizar su postura: “Se le permiten más cosas, estos tipos de comentarios, a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal. ¿Vamos a decir que no sucede, que a las gorditas... No estoy hablando del cuerpo”.

El intercambio no tardó en superar el límite de lo tolerable para Georgina, quien, visiblemente molesta, interrumpió a Guercio: “No te lo voy a permitir. No se dice eso. Se cancela”. La reacción de la conductora fue inmediata y contundente, marcando el rechazo al comentario y dejando en claro la posición del ciclo frente a cualquier tipo de discriminación.

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En la gala de este lunes, Yipio logró quedarse una semana más dentro de la casa luego de la eliminación de Brian Sarmiento (Captura de video)

El segmento se viralizó en las redes sociales y llegó a ser tendencia en X. El fragmento del programa fue compartido por varios usuarios que manifestaron su repudio a las declaraciones de la panelista. “Es una banda lo que dice Guercio”; “Labura de fan de Gran Hermano, no da para más”; “Me da un asco total su forma de pensar”; “La verdad que no puedo creer, entender ni escuchar lo que está diciendo”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron durante la tarde.

A pesar de la defensa que intentó esgrimir, el comentario de Eliana fue ampliamente cuestionado tanto por sus compañeros en el piso como por el público. Mientras tanto, el futuro de Yipio en el reality sigue en juego, pero el debate instalado por Guercio dejó en claro que la televisión y las redes no toleran los comentarios que perpetúan prejuicios y estereotipos. La jornada dejó una lección sobre la importancia de cuidar el discurso y de repudiar toda forma de discriminación, venga de donde venga.

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