Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento

La familia viajó a la capital italiana para pasar unos días bajo el sol (Video: Instagram)

El reciente viaje de Ailén Cova, Alexis Mac Allister y su hija Alaia a Roma quedó plasmado en una serie de imágenes que narran, sin necesidad de palabras, la calidez de una escapada familiar en uno de los destinos más emblemáticos de Europa. Las fotos recogen instantes de conexión, descubrimiento y ternura, donde la ciudad eterna se convierte en el escenario perfecto para sumar recuerdos y celebrar la vida en familia.

El álbum comienza con una escena que resume el espíritu del viaje: Ailén, radiante y relajada, sostiene a Alaia en brazos frente al Coliseo. La beba, vestida de manera sencilla y cómoda para el paseo, mira sonriente a la cámara y extiende la mano como saludando al mundo, mientras el sol romano ilumina los rostros y resalta la monumentalidad de la arquitectura antigua. La imagen transmite alegría y complicidad, con la madre y la hija compartiendo el protagonismo en el corazón de la ciudad.

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En otra de las fotos, Alexis se suma a la postal familiar, abrazando a Alaia y dándole un beso afectuoso con el Coliseo como testigo de fondo. El gesto de ternura y la naturalidad de la escena refuerzan la cercanía de la familia, mostrando la cotidianidad de viajar con una niña pequeña y la capacidad de encontrar momentos de intimidad y cariño incluso en medio de los grandes atractivos turísticos.

Ailén Cova sonríe mientras sostiene a su hija Roma frente al Coliseo, disfrutando de un día soleado durante su viaje familiar en la capital italiana.

Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, posa junto a su hija Roma frente al icónico Coliseo

Ventilador de mano y sombrerito fueron los aliados de Alaia para proteger a su hija de sol

Ailén, Alexis y Alaia frente al Coliseo Romano

El recorrido familiar no se limitó a los monumentos: la cámara acompañó a Ailén y Alexis mientras exploraban el centro histórico de Roma, con sus calles adoquinadas, fachadas color pastel y balcones llenos de flores y plantas. Las imágenes invitan a seguir a la familia por los estrechos pasajes peatonales, donde la vida cotidiana romana se despliega en el ir y venir de peatones, motos y vecinos que disfrutan el aire templado de la jornada. La luz suave de la mañana y el juego de sombras entre los edificios completan la atmósfera de descubrimiento y paseo relajado.

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Otras postales muestran detalles que hacen al viaje: el carrito de bebé cruzando las calles, la mirada curiosa de Alaia ante cada nuevo estímulo, y la actitud atenta de sus padres en cada parada. El álbum suma también una vista panorámica del Coliseo bajo un cielo despejado, que refuerza la dimensión del entorno y sitúa a la familia en el contexto de una de las ciudades más bellas y legendarias del mundo.

La serie de fotos logran captar el equilibrio entre la experiencia del turismo y la rutina familiar: la espontaneidad de una sonrisa, el gesto de acomodar un gorro o el simple hecho de caminar juntos por una ciudad desconocida. No faltan los momentos de ternura, como la imagen de Alexis sosteniendo a Alaia y acariciando su rostro, ni los instantes de asombro ante la historia y la arquitectura que rodea a la familia en cada paso.

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La selfie familiar de los Mac Allister

El tierno momento madre e hija luego de un día caminando las calles de Roma

El río Tíber en Roma se ilumina con los últimos rayos del sol al caer la tarde, ofreciendo una vista tranquila y pintoresca durante un viaje memorable (Instagram)

En conjunto, el viaje de Ailén Cova, Alexis Mac Allister y Alaia por Roma se convirtió en una experiencia de descubrimiento compartido, donde el patrimonio cultural y la belleza de la ciudad sirvieron como telón de fondo para fortalecer vínculos y coleccionar nuevos recuerdos. Cada foto habla de la felicidad, la complicidad y la alegría de recorrer la ciudad eterna en familia, dejando testimonio de una etapa inolvidable y de la magia que se encuentra en lo cotidiano cuando se vive con quienes más se quiere.

Este viaje se dio tan solo unas semanas después de la escapada que hicieron a París, donde la hija de la pareja fue la protagonista indiscutida de la publicación de su mamá, esto se debió a que Alexis se encontraba concentrando con el Liverpool.

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