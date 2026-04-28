Boca Juniors dio otro paso clave para las obras en La Bombonera y compartió nuevas imágenes: “El camino hacia nuestro sueño”

El render de cómo quedaría la nueva zona de accesos a las plateas de La Bombonera, con la vía del tren de fondo (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors dio un nuevo paso hacia el objetivo de modernizar La Bombonera y este martes anunció en sus redes sociales que recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para avanzar con el proyecto de construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales en los accesos al estadio. El club de la Ribera presentará el proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días, instancia que será el último requisito antes del inicio de las obras.

En su posteo en las cuentas oficiales, el Xeneize siguió con el lema “el camino hacia nuestro sueño” y compartió cuatro nuevas imágenes de cómo quedarían las obras concluidas. En las fotos del render se pueden observar las torres y los puentes peatonales que atravesarán las vías del ferrocarril. Además, se ven los modernos ascensores que facilitarán el ingreso de los hinchas.

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Cabe recordar que el pasado 7 de abril, Boca comunicó que el club dio un paso administrativo que despeja el camino hacia la obra: la empresa Ferrosur Roca S.A. notificó al club que el proyecto de cuatro torres de circulación y puentes peatonales sobre las vías ferroviarias contiguas al estadio ingresó formalmente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con documentación técnica completa y bajo el expediente EX2026-34794418 – APN-GFTF#CNRT.

La imagen muestra el interior de La Bombonera en progreso, destacando los ascensores y las modernas estructuras azules y amarillas que forman parte de la renovación (@BocaJrsOficial)

El registro ante la CNRT consolidó un recorrido que el club xeneize había anticipado días atrás, cuando informó que el organismo validó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica tras una evaluación que no detectó impedimentos para avanzar. Con el expediente oficial en mano, Boca Juniors aguardaba la respuesta definitiva del ente regulador, que habilitó el inicio efectivo de las obras.

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"Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar“, expresó la dirigencia en un comunicado dirigido a socios e hinchas. El plan contempla la construcción de cuatro torres equipadas con ascensores y escaleras, unidas por puentes peatonales elevados, con el objetivo de optimizar el acceso hacia las distintas tribunas del estadio.

La imagen muestra un vistazo al interior de las nuevas estructuras de la Bombonera, destacando la arquitectura moderna y la entrada de luz natural en los pasillos y áreas comunes del proyecto en curso (@BocaJrsOficial)

El presidente Juan Román Riquelme fue más lejos en su valoración del proyecto. “La Bombonera es el corazón del club, no se puede mover de acá. Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que tienen todos los bosteros“, afirmó el dirigente en declaraciones a Canal de Boca. La iniciativa apunta a ampliar el estadio en su ubicación original, sin traslado.

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Las obras, que se activarían tras el Mundial 2026, buscan llevar la capacidad del estadio a 80.000 espectadores, lo que implicaría sumar 23.000 lugares al aforo actual. En una primera etapa, el Master Plan prevé la reconversión del sector K en popular, la construcción de una cuarta bandeja y la transformación de la Platea Alta en espacio popular, lo que permitiría alcanzar 71.000 localidades tras el Torneo Apertura 2026. La altura total del estadio llegaría a 40 metros, por debajo de referencias como el Santiago Bernabéu (60 metros) o el Allianz Arena (50 metros).

Los documentos difundidos por el club detallan la distribución de los nuevos espacios: la remoción de asientos en el sector K sumará 1.500 lugares populares; la cuarta bandeja aportará 6.500 butacas; la transformación de la Platea Alta generará 6.000 plazas adicionales; la modificación de la pendiente de las populares bajas incorporará 3.000 lugares más; y la creación de 216 nuevas suites de palcos, junto con plateas preferenciales, elevará ese sector a 6.500 plazas. Los abonados actuales del sector K mantendrán su plaza sin costo durante un año como fase de transición, mientras que en el sector de la Platea L se perderán unos 500 lugares por el nuevo túnel de salida de los equipos.

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Una vista del exterior del estadio La Bombonera, mostrando el progreso de las obras de renovación con su distintiva estructura azul y elementos modernos (@BocaJrsOficial)

La segunda etapa, prevista a partir de 2027, contempla la demolición de la estructura de palcos sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea y la reconfiguración de ese espacio para sumar capacidad. La cifra final de 80.000 espectadores solo se alcanzará una vez completada esa reestructuración de palcos y suites.

EL COMUNICADO DE BOCA JUNIORS

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Estimados socios, socias e hinchas:

Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales.

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En el día de hoy, el Club recibió la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC, mediante la cual se aprueba el proyecto ejecutivo presentado y se autoriza su desarrollo en el sector correspondiente.

Esta instancia confirma que toda la documentación técnica fue evaluada y aprobada. En los próximos días realizaremos la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Su aprobación será el último paso necesario para comenzar la obra.

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El camino hacia nuestro sueño. Club Atlético Boca Juniors.

ASÍ QUEDARÍA LA BOMBONERA CON LAS AMPLIACIONES Y REMODELACIONES:

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Ampliación Bombonera