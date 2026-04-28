Tecno

Olvida el cepillo del inodoro: esta innovación cambiará tu baño en 2026

Los sistemas de cabezales descartables garantizan una superficie limpia en cada uso, con productos incorporados que actúan directamente sobre la suciedad

Guardar
cepillo del inodoro - baño - innovación - tecnología - 28 de abril
Al utilizar un cabezal nuevo en cada ocasión, la limpieza resulta más efectiva. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / pngwing.com)

Los sistemas de limpieza con cabezales descartables han dejado de ser una curiosidad para convertirse en una tendencia concreta en la renovación del baño moderno. Este tipo de accesorios, que combinan practicidad, higiene y diseño, avanzan con fuerza y comienzan a desplazar al clásico cepillo del inodoro en hogares que priorizan la comodidad y la limpieza profunda.

Cabezales descartables: la alternativa más higiénica al cepillo tradicional

El principio de estos sistemas es sencillo pero efectivo: un mango reutilizable y ergonómico se combina con cabezales que incluyen producto limpiador incorporado y se desechan tras cada uso. Esto elimina uno de los problemas más habituales del cepillo convencional, que tiende a acumular residuos, humedad y bacterias entre una limpieza y otra.

PUBLICIDAD

Desde el punto de vista sanitario, la ventaja es clara. Al utilizar un cabezal nuevo en cada ocasión, la limpieza resulta más efectiva, especialmente en zonas de difícil acceso como el borde interno del inodoro. Además, muchos modelos incluyen soportes cerrados y compactos que facilitan el almacenamiento y reducen los olores en el baño.

cepillo del inodoro - baño - innovación - tecnología - 28 de abril
Así luce uno de los modelos de sistemas con cabezales descartables diseñados para limpiar el inodoro de forma más higiénica y práctica. (Composición Infobae: Instagram: kath_delgadopimentel)

Cómo limpiar el inodoro para eliminar el mal olor

Más allá del tipo de sistema que se utilice, mantener una rutina de limpieza adecuada es fundamental para evitar la acumulación de bacterias y malos olores. El primer paso es aplicar un producto desinfectante en el interior de la taza, asegurándose de cubrir bien las paredes y el borde interno, donde suelen formarse depósitos difíciles de detectar.

PUBLICIDAD

Es menester indicar que dejar actuar el producto durante unos minutos antes de fregar mejora notablemente su efectividad.

Limpiar solo el interior del inodoro no es suficiente. La tapa, el asiento y la parte exterior del equipo también acumulan microorganismos que generan malos olores si no se desinfectan con regularidad. Complementar esta rutina con una ventilación adecuada del baño ayuda a mantener el ambiente fresco y libre de aromas persistentes.

cepillo del inodoro - baño - innovación - tecnología - 28 de abril
El mango reutilizable y ergonómico se combina con cabezales que incluyen producto limpiador incorporado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué los cabezales descartables superan al cepillo convencional

El cepillo tradicional, por su diseño y materiales, retiene humedad y residuos que con el tiempo generan bacterias y olores. Los sistemas de cabezales descartables resuelven este problema al garantizar una superficie limpia en cada uso, con productos incorporados que actúan directamente sobre la suciedad.

A esto se suma la facilidad de uso y el guardado más prolijo, factores que los convierten en una opción cada vez más atractiva para quienes buscan mejorar la higiene y la estética de su baño.

Adiós al papel higiénico: así funcionan los inodoros inteligentes

La tecnología está transformando uno de los hábitos más cotidianos del ser humano: el uso del papel higiénico. Los inodoros inteligentes, conocidos como washlets, están redefiniendo la experiencia en el baño y marcando una tendencia que avanza desde Asia hacia América Latina y Europa, donde estos dispositivos comienzan a ganar terreno de forma progresiva.

Papel higiénico - washlets - inodoros inteligentes - tecnología - 3 de agosto
A diferencia del inodoro convencional, el washlet integra en un solo equipo las funciones del inodoro y el bidet, potenciadas con tecnología avanzada que permite personalizar cada aspecto de la experiencia de higiene personal. (paseandoxjapon.blogspot.com)

El washlet nació en Japón, donde se convirtió en un elemento habitual del hogar y símbolo de confort tecnológico. A diferencia del inodoro convencional, este dispositivo integra en un solo equipo las funciones del inodoro y el bidet, potenciadas con tecnología avanzada que permite personalizar cada aspecto de la experiencia de higiene personal.

Su principal característica es el sistema de limpieza con agua, cuya temperatura, presión y dirección pueden regularse desde un panel digital, un control remoto o un botón lateral.

Esta función ofrece una higiene más precisa y delicada que el papel tradicional, eliminando el contacto directo que puede causar irritaciones, especialmente en personas con piel sensible. Muchos modelos completan el proceso con un sistema de secado por aire caliente regulable, prescindiendo por completo del papel higiénico.

Además, estos equipos incorporan materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza que reducen la acumulación de bacterias y olores. Los modelos más avanzados suman funciones como apertura y cierre automático de la tapa, sensores de presencia, iluminación LED nocturna y esterilización por luz ultravioleta, todo gestionado de manera intuitiva desde controles digitales integrados.

Temas Relacionados

BañoCepillo del inodoroCabezales descartablesInnovaciónLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos archivó investigación sobre acceso a mensajes de WhatsApp

El cierre de la indagación se produjo poco después de que un agente federal compartiera hallazgos preliminares que sugerían que empleados podrían acceder a contenidos cifrados, mientras la compañía sostiene que el acceso no es posible según su tecnología

Estados Unidos archivó investigación sobre acceso a mensajes de WhatsApp

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

Según Gemini, la frialdad del proceso elimina uno de los aspectos más valorados por muchos compradores: el breve intercambio amable con un cajero humano

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

El dispositivo puede quedar bloqueado tanto al encenderse como durante la reproducción de contenido

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

Los dispositivos que están sustituyendo el papel higiénico en 2026: cómo tener uno en casa

El uso de inodoros inteligentes puede ahorrar hasta un 70 % de agua respecto a los inodoros tradicionales en cada descarga

Los dispositivos que están sustituyendo el papel higiénico en 2026: cómo tener uno en casa

La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial

Investigadores analizaron una muestra de sitios web publicados entre mediados de 2022 y mediados de 2025, utilizando la Wayback Machine del Archivo de Internet

La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial
DEPORTES
Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

Desde mitad de campo, arriba de una escalera y de espaldas: el increíble tiro de la mascota de Denver que revolucionó la NBA

Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

Los mejores memes del partidazo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League: de los nueve goles al récord histórico

Boca Juniors dio otro paso clave para las obras en La Bombonera y compartió nuevas imágenes: “El camino hacia nuestro sueño”

TELESHOW
Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento

Eliana Guercio desató polémica en televisión con su comentario sobre Yipio en Gran Hermano: “Es un montón”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

El gobierno refuerza la seguridad y la eficiencia en la red de aeropuertos guatemaltecos

El Salvador: las exportaciones textiles registran caída histórica en el primer trimestre de 2026

22 días de angustia en Nicaragua: hallan sin vida a mujer desaparecida y su pareja es el principal sospechoso

Lula promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea tres días antes de su entrada en vigor provisional