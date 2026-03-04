Tecno

Cuáles son las canciones de Las guerreras K-pop con más vistas en YouTube

La película de Netflix es una sensación mediática. Solo su sencillo “Golden” ha acumulado más de 1.200 millones de reproducciones

Las canciones de la banda
Las canciones de la banda sonora de Las guerreras K-pop han superado récords de reproducción en plataformas digitales. (Fotocomposición Infobae)

El fenómeno de Las guerreras K-pop se ha consolidado como uno de los mayores éxitos recientes en la plataforma Netflix, donde la película ha superado barreras culturales y lingüísticas para posicionarse entre las producciones más vistas del servicio streaming.

La combinación de una animación innovadora, una trama que aborda con autenticidad la cultura coreana y una banda sonora cuidadosamente producida ha generado un impacto global en audiencias de todas las edades.

La influencia de este filme no se limita al ámbito del entretenimiento. La música original de Las guerreras K-pop ha encabezado los principales rankings musicales y ha logrado acumular más de 8.300 millones de reproducciones a nivel mundial.

Cuántas visitas tiene el video musical de “Golden”

Golden lidera el ranking de
Golden lidera el ranking de los temas más vistos de la película con más de 1.200 millones de visualizaciones en YouTube. (Foto: Netflix)

Con 1.205 millones de vistas en YouTube, la canción destaca por una producción meticulosa y una melodía que ha trascendido el propio filme para instalarse en programas de televisión y eventos internacionales.

La capacidad de Golden para conectar emocionalmente con el público se refleja tanto en la cantidad de reproducciones como en la intensidad de la respuesta de los fans. El tema ha sido adoptado como símbolo de empoderamiento y superación, generando un sinfín de versiones y reacciones en redes sociales.

Esta característica ha permitido que el impacto de la película se extienda más allá de la pantalla, reforzando su presencia en eventos de la industria musical y cultural.

Qué aporta “What It Sounds Like” a la banda sonora de la película

La producción musical de la
La producción musical de la película ha trascendido la ficción y generado tendencias en redes sociales. (Foto: Netflix)

Considerada por muchos como la joya oculta del soundtrack, What It Sounds Like ofrece una propuesta diferente dentro del álbum. La canción suma 50 millones de vistas en YouTube y resalta por una letra introspectiva y un ritmo progresivo que marca un punto de inflexión en la narrativa del filme.

Su ubicación estratégica dentro de la trama le otorga un peso especial, y la convierte en una de las piezas más recordadas por los seguidores del filme.

La combinación musical entre “What It Sounds Like” y “Golden” ha sido muy valorada por quienes destacan la forma en que ambas canciones se complementan y enriquecen la experiencia auditiva del espectador.

En qué se destaca “Free” frente al resto de los temas

Rumi es la líder de
Rumi es la líder de la banda HUNTR/X y una de las voces en cada canción. (Foto: Netflix)

El único tema lento del álbum, “Free”, interpretado por Ejae y Andrew Choi, ha logrado posicionarse entre las favoritas de quienes buscan una experiencia más íntima y reflexiva.

Con 33 millones de reproducciones en YouTube, la balada se distingue por una armonía vocal cuidada y una composición que explora matices emocionales poco habituales en el género K-pop.

Por qué “Your Idol” y “Takedown” son referentes para otras bandas musicales

“Your Idol” ha adquirido notoriedad por su sonido potente y pegadizo, acumulando 142 millones de vistas en YouTube. El éxito de esta canción ha cruzado fronteras, siendo versionada por boy bands como Ateez y Stray Kids durante sus presentaciones en vivo.

En la plataforma de videos
En la plataforma de videos cada sencillo tiene más de un millón de reproducciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por su parte, “Takedown” suma 8,3 millones de vistas, y se distingue por un estribillo enérgico y una colaboración especial con el grupo Twice en la banda sonora.

Qué impacto tienen “How It’s Done” y “Soda Pop” entre el público joven

Con 435 millones de vistas, “How It’s Done” se ha instalado como uno de los temas más reproducidos del álbum gracias a sus líneas de rap y una producción de alto nivel.

La energía y el estilo propio de la canción la han llevado a figurar en las listas de éxitos, aunque algunos consideran que su profundidad es menor que la de otros temas del soundtrack.

Asimismo, “Soda Pop”, con 224 millones de vistas, se caracteriza por un ritmo contagioso que ha conquistado a la audiencia juvenil. Su presencia en redes sociales y la facilidad para convertirse en tendencia han impulsado el número de reproducciones.

