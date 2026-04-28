Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

El análisis de Gemini ofrece una perspectiva detallada sobre los factores técnicos, emocionales y sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cajas de autopago llegaron a los supermercados con la promesa de agilizar las compras y reducir tiempos de espera. Sin embargo, lo que parecía una solución eficiente se ha convertido en una fuente de frustración para millones de consumidores. Grandes cadenas como Target y la británica Booths han comenzado a retirar o limitar estas máquinas ante el rechazo generalizado de sus clientes y los problemas logísticos que generan.

Para entender por qué tantas personas prefieren evitar estas cajas, se consultó a Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que identificó razones principales detrás de esta tendencia.

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El análisis de Gemini ofrece una perspectiva detallada sobre los factores técnicos, emocionales y sociales que han convertido a las cajas de autopago en una de las experiencias más frustrantes del comercio moderno.

Las cajas de autopago llegaron a los supermercados con la promesa de agilizar las compras y reducir tiempos de espera. (Imagen ilustrativa Infobae)

Problemas técnicos y dependencia humana: la paradoja del autopago

Uno de los principales motivos de rechazo es la llamada “fricción técnica”. Según Gemini, el mensaje “Artículo inesperado en el área de empaque” es el mayor generador de estrés en estas máquinas. Las balanzas hipersensibles se bloquean ante errores mínimos, como apoyar una bolsa reutilizable o mover un producto, rompiendo la fluidez que el sistema prometía ofrecer.

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A esto se suma una paradoja: las cajas de autopago prometen independencia total, pero en la práctica los clientes terminan esperando igualmente la intervención de un supervisor.

Verificar la edad para comprar bebidas alcohólicas, retirar alarmas magnéticas de seguridad o desbloquear la máquina tras un error de lectura son situaciones que requieren asistencia humana. La tecnología que debía eliminar la espera acaba recreándola bajo otras circunstancias.

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Según Gemini, el mensaje “Artículo inesperado en el área de empaque” es el mayor generador de estrés en estas máquinas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El trabajo invisible del consumidor y la odisea de los productos frescos

Gemini también señala el sentimiento de “trabajar gratis” como una de las razones más comunes de rechazo. Muchos consumidores perciben que están realizando las funciones de un cajero sin recibir ningún beneficio a cambio, como un descuento en su compra. Desde su perspectiva, el supermercado ahorra en salarios, pero ese ahorro no se traslada a precios más bajos en los productos.

El proceso se vuelve especialmente tedioso con frutas, verduras y productos de panadería. Mientras que escanear una caja de cereal es inmediato, buscar en el menú digital el tipo exacto de manzana o tomate para pesarlo puede resultar confuso y lento.

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“Los cajeros humanos se saben los códigos de memoria y lo hacen en un par de segundos”, apunta la IA de Google, evidenciando la brecha entre la eficiencia humana y la digital en este tipo de transacciones.

El proceso se vuelve especialmente tedioso con frutas, verduras y productos de panadería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Presión social, ansiedad y la pérdida del trato humano

Las zonas de autopago, diseñadas para compras rápidas, resultan incómodas para quienes llevan un carrito lleno. El espacio reducido, la presión de la fila y el miedo a olvidar escanear algún producto generan una experiencia que Gemini describe como “un examen estresante”.

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La posibilidad de ser señalado por el personal de seguridad ante cualquier error añade una carga emocional que muchos prefieren evitar.

Por último, la frialdad del proceso elimina uno de los aspectos más valorados por muchos compradores: el breve intercambio amable con un cajero humano. Un “buenos días” o “¿encontró todo lo que buscaba?” humaniza la experiencia de compra de una manera que ninguna pantalla táctil puede replicar.

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Para muchas personas, ese pequeño gesto forma parte de su rutina diaria y su ausencia hace que la experiencia de compra se sienta impersonal y mecánica.

El sistema integra un escáner de códigos de barras, una balanza y una pantalla táctil que guía al usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las cajas de autopago en supermercados: paso a paso

Las cajas de autopago funcionan como estaciones de cobro independientes donde el propio cliente realiza el proceso de compra sin la intervención de un cajero. El sistema se basa en tres elementos principales: un escáner de códigos de barras, una balanza integrada en el área de empaque y una pantalla táctil que guía al usuario durante todo el proceso.

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El cliente escanea cada producto acercando el código de barras al lector óptico. Una vez escaneado, el artículo debe colocarse en el área de empaque, donde la balanza verifica que el peso del producto coincida con el registrado en el sistema. Si hay alguna discrepancia, la máquina se bloquea y emite una alerta hasta que un supervisor intervenga.

Para productos sin código de barras, como frutas, verduras o artículos de panadería, el cliente debe buscar el producto manualmente en el menú digital de la pantalla táctil, seleccionarlo y pesarlo directamente en la balanza integrada.

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Una vez escaneados todos los artículos, la pantalla muestra el total de la compra y el cliente puede pagar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, o mediante métodos de pago digital como billeteras virtuales. Al finalizar el pago, la máquina emite el comprobante y libera los artículos para que el cliente pueda retirarlos.