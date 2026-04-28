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¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

El dispositivo puede quedar bloqueado tanto al encenderse como durante la reproducción de contenido

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Chromecast - Google TV
El Chromecast con Google TV presenta bloqueos frecuentes, pero existen tres soluciones prácticas para evitar desechar el dispositivo. (YouTube/Chrome Unboxed)

La creciente frecuencia de fallos en el Chromecast con Google TV está generando preocupación entre usuarios que experimentan bloqueos al encender el dispositivo o durante la reproducción de contenidos.

El dispositivo, que en ocasiones queda inmovilizado al mostrar el logo o al cambiar de aplicación, ha dejado de recibir la misma atención por parte de Google, lo que incrementa la frustración ante estos errores. Pese a este contexto, existen tres métodos principales que permiten resolver el problema y extender la vida útil del dispositivo.

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Los fallos de funcionamiento han sido identificados en el arranque y durante el uso cotidiano, según ADSLZone. El síntoma más común es la pantalla estática tras el logo de Google TV o el congelamiento al intentar abrir aplicaciones, seleccionar series o películas. Este comportamiento no corresponde al funcionamiento esperado y suele evidenciarse tras cierto tiempo de uso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Restablecer el dispositivo a su estado de fábrica elimina errores y apps mal instaladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mal funcionamiento no solo se manifiesta como lentitud. El bloqueo total exige una intervención para evitar descartar el dispositivo, ya que la experiencia se ve afectada de forma considerable. La falta de actualizaciones y el soporte decreciente han hecho que estos incidentes sean cada vez más habituales dentro de la comunidad de usuarios.

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1. Cambia el cargador o el cable de alimentación

Uno de los factores principales detrás de los bloqueos es la alimentación eléctrica inadecuada. Muchos usuarios desconocen que el cable o el cargador defectuoso puede causar que el Chromecast con Google TV deje de responder. Incluso empleando el cargador original, el deterioro del tiempo puede afectar la estabilidad de la corriente eléctrica recibida por el dispositivo.

La recomendación es sustituir el cable y el adaptador por otros en perfecto estado, preferentemente originales. Los bloqueos al encender el aparato y la imposibilidad de reproducir contenido suelen estar relacionados con fallas de alimentación. Realizar este cambio representa el primer paso sugerido antes de buscar soluciones más complejas.

Google actualiza su dispositivo de transmisión, para incluir funciones más avanzas e inteligencia artificial. (Google)
Cambiar el cable de alimentación suele solucionar la mayoría de los bloqueos en el dispositivo. (Google)

2. Libera espacio y elimina la caché de las aplicaciones

La acumulación de aplicaciones instaladas y la falta de espacio libre influyen directamente en el rendimiento del Chromecast con Google TV. Se recomienda mantener al menos 1 GB de almacenamiento disponible para garantizar la fluidez del sistema. Eliminar apps poco utilizadas permite recuperar memoria y mejorar el comportamiento general.

Si el número de aplicaciones es bajo y el problema persiste, se debe proceder a borrar la caché de las apps más pesadas. El proceso consiste en ingresar a Ajustes, seleccionar Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones, elegir la aplicación deseada y pulsar en Borrar caché. Limpiar la caché en plataformas como Netflix o Prime Video puede reducir la aparición de bloqueos y agilizar las operaciones.

3. Restablece el Chromecast a su estado de fábrica

Cuando las dos soluciones anteriores no resuelven el fallo, el restablecimiento del dispositivo a su configuración de fábrica suele ser el último recurso. El sistema puede estar corrupto o saturado de datos, lo que deriva en bloqueos constantes y errores críticos. El proceso de restablecimiento se realiza desde Ajustes > Sistema > Información > Restablecer estado de fábrica.

Los bloqueos frecuentes también están relacionados con la falta de actualizaciones y soporte por parte de Google. (Europa Press)
Los bloqueos frecuentes también están relacionados con la falta de actualizaciones y soporte por parte de Google. (Europa Press)

En caso de no poder acceder al menú, existe la alternativa de mantener pulsado el botón físico ubicado en la parte posterior del dispositivo hasta que el LED parpadee en amarillo. Al tornarse blanco y quedar fijo, se debe soltar el botón para completar la restauración. Esta acción elimina apps mal instaladas, cachés dañadas y configuraciones erróneas, posibilitando que el Chromecast con Google TV recupere su funcionamiento original.

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