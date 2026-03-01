Cuáles son las canciones más populares de Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop arrasan en Netflix: canciones, récords y el fenómeno musical que conquista al mundo - (Netflix)

Desde su estreno mundial el 20 de junio de 2025, Las guerreras K-pop se convirtió en un fenómeno global, batiendo todos los récords de audiencia en Netflix y reafirmando el impacto de la cultura coreana en la música y la animación internacional.

Con más de 325 millones de visualizaciones en tres meses y una presencia en el top 10 de 93 países, la película no solo conquistó a la audiencia en pantalla, también marcó tendencia en las principales listas musicales y plataformas digitales.

La relevancia de este éxito trasciende el entretenimiento: la banda sonora ha encabezado el Billboard 200 y acumulado más de 8.300 millones de reproducciones en todo el mundo. Temas como “Golden” han permanecido durante semanas en el primer puesto del Billboard Global 200, generando desafíos virales y versiones por parte de fans y artistas en TikTok y otras redes sociales. En este contexto, repasamos cuáles son las canciones más populares del filme y qué factores explican su impacto.

Así conquistaron Las guerreras K-pop la música y la animación: de “Golden” a “Soda Pop”, las canciones más populares - (Zurisaddai González/Infobae)

Ranking de las canciones más exitosas de las guerreras K-pop

1. “Golden” Es el tema insignia de la película y se ha convertido en un auténtico himno global. Difícil de interpretar, con una producción impecable y una melodía que ha trascendido la película para sonar en programas de televisión y eventos internacionales. Su éxito no solo se refleja en las listas, también en su capacidad para conectar emocionalmente con el público.

2. “What It Sounds Like” Considerada por muchos como la joya oculta de la banda sonora, esta canción destaca por su letra, su ritmo progresivo y el momento clave en el que aparece durante la película. Su combinación musical con “Golden” la hace especialmente memorable y digna de mayor reconocimiento.

3. “Free” El único tema lento del soundtrack, una balada emotiva interpretada por Ejae y Andrew Choi. La armonía vocal y la delicadeza de la composición la han situado entre las favoritas de quienes buscan una experiencia más introspectiva dentro del universo de Las guerreras K-pop.

4. “Your Idol” Con un sonido potente y pegadizo, este tema ha sido versionado incluso por boy bands como Ateez y Stray Kids en sus conciertos. Su éxito se debe a que podría encajar perfectamente en el repertorio de cualquier grupo de K-pop actual.

De Netflix a Billboard: Las guerreras K-pop y el boom de la animación musical coreana en la era global - (Netflix)

5. “Takedown” A pesar de no recibir tanta atención mediática, “Takedown” es una de las piezas más intensas del álbum, con un estribillo y un puente especialmente poderosos. La colaboración con Twice en la banda sonora ha elevado su potencial entre los fans del género.

6. “How It’s Done” Un tema con líneas de rap destacadas y una producción de alto nivel, que se ha ganado un lugar en las listas por su energía y estilo propio, aunque algunos consideran que no tiene la profundidad de otras canciones.

7. “Soda Pop” Con un ritmo difícil de olvidar, esta canción es ideal para el público juvenil. Si bien puede considerarse más pasajera en comparación con otras del álbum, su éxito en redes sociales y su capacidad para enganchar la han convertido en uno de los temas más reproducidos.

El fenómeno de las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop: por qué su banda sonora es ya un fenómeno en la historia de la música digital - (Netflix)

El éxito de Las guerreras K-pop no se limita a la música. La película destaca por su representación fiel de la cultura coreana, integrando costumbres y escenas cotidianas en una trama que evita los estereotipos y apuesta por la autenticidad.

Los personajes principales, como Rumi, Mira y Zoey, conectan con el público a través de su vulnerabilidad y sus conflictos personales, mientras que las secuencias musicales refuerzan el impacto emocional de la historia.

La apuesta de Netflix por contenidos coreanos originales, con una inversión de USD 2.500 millones entre 2023 y 2027, ha sido clave para el éxito de la animación y la música K-pop a escala global.

Más de 1.300 funciones agotadas en cines de tres continentes y una recaudación de USD 18 millones evidencian que el fenómeno de Las guerreras K-pop es mucho más que una moda: es el reflejo de una generación conectada por la música, la diversidad y el poder de las historias bien contadas.