ChatGPT como salvavidas emocional con la nueva función de IA para alertar a tus contactos en crisis

OpenAI introduce controles parentales y notificaciones a contactos de emergencia, buscando proteger a usuarios en situaciones de angustia

ChatGPT refuerza su rol de
ChatGPT refuerza su rol de apoyo emocional: ahora permite designar un contacto de confianza ante señales de crisis - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El avance de la inteligencia artificial ha llevado a que herramientas como ChatGPT sean parte del día a día de millones de personas, no solo como asistentes para tareas prácticas, también como espacios de desahogo y consulta emocional.

Cada semana, más de 900 millones de usuarios interactúan con ChatGPT para resolver dudas, buscar compañía o gestionar conflictos personales. En este contexto, OpenAI anunció una serie de actualizaciones que buscan reforzar la protección y el acompañamiento de quienes atraviesan momentos de crisis, sin convertir al asistente en un sustituto del apoyo profesional.

ChatGPT evoluciona como red de
ChatGPT evoluciona como red de apoyo emocional: nuevas funciones para prevenir crisis y proteger al usuario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionará la opción “contacto de emergencia” de ChatGPT

La empresa apuesta por un modelo más explícito de red de apoyo, integrando controles parentales y la posibilidad de designar un “contacto de confianza” que reciba alertas si el usuario presenta señales de angustia emocional.

OpenAI ya había introducido en septiembre de 2025 controles parentales para ChatGPT, permitiendo a padres y tutores recibir notificaciones sobre el uso de la herramienta por parte de adolescentes.

Ahora, la compañía anunció que ampliará estas medidas con una función que permitirá a los usuarios adultos designar a una persona de confianza como contacto de emergencia. Si el sistema detecta que el usuario podría estar en una situación de crisis emocional, este contacto recibirá una notificación para que pueda ofrecer apoyo adicional.

La novedad es que esta función estará integrada directamente en el flujo de la plataforma, no como una opción secundaria, facilitando su uso y haciendo que la red de apoyo esté siempre presente y visible para quienes la necesiten.

Mejoras en la detección de riesgo emocional

Con el auge del uso
Con el auge del uso emocional de la IA, la compañía apuesta por mecanismos de alerta y acompañamiento, incorporando simulaciones avanzadas para anticipar situaciones de riesgo y activar la ayuda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI también adelantó el desarrollo de nuevos métodos para mejorar la detección de señales de angustia emocional en las conversaciones. Hasta ahora, muchos sistemas solo reaccionaban a preguntas o frases específicas, pero la compañía está entrenando modelos que simulan interacciones largas y complejas, identificando patrones de riesgo que pueden emerger en charlas extendidas o intensas.

Este trabajo de simulación busca anticipar posibles crisis, permitiendo que el sistema responda de manera más adecuada y sensible, reforzando el acompañamiento en momentos críticos.

La importancia de esta noticia radica en el reconocimiento de que cada vez más personas recurren a la IA para hablar de temas sensibles, lo que exige nuevas salvaguardas.

Bienestar digital y señales de alerta que debes tener en cuenta

La integración de la IA en la vida cotidiana ha hecho que muchos usuarios recurran a estas plataformas en busca de contención emocional, especialmente ante el agotamiento digital, el aislamiento o el estrés.

Las nuevas funciones, integradas en
Las nuevas funciones, integradas en el flujo principal, permiten notificar a familiares o amigos si se detectan patrones de angustia, marcando un avance en la responsabilidad digital y el bienestar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar las señales de alerta es clave para activar la función de red de apoyo. Entre los “indicadores de erosión silenciosa” destacan el uso excesivo de redes sociales como evasión, la reactividad desproporcionada ante mensajes, el aislamiento digital, la alteración del sueño por el uso de pantallas y la dificultad para concentrarse.

Identificar estos patrones ayuda a que tanto los propios usuarios como sus contactos de confianza estén atentos a posibles situaciones de riesgo, reforzando la importancia del equilibrio entre la tecnología y el bienestar emocional.

La decisión de OpenAI de fortalecer las protecciones y la red de apoyo en ChatGPT responde a la creciente demanda de herramientas tecnológicas más responsables y empáticas. Si bien la IA no reemplaza el acompañamiento profesional, puede ser un primer filtro para detectar situaciones de riesgo y activar mecanismos de ayuda reales, contribuyendo a una cultura digital más saludable.

ChatGPT integra funciones que permiten alertar a contactos de confianza en caso de crisis y mejorar la detección de señales de angustia. Esta innovación refuerza la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de los usuarios y marca un paso adelante hacia plataformas más seguras, empáticas y alineadas con el bienestar integral en la era digital.

