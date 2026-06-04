Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 4 de junio, convocados, amistosos y cómo se preparan las selecciones

En una semana comienza el Mundial y los seleccionados se preparan para el debut. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo una semana para el inicio del Mundial 2026, las selecciones aceleran la puesta a punto con amistosos, ajustes físicos y traslados a sus bases correspondientes. La selección argentina entrenó en Kansas con Lionel Messi trabajando diferenciado por una sobrecarga y el cuerpo técnico evaluó a varios lesionados de cara al amistoso del sábado ante Honduras.

México ya palpita su debut ante Sudáfrica, que se concentró en Pachuca a la espera del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. España completó la lista de 26 con las incorporaciones de Fabián Ruiz, David Raya y Martín Zubimendi, y Luis de la Fuente contará con todos sus jugadores para enfrentar a Irak. Mientras tanto, Colombia viaja rumbo a San Diego para su último ensayo ante Jordania y luego concentrarse en Guadalajara.

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