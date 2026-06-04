Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 4 de junio, convocados, amistosos y cómo se preparan las selecciones

A solo una semana para el inicio del Mundial 2026, las selecciones aceleran la puesta a punto con amistosos, ajustes físicos y traslados a sus bases correspondientes. La selección argentina entrenó en Kansas con Lionel Messi trabajando diferenciado por una sobrecarga y el cuerpo técnico evaluó a varios lesionados de cara al amistoso del sábado ante Honduras.
México ya palpita su debut ante Sudáfrica, que se concentró en Pachuca a la espera del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. España completó la lista de 26 con las incorporaciones de Fabián Ruiz, David Raya y Martín Zubimendi, y Luis de la Fuente contará con todos sus jugadores para enfrentar a Irak. Mientras tanto, Colombia viaja rumbo a San Diego para su último ensayo ante Jordania y luego concentrarse en Guadalajara.
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La Selección de Sudáfrica presumió su día de descanso en Pachuca, Hidalgo, a tan solo días de su debut contra el Tricolor en el Estadio Ciudad de México.
Sin guantes, con la mano derecha protegida por una férula y valiéndose únicamente de la mano izquierda para hacer ejercicios de arquero, Emiliano “Dibu” Martínez fue la imagen más llamativa del primer entrenamiento abierto a la prensa de la selección argentina en Kansas City. La escena, que se viralizó de inmediato entre los seguidores de la Albiceleste, sintetizó el estado actual del guardameta: en plena recuperación de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, pero sin pausar su trabajo.