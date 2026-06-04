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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 4 de junio, convocados, amistosos y cómo se preparan las selecciones

Las claves y novedades de cara al inicio de la Copa del Mundo el próximo jueves 11 de junio

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Vista interior de una cabina de transmisión en un estadio de fútbol lleno de gente, con la Copa Mundial de la FIFA dorada en primer plano, monitores y equipos.
En una semana comienza el Mundial y los seleccionados se preparan para el debut. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo una semana para el inicio del Mundial 2026, las selecciones aceleran la puesta a punto con amistosos, ajustes físicos y traslados a sus bases correspondientes. La selección argentina entrenó en Kansas con Lionel Messi trabajando diferenciado por una sobrecarga y el cuerpo técnico evaluó a varios lesionados de cara al amistoso del sábado ante Honduras.

México ya palpita su debut ante Sudáfrica, que se concentró en Pachuca a la espera del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. España completó la lista de 26 con las incorporaciones de Fabián Ruiz, David Raya y Martín Zubimendi, y Luis de la Fuente contará con todos sus jugadores para enfrentar a Irak. Mientras tanto, Colombia viaja rumbo a San Diego para su último ensayo ante Jordania y luego concentrarse en Guadalajara.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

10:21 hsHoy

Selección de Sudáfrica presume descanso en Pachuca a días de debutar contra México en el Mundial 2026

Los Bafana Bafana llegaron el día de ayer a territorio nacional luego de tener problemas con las visas de algunos jugares

Sudáfrica realiza campamento en Pachuca de cara a su debut contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)
Sudáfrica realiza campamento en Pachuca de cara a su debut contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica presumió su día de descanso en Pachuca, Hidalgo, a tan solo días de su debut contra el Tricolor en el Estadio Ciudad de México.

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10:05 hsHoy

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

El arquero del Aston Villa se adaptó a su lesión con ejercicios específicos bajo la supervisión de Tocalli y el cuerpo técnico confirmó que estará listo para el debut ante Argelia el 16 de junio

Un arquero de la selección argentina realizó una sesión de entrenamiento en Kansas City de cara al debut en el Mundial ante Argelia

Sin guantes, con la mano derecha protegida por una férula y valiéndose únicamente de la mano izquierda para hacer ejercicios de arquero, Emiliano “Dibu” Martínez fue la imagen más llamativa del primer entrenamiento abierto a la prensa de la selección argentina en Kansas City. La escena, que se viralizó de inmediato entre los seguidores de la Albiceleste, sintetizó el estado actual del guardameta: en plena recuperación de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, pero sin pausar su trabajo.

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