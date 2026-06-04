Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

Los New York Knicks vencieron a San Antonio Spurs por 105-95 con Brunson como figura en el primer juego de las Finales de la NBA, un resultado que no solo les dio ventaja de 1-0, sino que además rompió una marca histórica para la franquicia de Texas, que nunca había comenzado una serie por el título en desventaja.

Nueva York llegó a ese triunfo después de remontar una diferencia de 14 puntos en la segunda mitad y estiró a 12 su serie de victorias consecutivas en estos playoffs, una cifra que iguala la segunda racha más larga en una misma postemporada en la historia de la liga. Los Spurs de 1999 también encadenaron 12 triunfos, mientras que los Warriors de 2017 ganaron sus primeros 15 partidos de playoffs.

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El equipo neoyorquino cerró el partido con una racha de 11-0 y se convirtió en el primer rival en derrotar a San Antonio en un primer encuentro de unas Finales, instancia en la que la franquicia texana tenía registro de 6-0. El segundo partido se jugará el próximo viernes, también en San Antonio.

Más allá de lo que dejó el partido, uno de los momentos más particulares de la velada en el Frost Bank Center ocurrió cuando un fanático de los Spurs ingresó corriendo en medio del partido para tomarse una foto con Victor Wembanyama. Rápidamente, los árbitros pararon el juego y la seguridad retiró al joven. “Nunca he estado en esa situación. No sabía cómo actuar. Realmente me sorprendió casi tanto como aquella vez en que un murciélago irrumpió en la cancha”, dijo el gigante francés, que recordó el momento en el que Manu Ginóbili atrapó al mamífero con alas.

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En medio del duelo entre San Antonio Spurs y los New York Knicks por la definición de la temporada 2025-2026, un hincha ingresó a la cancha para tomarse una selfie con la figura de Francia.

Jalen Brunson fue la figura estelar para los campeones de la Conferencia Oeste: terminó con 30 puntos para los Knicks, y estuvo acompañado por Karl-Anthony Towns (aportó 18 puntos y 12 rebotes), y OG Anunoby, que sumó 17 tantos. Del lado de San Antonio, Wembanyama firmó 26 puntos y 12 rebotes, aunque lanzó 6 de 21 de campo en su debut en unas Finales, mientras que Stephon Castle marcó 17 y Julian Champagnie junto con Dylan Harper añadieron 16 cada uno.

El partido tuvo varios cambios de impulso desde el arranque. Los NY Knicks se adelantaron 14-7, los Spurs respondieron con una racha de 20-13 para tomar una ventaja de 10 puntos, y el segundo cuarto incluyó seis cambios de liderazgo antes de que San Antonio llegara al descanso arriba por 55-48. La diferencia creció a 14 puntos a mitad del tercer cuarto, pero Nueva York cerró ese periodo con una racha de 22-9 y entró al último cuarto con el marcador igualado en 76. Más tarde, la franquicia de la Gran Manzana llegó a tener ocho puntos de ventaja en el tramo final.

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Wembanyama convirtió dos tiros libres a falta de 2:16 para poner a los Spurs al frente por 95-94, pero Brunson respondió en la posesión siguiente con un triple desde la esquina que devolvió la ventaja a Nueva York de manera definitiva. Ese resultado extendió otra marca visitante de los Knicks en esta postemporada: ya llevan siete victorias seguidas fuera de casa por diferencia de dos dígitos, la racha más larga de ese tipo en la historia de los playoffs.

Jalen Brunson fue la gran figura en el triunfo de los Knicks en el juego 1 de las finales de la NBA (Daniel Dunn-Imagn Images)

Hasta ahora, San Antonio había evitado ir por detrás en el marcador de unas Finales incluso en series ajustadas. En 2003 estuvo empatado dos veces con New Jersey, en 2005 igualó dos veces con Detroit y en 2013 empató tres veces con Miami, una serie que perdió en siete partidos, por lo que solo quedó abajo cuando esa definición ya había concluido; en 2014 volvió a empatar una vez más con el Heat.

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El ex entrenador de San Antonio Gregg Popovich asistió al partido, como lo ha hecho en cada encuentro de Finales en la historia de los Spurs, aunque esta vez siguió la acción desde un palco privado y no desde el banco. Entre los presentes también estuvieron leyendas de los Spurs como David Robinson, Tim Duncan, el propio Ginóbili y Bruce Bowen. Del lado de los Knicks asistieron Patrick Ewing y reconocidos fanáticos del equipo como Spike Lee, Tracy Morgan, Ben Stiller, Fat Joe y Timothée Chalamet.