Política

Gabriel Sánchez Zinny: “Me gusta que Jorge Macri sea reelecto el año que viene y con un PRO fuerte”

En medio de las internas del partido amarillo, el jefe de Gabinete porteño respaldó que el alcalde continúe por un nuevo mandato y evitó pronunciarse sobre una alianza con La Libertad Avanza en 2027

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Gabriel Sanchez Zinny, jefe de gabinete de ministros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en Infobae en Vivo, abordó los principales temas de la gestión

El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, dialogó en Infobae al Amanecer sobre el futuro político del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la relación con La Libertad Avanza (LLA) y temas de gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

Me gusta que Jorge Macri sea reelecto el año que viene en la Ciudad y me gusta un PRO fuerte, como dice Mauricio, que compitamos el año que viene. Donde gobernamos, la gente está mejor”, afirmó Zinny, en diálogo con el staff de Infobae al Amanecer —Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar—.

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El funcionario evitó confirmar que habrá una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones, y reconoció que ambos espacios “comparten público e ideas de desarrollo que transforman el país”.

“La verdad que este año estamos preocupados por la gestión. No sé qué va a pasar el año que viene. Falta un año y medio, nosotros como ciudad estamos compitiendo con otras ciudades del mundo. Hoy hay que enfocarse en la gestión, en transformar, y dar más oportunidades de crecimiento”, indicó.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al presidente Javier Milei (derecha) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (izquierda). Por el momento, no hay claridad sobre una alianza entre el PRO y LLA (REUTERS/Agustin Marcarian)
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al presidente Javier Milei (derecha) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (izquierda). Por el momento, no hay claridad sobre una alianza entre el PRO y LLA (REUTERS/Agustin Marcarian)

La desregulación de la VTV

El jefe de Gabinete confirmó la adhesión porteña al nuevo esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), tras aprobar ayer el proyecto en comisión en la Legislatura porteña, que apunta a descentralizar el sistema y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos.

“Teníamos un contrato desde 2016 con cuatro empresas, que termina en octubre, y el cambio requiere una ley. El resto es un decreto de Jorge Macri para regular la oferta y bajar los precios”, dijo Sánchez Zinny, sobre los talleres mecánicos que pasarán a estar en condiciones de realizar la inspección reglamentaria.

En ese marco, defendió el avance de este tipo de desregulaciones en la Ciudad: “El Gobierno nacional impulsa desregular regulaciones obsoletas y simplificar trámites, algo que Jorge viene haciendo desde el inicio de su gestión. Habilitamos y desregulamos los puestos de canillitas para que puedan vender café, juguetes, libros, no solo diarios”.

"Este año estamos preocupados por la gestión", dijo Zinny, al ser consultado sobre una posible alianza electoral con LLA
"Este año estamos preocupados por la gestión", dijo Zinny, al ser consultado sobre una posible alianza electoral con LLA

“Veo una Ciudad más limpia”

Consultado sobre la higiene urbana, uno de los ejes de la campaña legislativa de 2025 en la Ciudad, el jefe de Gabinete evaluó: “Veo una Ciudad más limpia que antes, pero que tiene que seguir mejorando”.

Y continuó: “El servicio está tercerizado en seis empresas, que ahora tienen más control y auditoría. Trabajamos con el sector gastronómico y con los vecinos para respetar los horarios de sacar la basura”.

Por otro lado, Sánchez Zinny explicó la política porteña ante la cuestión social, donde “todas las noches en la ciudad duermen entre 4 mil y 5 mil personas en paradores”. “Ayudamos a casi 16 mil personas por día para no estar en la calle, con subsidios habitacionales para once mil y paradores para el resto, distribuidos en más de cincuenta centros”, agregó.

Sin embargo, el funcionario advirtió sobre el origen de quienes buscan ayuda y los reparos al uso del espacio público para dormir: “Muchos son de provincia. Casi la mitad de quienes vienen a cirujear a la ciudad son de la provincia de Buenos Aires. Lo que no hay en la provincia son suficientes paradores, reclamamos formalmente a Axel Kicillof porque hay una ley nacional que establece que todas las provincias deben tener paradores”.

“Nosotros atendemos a todos, no importa de dónde vengan. Pero también reclamamos que la provincia mejore su sistema de contención. No queremos que haya nadie en la calle, pero tampoco los ciudadanos quieren ver gente durmiendo en la vía pública”, concluyó.

El estado del subte

El funcionario destacó las políticas impulsadas en el transporte público, uno de los puntos con mayor cantidad de reclamos de los vecinos. “Hace siete años que no hay tanta inversión en el subte como la que lanzó Jorge Macri. Hay 90 estaciones en 6 líneas, estamos renovando 45 y cambiando 66 escaleras mecánicas. A fin de año, todos los vagones de la línea A y de la C estarán renovados, y el siguiente le tocará a la B”.

Sánchez Zinny detalló los avances en otros aspectos de la movilidad: “En el sur de la ciudad, el puente Dellepiane es una de las principales obras del país, con más de 100 millones de dólares de inversión. También habilitamos la primera bajada del puente Labruna y avanzamos con el paso bajo nivel de Pampa".

Jorge Macri presentó el Sistema Integrado de Movilidad Urbana

Y agregó: “Lanzamos la primera línea de minibuses eléctricos en Microcentro y el tranbús entre Pompeya y Aeroparque será completamente eléctrico”.

La gestión también apuntó a ordenar el tránsito, donde el mes pasado “hicimos 11 mil acarreos por autos en doble fila” y se están aplicando más multas. “Solo se puede parar brevemente para bajar algo. En los colegios, puede haber una excepción de dos minutos, pero no una hora”, expresó.

“El otro día encontramos truchados 300 lugares de estacionamiento para discapacidad. El Estado tiene que fiscalizar más, por supuesto. Si nosotros, porteños, no respetamos el tránsito, va a ser muy difícil. En los países donde el tránsito funciona bien, la gente respeta también las normas”, concluyó Zinny.

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