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Summer Game Fest 2026 y Latin American Games Showcase: cuándo son y cómo ver en vivo

En el evento habrá novedades de Among Us, Blood Message, Clutch, Fortnite, Soulframe y Star Wars Zero Company

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El Summer Game Fest 2026 se realiza el viernes 5 de junio y concentra anuncios, tráilers y novedades de la industria del videojuego.
El Summer Game Fest 2026 se realiza el viernes 5 de junio y concentra anuncios, tráilers y novedades de la industria del videojuego.
Summer Game Fest es el evento que se está volviendo una tradición para los gmers. Cada año, junio se vuelve un mes en el que los jugadores reciben anuncios de próximos lanzamientos y novedades en desarrollo. Por lo que hay mucho que esperar durante los próximos días.

En el marco de este evento, también se realiza el Latin American Games Showcase, un espacio exclusivo para juegos desarrollados en nuestra en esta parte del mundo, buscando dar visibilidad a títulos que en su mayoría son independientes.

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Fechas y horarios del Summer Game Fest 2026 y el el Latin American Games Showcase

El Latin American Games Showcase 2026 tiene lugar el jueves 4 de junio. El evento se celebra en línea y da inicio a las 18:00 horas en Argentina, 16:00 en Bogotá y Lima, y 15:00 en Ciudad de México.

La transmisión se puede seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube del Summer Game Fest y en el canal de Twitch de Latin American Games Showcase.

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Un hombre adulto y un niño sentados en un sofá gris, cada uno sujetando un control de videojuego mientras miran una pantalla de TV con un juego de carreras.
La transmisión del Summer Game Fest 2026 y del Latin American Games Showcase puede seguirse en YouTube, Twitch y las páginas oficiales de cada evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Summer Game Fest 2026 se realizará el viernes 5 de junio. Esta ceremonia central inicia a las 18:00 en Argentina, 16:00 en Bogotá y 15:00 en Ciudad de México. En España, el evento comienza a las 23:00.

Los interesados podrán seguirlo en la página oficial del evento, así como en los canales oficiales de YouTube y Twitch. El show, conducido por Geoff Keighley y Lucy James, tiene una duración prevista de al menos dos horas.

Qué esperar del Summer Game Fest 2026

El Summer Game Fest se ha consolidado como el escaparate global de la industria tras la desaparición del E3. Este año, la gala promete al menos dos horas de anuncios, tráilers y la presencia de invitados especiales.

Geoff Keighley, presentador habitual del evento, ha optado en esta edición por mantener el secretismo, evitando la difusión de listas previas o filtraciones que solían anticipar parte de la programación. La expectativa se centra en las sorpresas y primicias mundiales, con la promesa de grandes “bombazos” para la segunda mitad de 2026 y el inicio de 2027.

Among Us, de InnerSloth.
Entre los juegos confirmados del Summer Game Fest 2026 figuran Among Us, Blood Message, Clutch, Fortnite, Soulframe y Star Wars Zero Company.

Entre los pocos juegos confirmados para esta edición destacan Among Us de Innersloth, que presentará novedades denominadas “cosas muy especiales”; Blood Message de 24 Entertainment, con un nuevo vistazo exclusivo; Clutch de Maverick Games, que lanzará su tráiler de anuncio; y Fortnite de Epic Games, con un adelanto de la nueva temporada.

Otras primicias incluyen un juego inédito de ArenaNet, así como tráilers de Soulframe y Star Wars Zero Company de Bit Reactor. La lista oficial de títulos es deliberadamente escueta, fomentando la expectativa y los rumores en redes sociales.

El evento contará con la participación de grandes compañías como Xbox y Ubisoft. Xbox aprovechará su espacio para mostrar novedades de sus franquicias más reconocidas, dedicando un bloque especial a la saga Call of Duty. Ubisoft, por su parte, presentará adelantos sobre sus series más emblemáticas y posibles anuncios relacionados con sagas históricas.

Latin American Games Showcase: propuestas y representación regional

El Latin American Games Showcase se ha convertido en una ventana clave para el talento latinoamericano. En la edición 2026, se presentarán más de 80 títulos de desarrolladores de 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Smart TV - Switch 2 - PS5 - videojuegos - tecnología - 22 de marzo
El Latin American Games Showcase 2026 presenta más de 80 títulos de 12 países, nueve World Premieres, anuncios de fechas, demos y un espacio especial en Steam. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante aproximadamente 90 minutos, el evento ofrecerá nueve revelaciones mundiales conocidas como “World Premieres”, más de 15 anuncios de fecha de lanzamiento, más de 10 lanzamientos de demos y una selección variada de novedades de estudios independientes y equipos consolidados.

Algunos de los títulos destacados de este año incluyen Tenebris Somnia, Shade Protocol, Colorbound, Kernel Hearts, Sigils of Nightfall y el venezolano Alone: The Videogame.

Además, la colaboración con compañías como New Blood, Raw Fury, ID Xbox, 2 Wedges, Halberd Studios, Annapurna Interactive y Goldpact Goblin refuerza el respaldo internacional al evento.

Durante la semana del Summer Game Fest, Steam habilita un espacio exclusivo donde se pueden probar demos, acceder a ofertas y seguir transmisiones en vivo de los principales desarrolladores latinoamericanos. Esta estrategia potencia la difusión y la conexión directa con comunidades de jugadores de todo el mundo.

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