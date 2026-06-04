River Plate pisa fuerte en el mercado de pases: quién es la figura de un equipo de España que está a un paso de ser el segundo refuerzo

Mauro Arambarri, figura del Getafe, quedó cerca de ser nuevo refuerzo de River Plate (Grosby)

El presidente Stefano Di Carlo advirtió en los últimos días que se avizoraba un mercado de pases importante en River Plate con fichajes de renombre internacional y la promesa de un éxodo masivo de futbolistas (Infobae adelantó la lista de 15 apuntados). Tras anunciar públicamente la contratación de Nicolás Otamendi, el Millonario quedó a un paso de concretar la llegada de la segunda cara nueva para el plantel comandado por Eduardo Coudet.

La institución de Núñez avanzó en las negociaciones con el Getafe CF y espera cerrar la operación por el mediocampista uruguayo Mauro Arambarri en los próximos días. Esta gestión responde a la prioridad establecida por el Chacho, quien solicitó la incorporación de un volante central con experiencia internacional.

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La dirigencia del Millonario elevó la oferta a cinco millones de euros por el 50% de la ficha del volante, superando la propuesta inicial de 3.5 millones. El club español había fijado su pretensión en seis millones por la mitad del pase, por lo que la diferencia se redujo y en River Plate confían en que será aceptada. Vale destacar que el pase del mediocampista se encuentra repartido en tres partes: el 30% pertenece al Boston River de Uruguay, el 20% al propio jugador y al grupo empresario que lo representa, y el 50% restante está en poder del conjunto madrileño.

Por otra parte, el vínculo entre River Plate y Mauro Arambarri ya está acordado de palabra y se extendería hasta diciembre de 2030. El futbolista uruguayo de 30 años cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol europeo (pasó por el Burdeos de Francia y desde hace 9 temporadas defiende los colores del Getafe) y tuvo un paso por la selección de su país, aunque no logró meterse en la lista definitiva de Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo.

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Mauro Arambarri se convirtió en un ícono del Getafe tras disputar 9 temporadas (REUTERS/Albert Gea)

La llegada de Arambarri responde a una necesidad táctica identificada por Eduardo Coudet, quien busca una alternativa de jerarquía internacional para el puesto de volante central y una opción para Aníbal Moreno. El técnico argentino conoce muy bien el rendimiento del uruguayo debido a su paso por el fútbol español, donde enfrentó a Arambarri durante su etapa como DT de Deportivo Alavés. En ese período, el mediocampista convirtió tres goles frente al equipo dirigido por Coudet.

Desde su llegada al Getafe CF en 2017, Arambarri se transformó en una de las referencias del equipo madrileño. Previamente, el futbolista nacido en Uruguay jugó en Defensor Sporting y el Girondins de Burdeos. Su ciclo en la La Liga española le permitió consolidarse en una de las principales ligas europeas y sumar experiencia internacional, una condición valorada por River Plate para afrontar los compromisos del segundo semestre, entre ellos la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

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En caso de concretarse su desembarco, el Millonario sumará un nuevo foráneo a su plantilla, que ya cuenta con el chileno Paulo Díaz (no ocupa cupo por contar con ciudadanía argentina), el uruguayo Matías Viña, el colombiano Kevin Castaño, el ecuatoriano Kendry Páez y el colombiano Juan Fernando Quintero. Todos los nombres de esta nómina, salvo Viña, que se encuentra a préstamo desde Flamengo hasta fin de año, figuran en lista de posibles salidas dentro de este mercado de pases.

Además de Nicolás Otamendi y el inminente acuerdo por Arambarri, en Núñez continúan con la búsqueda de refuerzos y dentro de la nómina de apuntados figuran Gio Simeone (Torino), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Leeds United), Gio Lo Celso (Betis), Nelson Deossa (Betis), Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre) y Agustín Canobbio (Fluminense). Además, sueñan con repatriar a Franco Mastantuono o Claudio Diablito Echeverri.

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Por otra parte, como parte de la reestructuración interna, el cuerpo técnico sumaría para el segundo semestre a Ariel Broggi como nuevo ayudante de campo de Eduardo Coudet. Broggi cuenta con una extensa trayectoria junto al actual entrenador de River, habiendo trabajado como su asistente en Racing, Inte de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro. El técnico de 43 años, que logró el ascenso a Primera División con Gimnasia de Mendoza, compartirá funciones con Damián Musto en el equipo de trabajo.