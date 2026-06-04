El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

La ex esposa de Ralf Schumacher le envió un enigmático mensaje celebrando su boda

La boda de Ralf Schumacher y Étienne Bousquet-Cassagne en la ciudad francesa de Saint-Tropez marcó un nuevo capítulo en la vida del ex piloto de la Fórmula 1 y también reavivó la atención mediática sobre su relación pasada con Cora Schumacher. La ex esposa del hermano de Michae se refirió públicamente a la celebración y compartió su visión sobre el momento que atraviesa la familia.

En declaraciones al periódico alemán Bild, Cora, quien estuvo casada con el ex piloto entre 2001 y 2015, dejó un particular mensaje sobre la unión de su ex marido con el empresario francés. “Siempre dicen: el amor verdadero encuentra su camino. En algunos casos, solo se necesita un poco más de tiempo hasta que todos en el hipódromo sepan realmente hacia dónde se dirige la carrera. De todos modos, muchas felicidades en tu boda”, expresó la empresaria.

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Esa frase, según el medio alemán, fue interpretada como una alusión al cambio de preferencia sexual de su anterior pareja: “Cora muestra elegancia y felicita en exclusiva a su ex marido por su boda en Sin embargo, no pudo resistirse a lanzar una pequeña indirecta", citó el medio europeo.

La ceremonia, celebrada en la Costa Azul, reunió a más de 100 invitados y se extendió durante tres días, detalló Bild. Entre los asistentes estuvo el hijo en común de la ex pareja, David Schumacher, de 24 años, quien ejerció como padrino. Cora no fue invitada a la union matrimonial y además anticipó que no verá la transmisión del evento. “Sin duda, no veré la boda de Ralf y Étienne por televisión”, aseguró.

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El ex piloto festejó con su pareja y cientos de invitados

Hay que recorar que Cora expuso su malestar por la manera en que se enteró del cambio en la vida sentimental de su ex marido. Según declaró al medio alemán Der Spiegel, se enteró de la relación entre Ralf Schumacher y Étienne Bousquet-Cassagne a través de las redes sociales. “Me siento usada”, afirmó la empresaria, quien también sostuvo que el anuncio de la pareja la impactó profundamente: “El anuncio fue como una puñalada en el corazón”. Agregó que durante su matrimonio siempre existieron rumores sobre la orientación sexual de Schumacher, pero él los negó.

En la misma entrevista, la modelo relató que le presentaron a Étienne Bousquet-Cassagne como un empleado de Ralf y que no sabía del vínculo sentimental entre ambos. “No tenía idea de que él tenía una relación sentimental con mi exmarido”, aseguró, y recalcó que desconocía la situación hasta que fue pública. En palabras recogidas por Der Spiegel, manifestó haber “desperdiciado sus mejores años” junto a Ralf.

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La reacción mediática tras el anuncio de Ralf Schumacher en julio de 2024, cuando publicó una foto junto a su pareja en Instagram, intensificó la tensión familiar. Schumacher escribió en ese momento: “Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja adecuada con quien puedes compartirlo todo”.

Cora y Ralf estuvieron casados durante 14 años (Getty)

El conflicto escaló cuando el ex piloto compartió una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp en el que Cora felicitaba a Étienne tras verlos con anillos, intentando demostrar que ella ya tenía conocimiento previo de la relación. “Ese mensaje fue un último intento desesperado por descubrir la verdad”, respondió Cora, quien calificó de “patética” e ilegal la difusión de la conversación. Su madre, Ingrid Brinkmann, intervino en defensa de su hija en declaraciones a Bild, asegurando que Ralf “siempre les mintió en la cara”.

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De acuerdo con la cobertura de la prensa en Alemania, la relación entre ambos fue conflictiva tras la separación y estuvo marcada por disputas públicas, acusaciones cruzadas y recursos legales. Cora reconoció que la situación afectó su salud mental y recurrió a la terapia para afrontar los ataques de pánico derivados del escándalo. “Procesé todo lo que aún me atormenta”, afirmó en diálogo con el medio alemán, y reveló que quemó su vestido de novia como un gesto simbólico para dejar atrás el pasado.

El hijo de ambos respaldó públicamente a su padre. Felicitó a Ralf por su nueva etapa y expresó su apoyo a través de mensajes en redes sociales, en los que pidió a su madre que los dejara en paz. Posteriormente, eliminó esas publicaciones.

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La boda de Ralf Schumacher y Étienne Bousquet-Cassagne concluyó con un brunch en la residencia privada de la pareja, según detalló Bild. La cobertura del evento se mantuvo en reserva hasta la emisión televisiva. Mientras tanto, las palabras de Cora Schumacher reflejaron el cierre de un ciclo personal y familiar, marcado por declaraciones directas y gestos públicos que continúan generando repercusiones en el entorno mediático alemán.