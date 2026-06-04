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La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”

El ataque con drones a 15 kilómetros de la sede del Foro Económico Internacional de San Petersburgo obligó a desviar vuelos en el aeropuerto local, en otro golpe a los esfuerzos del Kremlin por presentar el conflicto como algo ajeno a la vida cotidiana rusa

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Humo negro sobre el puerto de San Petersburgo tras el ataque de drones ucranianos que incendió una terminal petrolera, el 3 de junio de 2026. (AP Photo)
Humo negro sobre el puerto de San Petersburgo tras el ataque de drones ucranianos que incendió una terminal petrolera, el 3 de junio de 2026. (AP Photo)

Una enorme nube negra que se elevaba sobre el horizonte de San Petersburgo tras un ataque con drones ucranianos marcó un tono sombrío para la inauguración de la muestra anual del presidente Vladimir Putin sobre los logros económicos de Rusia.

Con Putin listo para llegar el jueves a su ciudad natal, sede del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el ataque ucraniano del día anterior, que incendió una terminal petrolera, fue otro golpe embarazoso a sus esfuerzos por minimizar el impacto del conflicto de cuatro años y presentarlo como un evento lejano sin efecto en la vida cotidiana rusa.

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El ataque, que también tuvo como objetivo una base naval cerca de la segunda ciudad más grande de Rusia en el Golfo de Finlandia, puso de relieve la creciente capacidad de Ucrania para golpear en lo profundo de su vecina y demostró que incluso la ciudad fuertemente protegida donde nació Putin es cada vez más vulnerable.

Humo negro sobre el puerto de San Petersburgo tras un ataque de drones ucranianos, el 3 de junio de 2026. (AP Photo)
Humo negro sobre el puerto de San Petersburgo tras un ataque de drones ucranianos, el 3 de junio de 2026. (AP Photo)

Decenas de vuelos se retrasaron o fueron desviados en el aeropuerto de San Petersburgo y las autoridades cortaron el servicio de internet de los teléfonos celulares para tratar de prevenir ataques con drones.

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Putin había reducido la escala del desfile anual del Día de la Victoria de Rusia el 9 de mayo, por temor a ataques con drones ucranianos. Días después, un ataque masivo con drones en los suburbios de Moscú dejó tres muertos y puso de manifiesto la vulnerabilidad de la capital.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las fuerzas rusas estaban avanzando hacia el interior de Ucrania “para prevenir ataques como” el de San Petersburgo. Señaló que los ataques “sistemáticos” contra Kiev con los que Rusia amenazó la semana pasada ya están en marcha.

El video muestra imágenes aéreas de una base naval en Kronshtadt, San Petersburgo, Rusia. Se observa una corbeta, identificada como "Boykiy", en un dique seco. Posteriormente, una explosión se produce sobre la estructura del dique y la embarcación. Las imágenes son de tipo térmico o nocturno y registran el evento fechado el 03.06.2026. Es una cobertura de evento militar.

El martes, Rusia atacó Kiev y otras ciudades ucranianas con cientos de drones y decenas de misiles, matando a 23 personas e hiriendo a otras 151.

Putin ha aprovechado el foro para mostrar los avances económicos de su país y fomentar la inversión extranjera. A menudo descrito como la versión rusa del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, suele atraer a decenas de miles de delegados de todo el mundo.

Si bien los funcionarios y empresarios occidentales se han mantenido alejados del foro desde que Putin envió tropas a Ucrania en 2022, Rusia ha buscado atraer a más invitados de otras regiones para subrayar su objetivo declarado de promover un “mundo multipolar”.

Vladimir Putin preside una reunión en el Kremlin sobre medidas de apoyo a familiares de víctimas del ataque a un colegio en Starobilsk, región de Lugansk, el 1 de junio de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool/AP)
Vladimir Putin preside una reunión en el Kremlin sobre medidas de apoyo a familiares de víctimas del ataque a un colegio en Starobilsk, región de Lugansk, el 1 de junio de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool/AP)

Arabia Saudita, que es invitada especial este año, ha enviado una gran delegación. También asisten los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, así como el vicepresidente de China. Un funcionario estadounidense, Rodney Mims Cook Jr., director de la Comisión de Bellas Artes de EEUU, asistirá al evento por primera vez en años.

Las perspectivas económicas de Rusia se han ensombrecido a medida que el impulso inicial del gasto militar masivo se ha desvanecido. El gobierno ha subido los impuestos y aumentado el endeudamiento interno para mantener bajo control su déficit presupuestario.

Una columna de humo negro se eleva sobre el horizonte de San Petersburgo. Las imágenes aéreas y a nivel de calle muestran edificios, como la Cúpula de San Isaac, y una zona industrial con grúas en la distancia, de donde proviene el humo. El humo es visible desde múltiples puntos de la ciudad. El video es una cobertura de evento periodístico.

Se espera que Putin minimice los problemas económicos de Rusia durante su aparición en el foro, pero el ataque ucraniano al puerto de San Petersburgo, a unos 15 kilómetros de la sede del foro, ha puesto de relieve los crecientes desafíos que plantea el conflicto.

Horas antes de que se inaugurara el foro el miércoles, drones ucranianos también atacaron la base naval de Kronstadt, en una isla del Golfo de Finlandia, sede de la Flota del Báltico de Rusia desde que Pedro el Grande fundó San Petersburgo.

Aunque la mayor parte de la flota se ha trasladado al enclave ruso de Kaliningrado en el Báltico, Kronstadt conserva su importancia simbólica como sede de la gloria naval del país, con su catedral histórica y sus antiguas fortificaciones.

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