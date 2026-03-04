Japón presenta un robot con IA capaz de dar consejos espirituales y asistir en rituales

Inteligencia artificial y religión: robots monjes y traducción automática revolucionan la espiritualidad global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial está transformando áreas cada vez más diversas de la sociedad, desde la industria y la salud hasta la educación y la cultura. Sin embargo, una de las aplicaciones más sorprendentes y debatidas es su incursión en el ámbito espiritual y religioso.

El reciente desarrollo presentado por la Universidad de Kioto, en Japón, es ejemplo de cómo la tecnología está redefiniendo la relación entre humanos y tradición: un robot monje, equipado con IA, entrenado en escrituras budistas, capaz de ofrecer consejos espirituales y asistir en rituales.

Cómo es el robot monje desarrollado con IA

La relevancia de este avance radica en la combinación de modelos de IA, como los de OpenAI, con hardware robótico avanzado. La máquina, un humanoide bípedo sin rostro pero vestido con hábito gris, puede comunicarse oralmente, juntar las manos en señal de oración y responder preguntas que, en muchos casos, los fieles no se atreven a plantear a un sacerdote humano.

De templos budistas en Japón al Vaticano, la IA redefine la experiencia espiritual ofreciendo consejos, rituales asistidos y liturgias multilingües, pero plantea nuevos desafíos éticos y culturales - Imagen Ilustrativa Infobae

Desarrollado por el profesor Seiji Kumagai, el robot hace uso del software “BuddhaBotPlus”, una evolución de proyectos previos como “BuddhaBot” y bots de catecismo, integrando algoritmos de comprensión profunda y procesamiento de lenguaje natural para mantener conversaciones significativas sobre espiritualidad.

El robot fue presentado en un templo, donde demostró su capacidad para asistir en rituales y proporcionar orientación sobre temas como la calma mental y la gestión del estrés.

Según Kumagai, la meta a largo plazo es que estos sistemas puedan complementar, o incluso sustituir, algunas funciones tradicionales de los monjes, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de líderes religiosos en Japón. La universidad, sin embargo, advierte sobre la necesidad de una evaluación ética cuidadosa antes de expandir el uso de estas herramientas en entornos sagrados.

Qué otros robots monjes han sido desarrollados

Este caso no es aislado. En Kioto ya existe Mindar, un androide que pronuncia sermones budistas (aunque sin capacidades de IA avanzada), y en Alemania, desde 2017, se utiliza un robot que bendice a los fieles en cinco idiomas. La tendencia global apunta a una integración progresiva de la tecnología en la experiencia espiritual, permitiendo que millones de personas accedan a consejos y rituales de manera remota o asistida.

Robots monjes y misas traducidas por IA: el avance tecnológico que transforma la fe y la tradición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de la IA en la espiritualidad va más allá de los templos asiáticos. En el Vaticano, la inteligencia artificial se ha puesto al servicio de la inclusión digital con la traducción en tiempo real de las misas del Papa León XIV en la Basílica de San Pedro.

El sistema, llamado Lara, es capaz de traducir la liturgia a 60 idiomas diferentes, combinando algoritmos de IA con la supervisión de traductores humanos para asegurar precisión y naturalidad cultural en cada idioma. Los asistentes solo deben escanear un código QR para acceder a una plataforma que ofrece traducción instantánea en texto y audio, eliminando las barreras lingüísticas y permitiendo la participación activa de peregrinos y comunidades minoritarias.

Esta convergencia entre espiritualidad y tecnología plantea desafíos inéditos. Por un lado, democratiza el acceso a la religión y la guía espiritual, haciendo posible que personas de cualquier parte del mundo reciban orientación y participen en rituales sin importar su idioma o ubicación.

Por otro, abre preguntas sobre la autenticidad de la experiencia religiosa asistida por máquinas y sobre la protección de datos sensibles en entornos sagrados.

El Papa León XIV, por ejemplo, ha advertido sobre los riesgos de la IA en la vida de los jóvenes y la necesidad de desarrollar marcos éticos y regulaciones que protejan la privacidad y la dignidad de las personas. La inteligencia artificial, utilizada de forma responsable, puede ser una herramienta poderosa para la inclusión y la comprensión mutua, pero exige una reflexión profunda sobre los límites y las responsabilidades en su aplicación.

La presentación del robot monje en Japón y la adopción de la IA para traducir misas en el Vaticano marcan un antes y un después en la relación entre tecnología y espiritualidad. Ambas experiencias muestran que la inteligencia artificial, lejos de ser solo una herramienta técnica, se está convirtiendo en un agente de cambio cultural y social que redefine la manera en que los seres humanos buscan sentido, comunidad y consuelo en la era digital.