IA en la vida cotidiana: más latinoamericanos la usan para estudiar, planificar y manejar su dinero

El acceso masivo a IA redefine rutinas, decisiones y relaciones, pero también multiplica los desafíos frente a amenazas como phishing y suplantación

La inteligencia artificial ya es parte de la vida diaria en América Latina: beneficios, riesgos y consejos para un uso seguro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa exclusiva de laboratorios y grandes empresas tecnológicas para instalarse como una herramienta presente en la vida diaria de millones de personas en América Latina.

La relevancia de esta tendencia radica en la velocidad con la que la IA se ha integrado en procesos cotidianos. Servicios como ChatGPT superaron los 5.700 millones de visitas en enero de 2026, un crecimiento que evidencia el interés y la confianza depositados en estas herramientas.

Según el estudio Lenguaje Digital de Kaspersky-Corpa, el 57% de los encuestados en la región afirma que usaría IA para ayudar en estudios personales o de sus hijos, el 41% la emplearía para planificar ocio y actividades familiares, y el 27% la ve como aliada para maximizar el uso del dinero. Incluso un 10% la considera útil para encontrar pareja en aplicaciones de citas.

IA cotidiana: América Latina adopta asistentes digitales y se enfrenta al reto de la protección de datos - (Imagen ilustrativa Infobae)

IA como “asistente personal” y sus nuevos desafíos

La percepción de la inteligencia artificial ha evolucionado: ya no se trata solo de productividad o automatización, sino de un acompañante digital con capacidad de influir en decisiones sensibles y personales. Desde la elección de cursos hasta la organización de vacaciones y la optimización de inversiones, la IA se posiciona como un consejero cotidiano. Esta confianza, sin embargo, también plantea riesgos.

A medida que la dependencia crece, aumenta la posibilidad de confiar demasiado en las recomendaciones automatizadas, lo que puede llevar a errores o decisiones poco informadas. Además, la sofisticación de las amenazas digitales va en aumento: fraudes impulsados por IA, suplantaciones de identidad mediante deepfakes y campañas de phishing diseñadas con algoritmos avanzados son algunos de los peligros que enfrentan quienes entregan demasiada información a estas plataformas.

Cuáles son los nuevos riesgos digitales

Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor en Kaspersky para América Latina, advirtió que el progreso de la IA exige revisar cuidadosamente el tipo de información que se comparte y el nivel de control que se cede a los sistemas automatizados.

Comprender los alcances y riesgos asociados deja de ser un conocimiento técnico: es ahora una habilidad esencial para cualquier usuario de la región.

La alfabetización digital se convierte así en un requisito para interactuar de manera segura con la IA. Saber configurar la privacidad, entender cómo se procesan los datos y limitar el uso de información personal son pasos clave para reducir la exposición a posibles amenazas.

El uso creciente de la inteligencia artificial exige educación continua, revisión de parámetros de privacidad y un control estricto sobre la información compartida en plataformas digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para un uso seguro y consciente de la IA

Para minimizar los riesgos, los especialistas aconsejan:

  • No compartir información sensible: Evita ingresar datos como direcciones, información financiera, documentos oficiales o detalles sobre menores en plataformas de IA.
  • Revisar la privacidad y los términos de uso: Lee atentamente las políticas de las aplicaciones y ajusta las configuraciones para limitar el almacenamiento y la compartición de datos.
  • Proteger dispositivos y cuentas: Usa contraseñas robustas, activa la autenticación en dos factores y mantén las soluciones de seguridad actualizadas para prevenir accesos no autorizados.

Además, mantenerse informado sobre los avances y riesgos emergentes ayuda a tomar decisiones responsables. La educación continua en materia de ciberseguridad y privacidad es fundamental para aprovechar los beneficios de la IA sin exponerse a fraudes o pérdidas de información.

La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada cotidiana para millones de latinoamericanos que buscan mejorar su calidad de vida, optimizar su tiempo y tomar decisiones mejor informadas. Sin embargo, el uso creciente de estas herramientas exige una mayor conciencia sobre los riesgos asociados y una actitud proactiva en la protección de la información personal. Ser usuarios informados y responsables es clave para disfrutar de la revolución digital de la IA con seguridad y confianza.

