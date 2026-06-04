Panamá

Torneo “Roberto Durán: El legado” busca posicionar nuevamente a Panamá como punto central del boxeo latinoamericano

Los grandes eventos y las producciones audiovisuales en el país generaron en 2025 inversiones por más de $12.5 millones

Guardar
Google icon
Roberto "Mano de Piedra" Durán (der), a quien se le dedica el torneo boxístico, en compañía del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. (MICI)
Roberto "Mano de Piedra" Durán (der), a quien se le dedica el torneo boxístico, en compañía del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. (MICI)

Panamá busca posicionarse nuevamente como epicentro del boxeo latinoamericano al realizar el torneo “Roberto Durán: el legado”.

La iniciativa reunirá a jóvenes boxeadores amateurs de Panamá y México, en una competencia internacional que incluirá una serie documental grabada en el país, en honor a uno de los más grandes boxeadores nacido en tierras canaleras, Roberto “Mano de Piedra” Durán.

Este tipo de actividades contribuye a consolidar a Panamá como un hub regional para grandes eventos y producciones audiovisuales, que en 2025 generó inversiones por más de $12.5 millones, señaló el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

PUBLICIDAD

“Este torneo va mucho más allá del deporte. Integra turismo, producción audiovisual, inversión y oportunidades para los jóvenes, generando un impacto positivo en diversos sectores de la economía”, apuntó.

Las convocatorias nacionales del histórico Equipo Panamá Durán estarán abiertas para boxeadores amateurs interesados en formar parte de la selección que representará al país. Atheyna Bylon.

Roberto Durán es considerado una leyenda del boxeo mundial. EFE/Bienvenido Velasco
Roberto Durán es considerado una leyenda del boxeo mundial. EFE/Bienvenido Velasco

De este proceso serán escogidos los 20 pugilistas oficiales que avanzarán al Nacional Panamá Durán, programado para los días 24 y 25 de julio.

Los organizadores informaron que la ruta competitiva continuará el 18 de septiembre con las semifinales internacionales Panamá vs. México en el Centro de Alto Rendimiento.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el 19 de septiembre se celebrará la Gran Final Internacional de Boxeo Profesional Panamá vs. México, en la Arena Roberto Durán.

El evento, que combinará combates amateurs y profesionales, busca convertirse en una vitrina histórica para el boxeo regional.

La elección de Durán como figura central respondió a su dimensión dentro del boxeo mundial. Nacido el 16 de junio de 1951 en el barrio panameño de El Chorrillo, recibió el apodo “Mano de Piedra” por la potencia de sus golpes, un sobrenombre que le dio el desaparecido periodista deportivo Alfonso Castillo.

Primer plano de dos guantes de boxeo rojos y negros, muy desgastados, apoyados en el suelo oscuro de un gimnasio, con fondo desenfocado y sombras profundas.
Torneo busca rescatar el esplendor del que gozaba el deporte del boxeo en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durán fue campeón mundial en cuatro categorías: ligero, wélter, superwélter y mediano. Su ascenso comenzó en 1972, cuando ganó el título mundial de peso ligero al derrotar al escocés Ken Buchanan, y luego defendió esa corona en 12 ocasiones.

En 1980 firmó una de sus victorias más recordadas al vencer por decisión unánime a Sugar Ray Leonard en el combate conocido como “The Brawl in Montreal”.

Durán volvió a conquistar títulos en otras divisiones: en 1983 ganó el campeonato superwélter frente a Davey Moore y en 1989 obtuvo el título mediano tras vencer a Iran Barkley en una pelea que The Ring consideró la “Pelea del Año”.

Su récord profesional cerró con119 peleas,103 victorias, 70 de ellas por nocaut, y 16 derrotas.

Temas Relacionados

TorneoRoberto DuránMano de PiedraAudiovisualBoxeoLatinoamericanoPanamáMéxico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Asociación Salvadoreña de Industriales impulsa un reglamento técnico para ordenar el mercado del acero en El Salvador

La propuesta busca asegurar la trazabilidad y la calidad de los productos siderúrgicos, con normas nacionales e internacionales para construcción, infraestructura y manufactura, según la gremial industrial salvadoreña

La Asociación Salvadoreña de Industriales impulsa un reglamento técnico para ordenar el mercado del acero en El Salvador

Ratificación de la sentencia por los periodistas holandeses asesinados en 1982 vuelve al centro del debate en El Salvador

A un año del veredicto, una coalición de víctimas apunta a la Corte Suprema y a compromisos regionales aún sin ejecutar, mientras reaparece la discusión sobre un marco legal clave

Ratificación de la sentencia por los periodistas holandeses asesinados en 1982 vuelve al centro del debate en El Salvador

El Salvador cae 1-0 ante Corea del Sur por un tiro libre en Utah

La selección dirigida por Hernán “El Bolillo” Gómez sostuvo el empate durante gran parte del amistoso, pero un disparo de Lee Dong-Gyeong a los 57 minutos inclinó el duelo en Provo

El Salvador cae 1-0 ante Corea del Sur por un tiro libre en Utah

Gobierno de Honduras inicia entrega de libros de texto en municipios fronterizos con El Salvador para fortalecer la educación pública

La Secretaría de Educación comenzó la distribución de más de 5,000 libros de texto en municipios fronterizos con El Salvador, como parte de una estrategia nacional que busca fortalecer el aprendizaje de miles de estudiantes en centros educativos públicos.

Gobierno de Honduras inicia entrega de libros de texto en municipios fronterizos con El Salvador para fortalecer la educación pública

El Salvador: Simulacro evalúa transmisión y logística electoral rumbo a los comicios de 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso a prueba sus sistemas en cuatro puntos estratégicos del país, evaluando tecnología, logística y procedimientos en los próximos comicios

El Salvador: Simulacro evalúa transmisión y logística electoral rumbo a los comicios de 2027

TECNO

Tu vida no será la misma después de tener una de estas cinco gafas inteligentes

Tu vida no será la misma después de tener una de estas cinco gafas inteligentes

Copilot ya no es solo un chat: Microsoft estrena los “Autopilotos” para que la IA trabaje de forma autónoma

Cómo saber si una persona te bloqueó en WhatsApp sin enviarle mensajes

ChatGPT alcanza los 1.000 millones de usuarios y supera a TikTok, Instagram y Facebook en velocidad de crecimiento

Qué es Dreambeans, la nueva aplicación de Google que usa IA para crear historias personalizadas con tus datos

ENTRETENIMIENTO

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends

De Sting a Jeff Goldblum: los 7 famosos que no heredarán su fortuna a sus hijos

Matt Damon habló sobre la filmación de La Odisea: “Era casi nostálgica todo el tiempo”

‘Toy Story 5′ tendrá acento español: Penélope Cruz se suma a la lista de cameos de la esperada película de Disney Pixar

MUNDO

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”

Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel

Un miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió y dos resultan heridos en el sur de Líbano

El momento en el que el drone iraní impactó contra el aeropuerto de Kuwait