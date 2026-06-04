Torneo “Roberto Durán: El legado” busca posicionar nuevamente a Panamá como punto central del boxeo latinoamericano

Roberto "Mano de Piedra" Durán (der), a quien se le dedica el torneo boxístico, en compañía del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. (MICI)

Panamá busca posicionarse nuevamente como epicentro del boxeo latinoamericano al realizar el torneo “Roberto Durán: el legado”.

La iniciativa reunirá a jóvenes boxeadores amateurs de Panamá y México, en una competencia internacional que incluirá una serie documental grabada en el país, en honor a uno de los más grandes boxeadores nacido en tierras canaleras, Roberto “Mano de Piedra” Durán.

Este tipo de actividades contribuye a consolidar a Panamá como un hub regional para grandes eventos y producciones audiovisuales, que en 2025 generó inversiones por más de $12.5 millones, señaló el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

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“Este torneo va mucho más allá del deporte. Integra turismo, producción audiovisual, inversión y oportunidades para los jóvenes, generando un impacto positivo en diversos sectores de la economía”, apuntó.

Las convocatorias nacionales del histórico Equipo Panamá Durán estarán abiertas para boxeadores amateurs interesados en formar parte de la selección que representará al país. Atheyna Bylon.

Roberto Durán es considerado una leyenda del boxeo mundial. EFE/Bienvenido Velasco

De este proceso serán escogidos los 20 pugilistas oficiales que avanzarán al Nacional Panamá Durán, programado para los días 24 y 25 de julio.

Los organizadores informaron que la ruta competitiva continuará el 18 de septiembre con las semifinales internacionales Panamá vs. México en el Centro de Alto Rendimiento.

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Posteriormente, el 19 de septiembre se celebrará la Gran Final Internacional de Boxeo Profesional Panamá vs. México, en la Arena Roberto Durán.

El evento, que combinará combates amateurs y profesionales, busca convertirse en una vitrina histórica para el boxeo regional.

La elección de Durán como figura central respondió a su dimensión dentro del boxeo mundial. Nacido el 16 de junio de 1951 en el barrio panameño de El Chorrillo, recibió el apodo “Mano de Piedra” por la potencia de sus golpes, un sobrenombre que le dio el desaparecido periodista deportivo Alfonso Castillo.

Torneo busca rescatar el esplendor del que gozaba el deporte del boxeo en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durán fue campeón mundial en cuatro categorías: ligero, wélter, superwélter y mediano. Su ascenso comenzó en 1972, cuando ganó el título mundial de peso ligero al derrotar al escocés Ken Buchanan, y luego defendió esa corona en 12 ocasiones.

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En 1980 firmó una de sus victorias más recordadas al vencer por decisión unánime a Sugar Ray Leonard en el combate conocido como “The Brawl in Montreal”.

Durán volvió a conquistar títulos en otras divisiones: en 1983 ganó el campeonato superwélter frente a Davey Moore y en 1989 obtuvo el título mediano tras vencer a Iran Barkley en una pelea que The Ring consideró la “Pelea del Año”.

Su récord profesional cerró con119 peleas,103 victorias, 70 de ellas por nocaut, y 16 derrotas.