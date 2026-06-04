Plazo fijo: cuánto hay que invertir en cada banco para ganar $200.000 por mes

El plazo fijo en pesos sigue siendo una de las principales alternativas de ahorro para los argentinos que buscan obtener un rendimiento mensual previsible. (Franco Fafasuli)

Comparar tasas antes de hacer un plazo fijo puede parecer un trámite menor, pero los números muestran que no lo es. Hoy, las entidades financieras que operan en el país ofrecen tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días que van desde el 15% hasta el 23,25% anual. Esa dispersión, de 8,5 puntos porcentuales, no es un dato que se pueda pasar por alto: se traduce directamente en el capital que cada ahorrista necesita inmovilizar para alcanzar una misma meta de ganancia mensual.

Para quien apunta a obtener $200.000 de intereses en 30 días, la diferencia entre elegir el banco que más paga y el que menos paga implica una brecha de $5.867.611 en el monto a depositar.

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Qué pagan los principales bancos

Entre las entidades de mayor volumen y presencia nacional, el Banco de la Provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con la TNA más alta del segmento: 19,50% anual. Con esa tasa, el monto necesario para generar $200.000 de intereses en un mes es de $12.478.631.

En un escalón cercano se ubica BBVA Argentina, con una TNA del 18,75% anual, que requiere depositar $12.977.776. El Banco Nación, la entidad pública de mayor tamaño del país, opera con una tasa del 19,00% anual; para llegar a la meta mensual en esa institución hacen falta $12.807.016.

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Banco Macro y Credicoop ofrecen una tasa del 18,00% y 17,50% anual, respectivamente, con montos necesarios de $13.518.517 y $13.904.760. ICBC, también ofrece un 17,50% a sus clientes, por lo que el monto requerido es el mismo de Credicoop.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece la tasa más alta entre las principales entidades del sistema financiero para los depósitos a plazo fijo a 30 días.

Banco Ciudad informa una TNA del 17,00% anual, con un monto de $14.313.724 para alcanzar los $200.000 mensuales. Un poco más abajo está la tasa que ofrece el Banco Galicia (16,25%). Los clientes de ese banco, deben invertir unos $14.974.357 para obtener un rendimiento mensual de $200 mil.

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Banco Patagonia, con 16,00% anual, eleva ese número a $15.208.331. En el extremo inferior del grupo de principales entidades figura Santander Argentina, con una TNA del 15,00% anual: el capital necesario en ese caso asciende a $16.222.220, el más elevado de todo este segmento.

Las entidades con mayor rendimiento

El segmento de “otras entidades financieras” presenta tasas más altas, lo que permite alcanzar el objetivo de $200.000 mensuales con un capital menor.

Crédito Regional Compañía Financiera tiene la tasa más alta en la actualidad (23,50%), lo que exige una inversión de $10.354.609 para obtener el rendimiento objetivo de $200 mil en un mes.

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CMF, VOII y Banco Meridian también ofrecen tasas competitivas dentro de este grupo, con una TNA del 23,25% anual cada uno. Con esa tasa, el monto necesario desciende a $10.465.948. Un escalón abajo se encuentra Banco Bica, con 23,00% anual y un capital requerido de $10.579.709.

Banco del Sol y Reba, ambos en 22,00% anual, exigen una inversión de $11.060.605 para llegar a la meta mensual. Banco Mariva, con 21,00% anual, requiere $11.587.300. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba, informa una TNA de 20,75% anual, con un capital necesario de $11.726.906.

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Varias entidades que trabajan con tasas del 19,00% anual —como Banco de Comercio y Banco de Formosa— el monto necesario es de $12.807.016, idéntico al del Banco Nación.

El resultado de la dispersión

La amplitud de tasas tiene una consecuencia práctica para el ahorrista: la brecha máxima entre la entidad que más paga y la que menos paga dentro de todo el relevamiento es de 8,5 puntos porcentuales. Esa diferencia se traduce en $5.867.611 de capital adicional que hay que inmovilizar en el banco menos conveniente para obtener exactamente la misma ganancia mensual.

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Ese diferencial no depende del plazo elegido —que en todos los casos es de 30 días— ni del perfil del depositante, sino exclusivamente de la tasa que cada entidad informa al BCRA. A igual objetivo de renta, el esfuerzo de ahorro necesario puede ser sustancialmente mayor o menor en función de dónde se coloque el dinero.

Para el ahorrista que ya tiene definida una meta mensual de ganancia, comparar tasas antes de operar no es un detalle accesorio: es la variable que determina cuánto capital queda inmovilizado durante un mes y, por lo tanto, cuánto margen queda disponible para otros destinos.

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