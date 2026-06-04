Tecno

Qué es Dreambeans, la nueva aplicación de Google que usa IA para crear historias personalizadas con tus datos

Impulsada por la misma Inteligencia Personal de Gemini, Dreambeans crea cada mañana una colección de historias adaptadas a los intereses y rutinas de cada persona

Guardar
Google icon
Dreambeans es la nueva aplicación de Google que crea historias apartir de tus datos.
Dreambeans es la nueva aplicación de Google que crea historias apartir de tus datos. (Google)

Google presentó Dreambeans, una nueva aplicación experimental para Android y iOS que utiliza inteligencia artificial para generar historias diarias personalizadas a partir de la información almacenada en servicios como Gmail, Google Calendar, Fotos, YouTube y el historial de búsquedas.

La herramienta ya está disponible para los suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos y busca ofrecer una alternativa a los tradicionales feeds infinitos de las redes sociales.

PUBLICIDAD

La aplicación se apoya en el mismo sistema de Inteligencia Personal utilizado por Gemini y el Modo IA de Google. Su propuesta consiste en analizar la actividad digital del usuario mientras duerme y convertirla en una selección limitada de historias e ideas adaptadas a sus intereses, actividades y rutinas cotidianas.

Dreambeans se encuentra disponible para usuarios de Google AI Ultra.
Dreambeans es la nueva aplicación de Google con Inteligencia Personal de Gemini. (Google)

Cómo funciona Dreambeans

El funcionamiento de Dreambeans comienza con la autorización del usuario para conectar determinadas aplicaciones y servicios de Google. Durante la configuración inicial, cada persona puede decidir si permite el acceso a Gmail, Calendar, Google Fotos, YouTube o al historial de búsquedas.

PUBLICIDAD

Google aclaró que las preferencias establecidas dentro de Dreambeans son independientes de las utilizadas por la Inteligencia Personal en otros productos de la compañía.

Una vez conectadas las aplicaciones, la inteligencia artificial trabaja en segundo plano para identificar eventos relevantes y convertirlos en recomendaciones o historias personalizadas que aparecen cada mañana.

Según Google, el nombre Dreambeans hace referencia precisamente a este proceso. El “sueño” representa el análisis nocturno de la información, mientras que los “granos” son las historias individuales generadas para el usuario.

Dreambeans se encuentra disponible para usuarios de Google AI Ultra.
Dreambeans se encuentra disponible para usuarios de Google AI Ultra. (Google)

La IA transforma correos, fotos y eventos en recomendaciones

La compañía explicó que la herramienta no está diseñada para fomentar el desplazamiento infinito, sino para ofrecer una colección finita de contenidos con el objetivo de ayudar a descubrir nuevas ideas y centrarse en aquello que realmente interesa.

Por ejemplo, si una persona recibe por Gmail la confirmación de entrega de premios para su perro, Dreambeans puede sugerir consejos de entrenamiento relacionados con esas golosinas. Del mismo modo, un recordatorio del calendario sobre la visita de un amigo puede derivar en recomendaciones de restaurantes pet friendly cercanos.

Cada historia viene acompañada por ilustraciones generadas mediante Nano Banana 2, un sistema de inteligencia artificial que crea imágenes a pantalla completa inspiradas en las personas, lugares y actividades frecuentes del usuario.

Dreambeans se encuentra disponible para usuarios de Google AI Ultra.
Dreambeans crea historias que te ayudan a inspirarte y centrarte en lo que necesitas. (Google)

También incorpora un sistema de conversación con IA

Dreambeans incluye una interfaz de chat que permite profundizar en las recomendaciones mostradas por la aplicación.

La inteligencia artificial puede buscar información adicional en internet y ampliar las sugerencias iniciales. En el caso de los usuarios con mascotas, por ejemplo, el sistema podría recomendar parques para perros cercanos o incluso clases de adiestramiento.

Asimismo, la aplicación permite guardar contenidos favoritos en una biblioteca para consultarlos posteriormente y modificar las recomendaciones indicando nuevos intereses o pasatiempos.

La compañía señaló que los usuarios pueden valorar las sugerencias recibidas y proporcionar comentarios cuando consideren que el contenido no coincide con sus preferencias.

Una nueva apuesta de Google por la inteligencia personal

Dreambeans representa un nuevo paso dentro de la estrategia de Google para desarrollar sistemas de inteligencia artificial más personalizados.

La aplicación aprovecha el concepto de Inteligencia Personal, una tecnología que busca utilizar los datos y hábitos digitales de cada persona para ofrecer respuestas y contenidos más relevantes.

Este enfoque ya se encuentra presente en Gemini y en el Modo IA, y podría extenderse a más productos de Google en el futuro.

Dreambeans se encuentra disponible para usuarios de Google AI Ultra.
Dreambeans se apoya en Nano Banana para crear imágenes. (Google)

De hecho, la compañía recordó que recientemente la herramienta experimental “CC” de Google Labs comenzó a integrarse como un sistema de resúmenes diarios dentro de Gemini.

Quiénes pueden usar Dreambeans

Por el momento, Dreambeans se encuentra en fase experimental y solo está disponible para los suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos, tanto en dispositivos Android como iPhone.

Los usuarios que no forman parte de este plan pueden registrarse en una lista de espera habilitada por Google mediante un formulario.

Aunque todavía se desconoce cuándo llegará a otros países, el lanzamiento de Dreambeans muestra cómo Google continúa explorando nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial para organizar la información personal y convertir los datos cotidianos en experiencias más útiles y personalizadas.

Temas Relacionados

GoogleInteligencia artificialIADreambeansLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 4 de junio?

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 4 de junio?

Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

Sweet PEA incorporaría cámaras y micrófonos con el objetivo de captar tanto el entorno como las necesidades del usuario

Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

Por qué el litio de las baterías se está volviendo una amenaza para los océanos

El uso masivo de litio en baterías plantea nuevos riesgos ambientales para la vida marina

Por qué el litio de las baterías se está volviendo una amenaza para los océanos

Este fue primer mundial de fútbol donde se usaba el Nokia 1100

En la antesala del Mundial 2026, la memoria colectiva revive cómo el Nokia 1100 y otros celulares básicos moldearon otra forma de vivir el fútbol hace dos décadas

Este fue primer mundial de fútbol donde se usaba el Nokia 1100

Más de 28.000 robots humanoides ya tienen DNI: así funciona este inédito sistema de identificación

El nuevo sistema permite saber de inmediato dónde se fabricó la máquina, quién es el fabricante y a qué modelo pertenece

Más de 28.000 robots humanoides ya tienen DNI: así funciona este inédito sistema de identificación

DEPORTES

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

River Plate pisa fuerte en el mercado de pases: quién es la figura de un equipo de España que está a un paso de ser el segundo refuerzo

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 4 de junio, convocados, amistosos y cómo se preparan las selecciones

TELESHOW

La sorpresa de Mario Pergolini por la irrupción de Nelson Castro en su programa: “Esto es impagable”

La sorpresa de Mario Pergolini por la irrupción de Nelson Castro en su programa: “Esto es impagable”

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

La impactante jugada de Titi Tcherkaski consolidó la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

La palabra de Araceli González sobre la posibilidad de un acercamiento con Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

Viktor Frankl, psiquiatra austríaco: “Hay situaciones en las que el perdón se convierte en complicidad y la tolerancia en cobardía”

Viktor Frankl, psiquiatra austríaco: “Hay situaciones en las que el perdón se convierte en complicidad y la tolerancia en cobardía”

Un miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió y dos resultan heridos en el sur de Líbano

Piden a la Unión Europea crear un fondo internacional de reparación a las víctimas del régimen cubano

Steven Spielberg vuelve para contar una historia de extraterrestres: “Me identifico con quienes no temen a lo misterioso”

El Ejército israelí difundió nuevos videos de su ofensiva contra Hezbollah en la captura de la fortaleza medieval de Beaufort