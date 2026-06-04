Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

Bomberos trabajan en un depósito de la cadena de supermercados ATB-Market destruido por un misil ruso en Dnipro, Ucrania, el 4 de junio de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania/Reuters)

Las fuerzas rusas lanzaron 293 drones de largo alcance y un misil balístico Iskander-M contra territorio ucraniano entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, en uno de los ataques más masivos de las últimas semanas, mientras el Kremlin aprovechó el Foro Económico Internacional de San Petersburgo para presionar por la reactivación del suministro de energía rusa a Europa.

De los 293 drones lanzados, 264 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre regiones del norte, el este y el sur del país, según el parte publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania. Otros 24 drones y el misil balístico no pudieron ser interceptados e impactaron en once localizaciones no especificadas. Fragmentos de drones destruidos en el aire cayeron en otros doce lugares, y varios aparatos seguían sobrevolando territorio ucraniano cuando se publicó el comunicado.

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Un bombero trabaja entre los escombros de un depósito de ATB-Market, una de las principales cadenas de supermercados de Ucrania, destruido por un misil ruso en Dnipro, el 4 de junio de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania/Reuters)

Un camión pasa frente a un depósito calcinado de ATB-Market tras el ataque de misiles rusos en Dnipro, Ucrania, el 4 de junio de 2026. (Reuters)

En paralelo, los ataques ucranianos contra la anexionada península de Crimea dejaron cuatro muertos tras impactar un dron sobre un tren de cercanías que se dirigía de Azovski a Kerch, según informó el líder prorruso de la región, Serguéi Axiónov. En la madrugada del jueves, Axiónov había reportado tres muertos y siete heridos en ataques previos sobre la península.

La compañía ferroviaria Grand Service Express suspendió el tránsito ante la amenaza de drones y pospuso 13 trenes, mientras el operador de cercanías Yúzhnaya Prígorodnaya Passazhirskaya Kompania canceló todos sus servicios. El gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev, informó que las defensas antiaéreas rusas derribaron cerca de veinte drones en tres barrios de la ciudad portuaria, sede de la Flota del Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 272 drones ucranianos sobre diez regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.

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El Kremlin: Europa necesita el petróleo y el gas rusos

Kirill Dmitriev, enviado presidencial ruso y director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, habla con la prensa en el Congreso de la Unión Rusa de Industrialistas y Empresarios en Moscú, el 26 de marzo de 2026. (Reuters/Archivo)

En ese contexto bélico, el enviado económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, utilizó el foro de San Petersburgo para advertir que Europa necesitaba el petróleo y el gas rusos para superar la crisis energética desatada por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz.

“El mundo está al borde de una crisis energética muy grave por la inestabilidad en Medio Oriente“, declaró Dmitriev a la AFP en los márgenes del foro. “Para que Europa supere esta crisis, necesita encontrar opciones de asociación con Rusia y restablecer los flujos de petróleo y gas rusos", agregó.

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La postura del Kremlin llega en un momento en que la crisis energética global ha comenzado a erosionar la unidad europea en torno a las sanciones. Los precios en alza por la guerra EEUU-Israel contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz empujaron a algunos países, incluidos EEUU y Gran Bretaña, a flexibilizar parte de las restricciones sobre el petróleo ruso. Analistas señalan que la UE importó más gas natural licuado (GNL) ruso en el primer trimestre de 2026 que en cualquier período desde 2022, con Rusia como segundo mayor proveedor del bloque.

La UE se mantiene firme y acelera al ingreso de Ucrania

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, durante una rueda de prensa en la reunión informal de cancilleres europeos en Limasol, Chipre, el 28 de mayo de 2026. (Reuters/Archivo)

Sin embargo, Bruselas mantiene una posición firme. La UE tiene previsto prohibir las importaciones de GNL ruso a partir del año próximo y descarta cualquier flexibilización de las sanciones vigentes. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, fue categórica: “Hasta ahora no hemos visto voluntad por parte de Rusia para negociar” el fin de la guerra en Ucrania, afirmó desde Bruselas, donde también instó a incrementar la presión sobre Moscú.

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Al inicio del conflicto en Medio Oriente, el presidente ruso Vladimir Putin había señalado que estaba dispuesto a suministrar petróleo y gas a los países europeos si estos se comprometían con una “cooperación duradera y estable” con Moscú, una fórmula que Bruselas rechazó de plano por considerarla condicionada a un acercamiento político.

En ese mismo escenario, la UE dio el miércoles un paso significativo en dirección contraria a los intereses del Kremlin: los representantes de los 27 países miembros dieron luz verde preliminar en Bruselas a la apertura de un primer grupo de temas de negociación de adhesión con Ucrania y Moldavia, bloqueadas hasta ahora por el veto de Hungría. El avance fue posible tras el cambio de gobierno en Budapest: el nuevo primer ministro Peter Magyar, de perfil proeuropeo, indicó que levantaría el veto luego de alcanzar un acuerdo con Kiev sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania. La reanudación formal de las negociaciones podría concretarse tan pronto como la semana próxima, en una reunión ministerial de los 27 en Luxemburgo, según fuentes diplomáticas.

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Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, Rusia ha reorientado sus exportaciones energéticas hacia China e India, frecuentemente a precios por debajo de los valores de referencia globales. El foro de San Petersburgo, que se extenderá hasta el 6 de junio, es el escenario donde Moscú busca proyectar una imagen de normalidad económica y atraer nuevos socios inversores, aun con el humo de los drones ucranianos todavía visible en el horizonte de la ciudad.