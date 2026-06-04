Opinión

Lobby: una legislación clave en todo gobierno liberal-económico

La iniciativa remitida al Congreso establece nuevas obligaciones para transparentar las reuniones y peticiones dirigidas a funcionarios, incorpora sanciones penales y plantea registros públicos para quienes intervengan en ese tipo de gestiones

Guardar
Vista del edificio del Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires (Foto de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Vista del edificio del Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires (Foto de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El Poder Ejecutivo nacional presentó el mensaje presidencial 178/2026 para crear una ley de Transparencia y Publicidad de la gestión de intereses, una iniciativa que busca fijar reglas para las peticiones ante autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, al mismo tiempo, reforzar la trazabilidad de los asuntos públicos en un contexto en el que la transparencia impacta sobre la reputación de los funcionarios y la credibilidad del programa económico.

El proyecto incorpora un régimen sancionatorio penal de 6 meses a 3 años para quien realice gestión de intereses sin registrarse o sin dar publicidad a la reunión. También prevé multas económicas de 5 a 2.000 salarios mínimos vitales y móviles por incumplimientos a la ley.

PUBLICIDAD

La propuesta se limita a los poderes de gobierno en sentido clásico o activo: el Ejecutivo y el Legislativo. El texto no plantea regulación sobre el Poder Judicial ni sobre una concepción más amplia del Estado.

El proyecto incorpora un régimen sancionatorio penal de 6 meses a 3 años para quien realice gestión de intereses sin registrarse o sin dar publicidad a la reunión

Uno de los ejes centrales del mensaje es la creación de un doble registro. La obligación alcanzará tanto a quienes gestionen intereses desde el sector privado como a los funcionarios que mantengan audiencias, con un sistema cruzado que coloca en ambas partes la responsabilidad de informar públicamente cada gestión de lobby.

PUBLICIDAD

El proyecto crea registros cruzados y fija una puerta giratoria de 24 meses

El mensaje incorpora además una cláusula de “puerta giratoria” con un plazo prudencial de 24 meses para áreas sobre las que una persona hubiera tenido responsabilidad. El texto la presenta como una inclusión relevante por el tipo de información calificada que puede circular en esos ámbitos.

Entre los sectores que quedarían alcanzados por la regulación aparecen de manera directa los actores y agencias de relaciones públicas. El proyecto los ubica entre quienes realizan de forma cotidiana actividades de gestión de intereses.

La iniciativa también dedica un título específico a la regulación de la gestión de intereses de extranjeros. Ese alcance se combina con las sanciones penales previstas para quienes actúen sin registro o sin publicidad suficiente, incluso cuando lo hagan en representación de personas extranjeras.

El texto no plantea regulación sobre el Poder Judicial ni sobre una concepción más amplia del Estado

La dimensión de control aparece como uno de los rasgos más fuertes de la norma. El texto vincula esa necesidad con la revalorización de la transparencia después de escándalos públicos por reuniones con funcionarios en momentos o por hechos sometidos a reproche moral y legal.

La iniciativa vincula ética pública, mercado y acceso a la información

El mensaje sostiene que esas situaciones no solo afectan la reputación de los funcionarios. También inciden sobre la dinámica económico-política y sobre la credibilidad del programa económico, que el texto asocia con una relación estrecha entre ética y perspectiva liberal.

Esa lógica se traslada al plano del funcionamiento del mercado. El proyecto parte de que, si el motor económico se apoya en el esfuerzo individual, las reglas de juego deben permitir que quienes producen, invierten o tributan conozcan de qué modo se relacionan funcionarios y otros actores para evitar que la corrupción afecte su propiedad o les impida advertir gestiones opacas.

Desde ese enfoque, los registros previstos por la ley se equiparan en su función con la lógica de la Ley de Acceso a la Información Pública. El objetivo es que operen como una huella o trazabilidad permanente en la gestión de los asuntos públicos.

El texto también propone una lectura social de la norma que excede la idea de control. Presenta la ley como una herramienta de co-gestión o gestión colaborativa, abierta a sectores interesados en un sentido inclusivo y no exclusivo ni extractivo en lo económico.

Esa concepción se apoya en una idea de democracia en la que individuos y grupos participan de manera regular en asuntos concretos vinculados con su actividad. La publicidad de la gestión de intereses, según el mensaje, debe ampliar los sistemas de información para la toma de decisiones de los actores de la economía, la política y la sociedad argentina, así como de quienes se relacionen internacionalmente con el Estado y la sociedad civil.

Temas Relacionados

Poder EjecutivoArgentinaTransparenciaLey de LobbyEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Una reforma que puede marcar el camino para otras provincias

La experiencia de Santa Fe demuestra que es posible avanzar hacia un sistema de riesgos del trabajo más previsible, técnico y sustentable. El desafío ahora es que otras jurisdicciones se animen a discutir reformas similares

Infobae

Cancelación y daño informacional: cuando la verdad llega tarde

Cancelación y daño informacional: cuando la verdad llega tarde

La IA necesita periodismo

En un mundo donde la escasez es la credibilidad, los medios importan hoy para las empresas mas que nunca

La IA necesita periodismo

Los desafíos de la Democracia

El Gobierno de Milei ajustó salarios públicos, jubilaciones, planta del Estado y obra pública para bajar el gasto y frenar la inflación. Es necesaria una alternativa con equilibrio fiscal y mejor distribución del ingreso

Los desafíos de la Democracia

El caso Agostina y la construcción de un sistema que merezca ser creído

El femicidio de la adolescente cordobesa pone en evidencia no solo una tragedia individual, sino las fallas de un sistema que llegó tarde. Sostener simultáneamente la escucha a las víctimas, el rigor en las investigaciones y la lucha contra las denuncias falsas no es una contradicción, sino la única forma de construir un sistema creíble

El caso Agostina y la construcción de un sistema que merezca ser creído

DEPORTES

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

River Plate pisa fuerte en el mercado de pases: quién es la figura de un equipo de España que está a un paso de ser el segundo refuerzo

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 4 de junio, convocados, amistosos y cómo se preparan las selecciones

TELESHOW

Ángela Leiva cantó junto a Abel Pintos en Es mi sueño y conmovió a todos:“Esperé mucho este momento”

Ángela Leiva cantó junto a Abel Pintos en Es mi sueño y conmovió a todos:“Esperé mucho este momento”

La sorpresa de Mario Pergolini por la irrupción de Nelson Castro en su programa: “Esto es impagable”

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

La impactante jugada de Titi Tcherkaski consolidó la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

16 homicidas siguen libres en Panamá tras la fuga masiva de La Joyita

16 homicidas siguen libres en Panamá tras la fuga masiva de La Joyita

Las sanciones de Estados Unidos al régimen cubano impulsan la salida de compañías extranjeras de la isla

Viktor Frankl, psiquiatra austríaco: “Hay situaciones en las que el perdón se convierte en complicidad y la tolerancia en cobardía”

Un miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió y dos resultan heridos en el sur de Líbano

Piden a la Unión Europea crear un fondo internacional de reparación a las víctimas del régimen cubano