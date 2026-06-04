Guatemala

37.4% de los guatemaltecos con acceso a internet ya compra en línea, según estudio

El mercado digital en Guatemala experimenta una transformación acelerada, con consumidores cada vez más activos en compras en línea y empresas que adaptan su estrategia para captar a un público joven y conectado

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Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con un producto en pantalla y una tarjeta de crédito, con una laptop y una taza de café en el fondo.
El comercio electrónico en Guatemala alcanzó al 37.4% de los usuarios conectados que optó por comprar en línea, según el estudio de la Cámara de Comercio de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 37.4% de los guatemaltecos con acceso a internet opta por comprar en línea, de acuerdo con el séptimo estudio nacional de comercio electrónico presentado por la Cámara de Comercio de Guatemala, citado por TN23. Esta cifra ilustra la magnitud de la transformación en los hábitos de consumo y posiciona al país en una nueva etapa de madurez digital.

La investigación revela que más de un tercio de los usuarios de internet en Guatemala ya participa activamente en el comercio electrónico. El informe señala que este porcentaje representa una porción significativa del mercado digital guatemalteco, lo que ha impulsado a empresas y comercios a fortalecer su presencia en plataformas virtuales y a adaptar sus estrategias comerciales para responder a una demanda cada vez más digitalizada.

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La Cámara indica que este fenómeno no solo refleja un cambio en los canales de compra, sino también una evolución en la percepción de los consumidores respecto a la seguridad y confiabilidad de las compras online.

Un portátil plateado abierto con dos pequeños carritos de compra, uno azul y uno verde, sobre el teclado. Cada carrito lleva cajas de cartón. La pantalla del portátil muestra una web de compras.
El crecimiento de las compras en línea ha impulsado a empresas y comercios en Guatemala a fortalecer su presencia en plataformas digitales y adaptar sus estrategias comerciales para responder a una demanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Canahuí Orellana, coordinadora del departamento de Comercio Electrónico en la Cámara de Comercio, explicó al medio TN23: “Tanto nosotros como consumidores y figuras como la Cámara de Comercio tenemos que seguir atendiendo el poder fortalecer la confianza, porque por supuesto que hay un público potencial de más de sesenta por ciento de personas que hoy tienen acceso a Internet, pero no necesariamente están comprando”.

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La especialista remarcó que el desafío sigue presente, aunque el estudio mapea una tendencia de crecimiento constante en la confianza hacia las compras en línea, lo que incluye también los pagos con métodos digitales.

El análisis también identifica que el canal más popular para las compras digitales son las redes sociales, con un 45.8% de preferencia entre los usuarios.

Redes sociales lideran las ventas digitales y los “millennials” son el público más activo

Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok encabezan este segmento con un 45.8%, mientras que los sitios web de eCommerce alcanzan el 38.3%. Los marketplaces y las aplicaciones de delivery, aunque tienen menor participación, forman parte del ecosistema digital que dinamiza el comercio en Guatemala con 6.7% y 3.3%, respectivamente.

En cuanto al perfil de los compradores, Orellana señaló, al citado medio, que no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres en la participación digital. “Casi es el cincuenta y cincuenta por ciento entre hombres y mujeres que representan al público activo y son personas entre veinticuatro a treinta y seis años, los que conocemos hoy como los ”millennials”. Ellos son los que hoy activamente compran en línea y que, de nuevo, son personas que viven en toda Guatemala. Principalmente consumen alimentos y bebidas”, detalló la especialista

Un hombre y una mujer latinos sonrientes acostados en una cama, el hombre mirando un celular y la mujer sosteniendo una tarjeta de crédito azul, con un portátil cerca.
El público activo del comercio digital en Guatemala está compuesto en partes iguales por hombres y mujeres, principalmente millennial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del comercio electrónico ya se observa en el desempeño empresarial. Según el TN27, el estudio revela que el 43.9% de las empresas que utilizan comercio digital registran ventas en línea superiores a Q1 millón al año (aproximadamente USD 128,000).

El informe también destaca la frecuencia de las compras online: el 28% de los usuarios realizar transacciones cada semana, lo que evidencia la integración del comercio electrónico en la vida cotidiana de la población conectada.

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