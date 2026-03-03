Así puedes mejorar la lentitud del celular en segundos, sin tener que eliminar fotos

Estos son los pasos que debes seguir para eliminar la lentitud de tu celular.

La acumulación de archivos temporales y datos en caché es una de las principales causas de la lentitud en los celulares y del frecuente aviso de “memoria llena”. Sin necesidad de borrar fotos, videos o aplicaciones, los usuarios pueden recuperar almacenamiento en cuestión de segundos mediante la limpieza periódica de estos archivos ocultos.

Los celulares se han convertido en herramientas centrales para la vida cotidiana. En ellos se almacenan imágenes, documentos, correos electrónicos y aplicaciones de uso diario. Esta actividad constante genera información residual que se guarda automáticamente en el sistema y que, con el paso del tiempo, puede ocupar varios gigabytes de almacenamiento.

Cuando la memoria se satura, el dispositivo puede volverse más lento, impedir la instalación de actualizaciones o limitar la descarga de nuevas aplicaciones. Aunque muchos usuarios asocian el problema exclusivamente con fotos o videos pesados, expertos en tecnología advierten que existen otros elementos menos visibles que influyen de manera directa en el rendimiento.

Eliminar el caché del celular es importante para recuperar almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellos se encuentran los archivos temporales, la caché de las aplicaciones y los restos de programas que fueron eliminados. Estos datos se crean para agilizar procesos internos, como la carga de imágenes o el acceso a contenidos frecuentes. Sin embargo, si no se eliminan periódicamente, pueden acumularse y afectar el funcionamiento general del equipo.

Aplicaciones de uso intensivo como WhatsApp, Instagram y TikTok almacenan información en segundo plano para acelerar su desempeño. Con el tiempo, esos archivos pueden ocupar un volumen considerable de memoria. La limpieza de la caché permite liberar ese espacio sin borrar conversaciones, fotos, contraseñas ni configuraciones personales.

Cómo hacerlo en Android

En dispositivos con sistema operativo Android, el procedimiento es directo. El usuario debe ingresar al menú de “Ajustes” y acceder a la sección de “Almacenamiento” o “Aplicaciones”, según el modelo del equipo. Allí podrá seleccionar la app deseada, entrar en el apartado de almacenamiento y presionar la opción “Borrar caché”.

Un aplicativo del celular usa la mayor parte del almacenamiento del dispositivo. (Foto: Imagen ilustrativa)

Esta acción elimina archivos temporales que ya no son necesarios, pero no afecta datos personales ni cuentas registradas. En pocos segundos, el teléfono puede recuperar espacio y mejorar su fluidez, especialmente en dispositivos con capacidad limitada.

Qué ocurre en iPhone

En equipos con sistema iOS, el proceso es más específico, ya que no existe una función general para limpiar la caché de todas las aplicaciones al mismo tiempo. Sin embargo, sí es posible hacerlo de manera individual en determinadas apps.

Por ejemplo, en el navegador se pueden borrar el historial y los datos de navegación desde el menú de “Ajustes”. En otras aplicaciones, puede ser necesario eliminar y reinstalar la app para liberar completamente el espacio ocupado por archivos temporales. Antes de hacerlo, se recomienda verificar que la información importante esté sincronizada o respaldada en la nube.

Liberar espacio en un celular con sistema iOS de Apple. (foto: MovilWifi)

Una solución preventiva

Los especialistas sugieren realizar esta limpieza de forma periódica para evitar la saturación del sistema. Además, recomiendan revisar con frecuencia el apartado de almacenamiento para identificar qué aplicaciones consumen más espacio.

Liberar la caché no solo ayuda a recuperar memoria, sino que también puede optimizar la velocidad de respuesta del equipo. En muchos casos, esta medida resulta suficiente para solucionar problemas de lentitud sin recurrir a la eliminación de fotos, videos o aplicaciones esenciales.

En un contexto en el que los celulares concentran buena parte de la información personal y laboral, adoptar pequeños hábitos de mantenimiento puede marcar la diferencia. La limpieza de archivos temporales se presenta como una alternativa rápida y segura para prolongar el buen funcionamiento del dispositivo y evitar interrupciones en momentos importantes.