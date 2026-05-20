Google revela ocho trucos secretos para que aproveches la batería de tu Android

Mantén el brillo bajo o activa el brillo automático para reducir el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ha revelado ocho trucos que pueden ser de utilidad para aprovechar al máximo la batería de un celular Android. El más simple, pero efectivo, es reducir el brillo de la pantalla.

Esto es útil debido a que la pantalla suele ser uno de los componentes que más energía consume: cuanto más alto es el brillo, mayor es la demanda de la batería, sobre todo al usar el teléfono por períodos prolongados.

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Bajar el brillo —o activar el brillo automático— ayuda a recortar ese gasto sin afectar funciones clave, y puede extender la autonomía diaria, en especial si se combina con el modo de ahorro de energía.

Evita el calor: no dejes el Android al sol ni lo cargues si está caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros trucos reveló Google

Otros trucos que reveló Google son:

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Configurar la pantalla para que se apague rápido.

Sirve para reducir el tiempo en que el teléfono queda encendido sin que nadie lo use. Si el “tiempo de espera” es alto, la pantalla puede seguir consumiendo batería mientras el equipo está sobre una mesa o en el bolsillo.

Configurar el brillo para que cambie automáticamente.

El brillo automático ajusta la iluminación según el ambiente. Evita que el teléfono mantenga un brillo alto cuando no hace falta (por ejemplo, en interiores), lo que recorta uno de los consumos más grandes del dispositivo.

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Desactivar los sonidos o las vibraciones del teclado.

Cada vibración y cada sonido requieren energía y se repiten muchas veces al día al escribir. Desactivarlos (o reducir la intensidad de la vibración háptica) baja el consumo acumulado, especialmente en usuarios que chatean o escriben con frecuencia.

Configura la pantalla para que se apague rápido cuando no la uses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restringir las apps que consumen mucha batería.

Algunas aplicaciones usan recursos en segundo plano (ubicación, sincronización, datos, actividad). Limitar su actividad o su uso en segundo plano reduce el drenaje cuando no están abiertas y mejora la autonomía.

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Activar la opción Batería adaptable.

Esta función aprende cuáles apps usás menos y restringe su actividad en segundo plano. El objetivo es que las aplicaciones que casi no abrís no consuman batería “silenciosamente”.

Borrar las cuentas que no uses.

Cuentas de correo o servicios antiguos pueden seguir sincronizando datos, notificaciones o copias de seguridad. Eliminarlas reduce procesos de sincronización y, en algunos casos, tráfico de red que impacta en la batería.

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Activar el Tema oscuro.

En pantallas OLED/AMOLED, los píxeles negros se apagan o consumen mucho menos energía. Usar tema oscuro en el sistema y apps compatibles puede reducir el consumo, sobre todo si pasas mucho tiempo en pantallas con fondos claros.

Activa Batería adaptable para limitar aplicaciones que casi no utilizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto es la vida útil de la batería de un celular

En la práctica, la “vida útil” de la batería de un celular (cuánto tiempo mantiene un rendimiento aceptable antes de degradarse) suele ser de 2 a 3 años para la mayoría de los usuarios.

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Depende principalmente de:

Ciclos de carga: una batería de ion-litio se desgasta con el uso; muchos fabricantes consideran “fin de vida” cuando baja a alrededor de 80% de capacidad .

Calor: temperaturas altas (y cargar el teléfono caliente) aceleran la degradación.

Hábitos de carga: cargas rápidas constantes, cargar al 100% todo el tiempo o dejarlo descargarse a 0% con frecuencia puede afectar la salud de la batería.

Revisa el consumo por app y restringe las que gastan demasiado en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso diario: juegos, video, 5G y brillo alto aumentan el desgaste por mayor demanda energética.

Cómo cuidar la batería del celular

Cuidar la batería del celular depende, sobre todo, de reducir el calor y evitar los extremos de carga.

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Procura no usar el teléfono bajo el sol ni dejarlo dentro del auto, y evita cargarlo cuando está muy caliente. Si puedes, mantén la carga diaria en un rango intermedio y no dejes que se descargue por completo con frecuencia.

Reduce el brillo de la pantalla o activa el brillo automático, y desactiva vibraciones innecesarias. Revisa qué aplicaciones consumen más y limita su actividad en segundo plano. Cuando no necesites el máximo rendimiento, activa el modo de ahorro de energía.

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