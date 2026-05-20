Por qué algunas gomas borran mejor que otras

Las gomas de borrar fabricadas con caucho vulcanizado y PVC combinan elasticidad y textura suave para un borrado eficaz del grafito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gomas de borrar se fabrican principalmente a partir de caucho vulcanizado o cloruro de polivinilo (PVC). El primero aporta elasticidad y resistencia, permitiendo que mantenga su forma tras múltiples usos. El segundo, por su parte, es un polímero sintético que ofrece una textura suave y uniforme, muy utilizada en gomas modernas, como se describe en la revista de divulgación científica Popular Science.

A estos materiales de base se les añade pumita fina, una roca volcánica triturada que actúa como abrasivo. La pumita facilita la remoción del grafito al raspar suavemente la superficie del papel, sin dañarla.

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Además, las gomas de borrar pueden incluir sulfuros y aceites vegetales o minerales, los cuales mejoran la textura, la flexibilidad y el rendimiento del producto. Este tipo de composición ha sido estudiado también en investigaciones sobre la remoción mecánica del grafito, como el artículo científico publicado en Carbon, A graphite nanoeraser.

En conjunto, estos componentes permiten que la goma sea flexible y eficaz para eliminar marcas de lápiz, al combinar la acción abrasiva de la pumita con la capacidad de adhesión del caucho o del PVC.

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El mecanismo físico de fricción permite que las gomas de borrar eliminen el grafito, atrapándolo en su superficie y manteniendo el papel intacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismo de acción: cómo eliminan el grafito

El proceso mediante el cual las gomas de borrar eliminan el grafito del papel es físico y se basa en la fricción. Al frotar la goma sobre el trazo de lápiz, la abrasión generada por la pumita o el material sintético desprende las partículas de grafito depositadas en la superficie del papel.

Simultáneamente, la elasticidad del caucho o del PVC permite que la goma se adapte y arrastre consigo las partículas sueltas. El calor producido por la fricción incrementa la adherencia de la goma, favoreciendo que el grafito quede atrapado en su superficie y no en el papel.

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La fricción entre la goma y el papel genera la energía suficiente para desprender el grafito, que no penetra profundamente en las fibras del papel, lo que permite su eliminación casi total. Por esta razón, las gomas de borrar no resultan efectivas frente a tintas, ya que estas sí se absorben en las fibras y no se pueden remover con abrasión superficial.

Las gomas de caucho vulcanizado y las de PVC ofrecen distintas ventajas según el tipo de grafito o detalle a borrar, desde bocetos hasta trabajos técnicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia y evolución de las gomas de borrar

El empleo de materiales para borrar existe desde antes del surgimiento de las gomas modernas. Antes del uso del caucho, era común el pan humedecido como herramienta para eliminar marcas de lápiz.

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El descubrimiento del caucho natural y, posteriormente, la invención del proceso de vulcanización por Charles Goodyear en el siglo XIX, permitió establecer un material resistente, elástico y duradero, adecuado para el uso repetido en la producción de gomas de borrar.

Con los años, la composición de las gomas se fue adaptando para incorporar materiales sintéticos como el PVC, que ofrecen mayor uniformidad y favorecen la producción a gran escala. La introducción de abrasivos como la pumita mejoró la eficacia y suavidad del borrado, mientras que la aparición de diferentes formas y tamaños amplió las posibilidades de uso en contextos escolares, artísticos y técnicos. Estas mejoras tecnológicas contribuyeron a la diversificación de las gomas de borrar y su integración en distintos ámbitos.

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Las gomas maleables, conocidas como de miga de pan, absorben grafito y permiten borrar trazos finos sin dañar soportes artísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de gomas de borrar y sus usos

Existen múltiples variedades de gomas de borrar, diferenciadas por su composición y uso específico. Las gomas de caucho vulcanizado suelen ser más firmes y están indicadas para grafito común, mientras que las de PVC son suaves, generan menos polvo y se emplean en trabajos de precisión, como el dibujo técnico y el bocetado profesional.

Algunas gomas incorporan partículas abrasivas adicionales para eliminar lápices de colores o trazos más intensos. También existen gomas plásticas maleables, llamadas “gomas moldeables” o “gomas de miga de pan”, que permiten adaptarse a detalles muy finos y resultan especialmente útiles en el ámbito artístico, ya que eliminan el grafito mediante absorción en lugar de abrasión.

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El diseño y la composición pueden ajustarse según el trazo o el soporte sobre el que se trabaje, lo que explica la diversidad de opciones de gomas de borrar en el mercado y su presencia tanto en entornos escolares como profesionales y especializados.

Tratar de borrar tinta con una goma convencional resulta ineficaz y puede dañar el papel debido a la diferente absorción de las sustancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores comunes y limitaciones de las gomas de borrar

Uno de los errores más frecuentes es tratar de borrar tinta con una goma convencional, lo que resulta ineficaz debido a que la tinta penetra profundamente en las fibras del papel. Las gomas están diseñadas para eliminar partículas superficiales como el grafito, no sustancias absorbidas en el soporte.

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Otra limitación se relaciona con el desgaste del papel: un uso excesivo o una fricción demasiado intensa puede dañar la superficie, romper fibras o dejar marcas imposibles de eliminar. Además, algunas gomas de baja calidad producen residuos o manchas, especialmente en papeles porosos o de baja densidad.

La efectividad de la goma depende tanto de su composición como del tipo de papel y la presión ejercida al borrar. Por ello, la elección del producto adecuado resulta clave para lograr buenos resultados sin deteriorar el material de trabajo.

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