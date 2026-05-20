Tecno

Este país no irá al Mundial 2026, pero sí tendrá uno de los estadios más tecnológicos de América Latina

Su diseño está pensado para optimizar la autogestión de energía y agua

Guardar
Google icon
El nuevo estadio en El Salvador tendrá capacidad para 50.000 espectadores, posicionándolo como el recinto más grande del país y Centroamérica. ( Casa Presidencial de El Salvador)
El nuevo estadio en El Salvador tendrá capacidad para 50.000 espectadores, posicionándolo como el recinto más grande del país y Centroamérica. ( Casa Presidencial de El Salvador)

Aunque El Salvador no estará en la Copa del Mundo 2026, el país está construyendo uno de los estadios más modernos de América Latina con el objetivo de albergar hasta 50.000 espectadores.

El proyecto se está desarrollando en Antiguo Cuscatlán, municipio conectado a la capital, San Salvador, y también servirá para recibir espectaculos de entretenimiento y ser generador de turismo.

PUBLICIDAD

La tecnología avanzada del estadio en El Salvador

El estadio destaca por la integración de sistemas de gestión digital destinados a optimizar el consumo de energía y agua. Esta apuesta por la eficiencia posiciona al recinto como un referente en arquitectura ecológica y sostenibilidad para América Latina.

El diseño incorpora líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que permite un juego de luces y sombras natural.

PUBLICIDAD

El diseño del estadio en El Salvador integra sistemas digitales de gestión que optimizan el consumo de energía y agua para mayor sostenibilidad. (INDES)
El diseño del estadio en El Salvador integra sistemas digitales de gestión que optimizan el consumo de energía y agua para mayor sostenibilidad. (INDES)

El sistema operativo digital abarcará el control de la iluminación, climatización y seguridad, además de ofrecer soluciones para la administración en tiempo real de eventos y flujos de público.

Cuándo estará listo el estadio

La construcción del megaestadio comenzó formalmente entre 2024 y 2025, luego de las fases de demolición y preparación del terreno. La primera piedra se colocó el 30 de noviembre de 2023.

La obra se levanta en los terrenos que antes ocupaba la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, reubicada para facilitar el desarrollo del proyecto sin demoras en el cronograma.

Actualmente, la construcción se encuentra en una de sus etapas más delicadas, marcada por el montaje de la cubierta, avance de las gradas e integración de los sistemas estructurales. Según el calendario oficial, la finalización está prevista para mediados de 2027, fecha en la que el estadio se convertirá en la principal sede deportiva del país y en uno de los escenarios más modernos de la región.

Vista horizontal de un joven atleta de pie en el centro de un estadio de fútbol moderno con césped verde, bajo una intensa luz que crea sombras largas.
La fecha de inauguración del estadio se prevé para mediados de 2027, convirtiéndose en la principal sede deportiva y de entretenimiento del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El financiamiento proviene principalmente de fondos asiáticos, con una inversión estimada de hasta USD 500 millones.

Para qué servirá este estadio en El Salvador

El estadio ha sido concebido para mucho más que fútbol. Su capacidad inicial de 50.000 asistentes, ampliable hasta 60.000, lo convierte en el recinto más grande de El Salvador y uno de los mayores de Centroamérica. El diseño cumple con los estándares de la FIFA, permitiendo la realización de partidos internacionales.

Además de las competencias deportivas, el espacio está planeado para albergar espectáculos y festivales internacionales, consolidándolo como un polo de eventos y turismo.

El complejo incluye zonas VIP, salas de prensa de última generación, áreas comerciales, espacios administrativos y estacionamiento para más de 2.000 vehículos. También se han integrado áreas específicas para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad universal y la inclusión.

La infraestructura contará con canchas anexas de baloncesto y fútbol, abiertas al uso comunitario, así como una zona médica para emergencias.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con Google Calendar abierto en junio de 2026. A la derecha, el logo del Mundial 2026 con el trofeo de la FIFA.
Usuarios pueden añadir todos los partidos del Mundial 2026 a Google Calendar a través de enlaces especializados, facilitando la organización y el seguimiento de cada jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo añadir los partidos del Mundial 2026 en Google Calendar

Para no perderte ningún partido del Mundial 2026, puedes agregar el calendario completo del torneo a tu Google Calendar y tener la programación desde el celular. Gracias a la comunidad, existen calendarios actualizados y específicos que facilitan esta tarea.

Los usuarios de Google Calendar pueden acceder a enlaces de creadores como @augustonarvaez8 en X o la opción de iSpooker, ambos adaptados para Google y Apple. Solo debes hacer clic en el enlace proporcionado, confirmar la incorporación y el calendario aparecerá en la sección “Otros calendarios”.

Podrás ver todos los partidos organizados, activar o desactivar su visualización y personalizar su color para distinguirlos de otros eventos. Cada cita incluye detalles como fecha, horario y, en ocasiones, recordatorios automáticos cinco minutos antes del inicio.

El calendario se actualiza de forma automática conforme avanza el torneo, garantizando siempre la información más reciente para que sigas cada jornada sin complicaciones.

Temas Relacionados

El SalvadorEstadiosFútbolMundial 2026Tecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los nombres más populares para un bebé nacido en junio de 2026, según la IA

Padres y madres pueden recurrir a plataformas como Gemini o ChatGPT para identificar tendencias, conocer significados y acceder a sugerencias personalizadas

Los nombres más populares para un bebé nacido en junio de 2026, según la IA

Google revela ocho trucos secretos para que aproveches la batería de tu Android

La práctica más sencilla y útil es reducir el brillo de la pantalla, ya que suele ser el componente que más energía consume

Google revela ocho trucos secretos para que aproveches la batería de tu Android

El uso ilimitado y gratuito de Gemini llega a su fin: Google pone restricciones a consultas y funciones avanzadas

El acceso prácticamente ilimitado a Gemini empieza a desaparecer mientras Google impulsa sus planes de pago

El uso ilimitado y gratuito de Gemini llega a su fin: Google pone restricciones a consultas y funciones avanzadas

¿Vale la pena el internet de Elon Musk? Starlink lanza una prueba gratuita de 30 días en Argentina

Esto permite que los usuarios prueben el servicio en su casa o durante traslados y comprueben si la velocidad, la estabilidad y la cobertura se adaptan a sus necesidades

¿Vale la pena el internet de Elon Musk? Starlink lanza una prueba gratuita de 30 días en Argentina

Ciberestafas a adultos mayores: cuáles son las más comunes y cómo protegerse según expertos

Correos y mensajes que suplantan bancos, ofertas imposibles en redes sociales y presiones telefónicas buscan robar datos o dinero

Ciberestafas a adultos mayores: cuáles son las más comunes y cómo protegerse según expertos

DEPORTES

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

“Que cobren todas las manos”: el enojo de Oscar Ruggeri tras las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro por Copa Libertadores

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

Tomás Etcheverry dejó escapar un partido increíble en Hamburgo: tuvo siete match points y quedó eliminado ante Tommy Paul

TELESHOW

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Las ballenas jorobadas rompen un récord: cruzaron 15.100 kilómetros entre Australia y Brasil

Las ballenas jorobadas rompen un récord: cruzaron 15.100 kilómetros entre Australia y Brasil

Qué dice la acusación judicial de Estados Unidos que señala a Raúl Castro por homicidio en el derribo de aviones civiles

Las autoridades guatemaltecas prevén agotamiento anticipado del fondo para el subsidio de combustibles

El sistema penitenciario de Guatemala prioriza modernización y refuerzo en ocho cárceles

El partido ARENA extiende periodo de inscripción para elecciones de 2027 en El Salvador