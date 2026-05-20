Este país no irá al Mundial 2026, pero sí tendrá uno de los estadios más tecnológicos de América Latina

El nuevo estadio en El Salvador tendrá capacidad para 50.000 espectadores, posicionándolo como el recinto más grande del país y Centroamérica. ( Casa Presidencial de El Salvador)

Aunque El Salvador no estará en la Copa del Mundo 2026, el país está construyendo uno de los estadios más modernos de América Latina con el objetivo de albergar hasta 50.000 espectadores.

El proyecto se está desarrollando en Antiguo Cuscatlán, municipio conectado a la capital, San Salvador, y también servirá para recibir espectaculos de entretenimiento y ser generador de turismo.

PUBLICIDAD

La tecnología avanzada del estadio en El Salvador

El estadio destaca por la integración de sistemas de gestión digital destinados a optimizar el consumo de energía y agua. Esta apuesta por la eficiencia posiciona al recinto como un referente en arquitectura ecológica y sostenibilidad para América Latina.

El diseño incorpora líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que permite un juego de luces y sombras natural.

PUBLICIDAD

El diseño del estadio en El Salvador integra sistemas digitales de gestión que optimizan el consumo de energía y agua para mayor sostenibilidad. (INDES)

El sistema operativo digital abarcará el control de la iluminación, climatización y seguridad, además de ofrecer soluciones para la administración en tiempo real de eventos y flujos de público.

Cuándo estará listo el estadio

La construcción del megaestadio comenzó formalmente entre 2024 y 2025, luego de las fases de demolición y preparación del terreno. La primera piedra se colocó el 30 de noviembre de 2023.

PUBLICIDAD

La obra se levanta en los terrenos que antes ocupaba la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, reubicada para facilitar el desarrollo del proyecto sin demoras en el cronograma.

Actualmente, la construcción se encuentra en una de sus etapas más delicadas, marcada por el montaje de la cubierta, avance de las gradas e integración de los sistemas estructurales. Según el calendario oficial, la finalización está prevista para mediados de 2027, fecha en la que el estadio se convertirá en la principal sede deportiva del país y en uno de los escenarios más modernos de la región.

PUBLICIDAD

La fecha de inauguración del estadio se prevé para mediados de 2027, convirtiéndose en la principal sede deportiva y de entretenimiento del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El financiamiento proviene principalmente de fondos asiáticos, con una inversión estimada de hasta USD 500 millones.

Para qué servirá este estadio en El Salvador

El estadio ha sido concebido para mucho más que fútbol. Su capacidad inicial de 50.000 asistentes, ampliable hasta 60.000, lo convierte en el recinto más grande de El Salvador y uno de los mayores de Centroamérica. El diseño cumple con los estándares de la FIFA, permitiendo la realización de partidos internacionales.

PUBLICIDAD

Además de las competencias deportivas, el espacio está planeado para albergar espectáculos y festivales internacionales, consolidándolo como un polo de eventos y turismo.

El complejo incluye zonas VIP, salas de prensa de última generación, áreas comerciales, espacios administrativos y estacionamiento para más de 2.000 vehículos. También se han integrado áreas específicas para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad universal y la inclusión.

PUBLICIDAD

La infraestructura contará con canchas anexas de baloncesto y fútbol, abiertas al uso comunitario, así como una zona médica para emergencias.

Usuarios pueden añadir todos los partidos del Mundial 2026 a Google Calendar a través de enlaces especializados, facilitando la organización y el seguimiento de cada jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo añadir los partidos del Mundial 2026 en Google Calendar

Para no perderte ningún partido del Mundial 2026, puedes agregar el calendario completo del torneo a tu Google Calendar y tener la programación desde el celular. Gracias a la comunidad, existen calendarios actualizados y específicos que facilitan esta tarea.

PUBLICIDAD

Los usuarios de Google Calendar pueden acceder a enlaces de creadores como @augustonarvaez8 en X o la opción de iSpooker, ambos adaptados para Google y Apple. Solo debes hacer clic en el enlace proporcionado, confirmar la incorporación y el calendario aparecerá en la sección “Otros calendarios”.

Podrás ver todos los partidos organizados, activar o desactivar su visualización y personalizar su color para distinguirlos de otros eventos. Cada cita incluye detalles como fecha, horario y, en ocasiones, recordatorios automáticos cinco minutos antes del inicio.

PUBLICIDAD

El calendario se actualiza de forma automática conforme avanza el torneo, garantizando siempre la información más reciente para que sigas cada jornada sin complicaciones.