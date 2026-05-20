Dispararon contra policías y huyeron en moto: capturaron a dos sospechosos tras persecución en la capital de Guatemala

La intervención, sucedida este miércoles 20 de mayo, involucró a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos supuestos motoladrones tras una intensa persecución en medio del tráfico.

El tráfico en la calzada Roosevelt quedó paralizado por varios minutos después de una persecución policial que culminó en un intenso enfrentamiento a disparos.

La intervención, sucedida este miércoles 20 de mayo, involucró a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos supuestos motoladrones.

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Las autoridades confirmaron la captura de dos individuos en la 38 avenida y calzada Roosevelt, luego de un operativo que contó con la participación de agentes de la comisaría 14. Según la información oficial, los sospechosos intentaron huir tras cometer un delito en la zona, pero fueron interceptados por los uniformados en plena vía pública.

En registros audiovisuales que circularon en redes sociales, se observa cómo los agentes inmovilizan a los sospechosos mientras el tránsito se detiene por completo, provocando una congestión inusual en el sector durante la mañana.

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La PNC detalló que durante la detención se produjo un intercambio de disparos con los presuntos delincuentes. Este hecho elevó la tensión entre los conductores y transeúntes que circulaban por la zona en ese momento.

Persecución y enfrentamiento armado en vía pública

La PNC detalló que durante la detención se produjo un intercambio de disparos con los presuntos delincuentes. Este hecho elevó la tensión entre los conductores y transeúntes que circulaban por la zona en ese momento.

El operativo policial sobre la calzada Roosevelt resultó en la aprehensión de los dos sospechosos, quienes habrían intentado escapar tras perpetrar un hecho delictivo.

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Las imágenes difundidas muestran el momento de la captura, lo que permitió corroborar la versión oficial sobre la intervención.

El tráfico y las diligencias tras el incidente

Tras el enfrentamiento, el flujo vehicular permaneció detenido durante varios minutos, causando molestias y retrasos entre quienes transitaban por una de las arterias más transitadas de la ciudad.

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Los agentes de la PNC continuaban en el lugar realizando las diligencias correspondientes y ampliando la información disponible sobre el caso.

Las autoridades no han informado hasta ahora sobre heridos o daños materiales derivados del enfrentamiento. Sigue la expectativa por nuevos detalles sobre la investigación en curso y la situación legal de los capturados.

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En la captura se incautó una pistola y un teléfono a los presuntos delincuentes. Foto cortesía PNC.

Operativos contra los llamados “Motoladrones”

En la Ciudad de Guatemala, recientes operativos de la Policía Nacional Civil lograron la captura de varios individuos asociados a delitos cometidos por motoladrones entre abril y mayo de 2026, según informó publinews.gt.

Durante estas acciones, se incautaron armas ilegales, drogas y motocicletas utilizadas en asaltos.

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Uno de los hechos más graves ocurrió el 3 de mayo de 2026 en Vista Hermosa 4, zona 16, cuando un intento de robo de motocicleta desembocó en un enfrentamiento armado.

En esa ocasión, un presunto delincuente murió y la víctima sufrió heridas que requirieron atención hospitalaria, de acuerdo con publinews.gt.

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En la avenida Bolívar, zona 8, la PNC detuvo el 16 de mayo de 2026 a Alexander “N”, de 32 años, justo en el momento en que despojaba de sus pertenencias a un ciudadano de 50 años. Tras la captura, se le requisaron cinco bolsitas con marihuana y la motocicleta con placas M-995KLZ.

Solo en mayo se han realizado más de seis capturas de los llamados motoladrones. Foto cortesía PNC.

El 4 de mayo, dos operativos se saldaron con la detención de Cristian Cresencio Tamut Delgado y Julio Neftalí Ruiz Álvarez en distintos puntos de las zonas 9, 10, 13 y 14, después de un seguimiento de inteligencia realizado por la PNC durante dos meses.

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Ese mismo día, la policía capturó a Julio “N”, de 28 años, y Christian “N”, de 33, tras una persecución en la zona 10. Los sospechosos abandonaron una pistola ilegal mientras escapaban, según reportó republica.com.

El 28 de abril, una persecución sobre las calzadas Roosevelt y San Juan concluyó con la aprehensión de Cristián Adolfo Santizo García, alias “El Niño Rata”, y Jonatan Josué Cortéz Juárez, alias “El Grande”. Durante su detención, les confiscaron una pistola ilegal, municiones, dos celulares y ropa utilizada para evadir la identificación, según publicó agn.gt.

Estos operativos demuestran la persistente acción delictiva por parte de motoladrones en diferentes sectores de la capital guatemalteca y los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por contener esta modalidad de delito.